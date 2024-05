L'inizio della raccolta è in corso in tutto il bacino del Mediterraneo e si stanno già stilando le stime preliminari di produzione.

Secondo le interviste con agricoltori, frantoiani e funzionari locali, si prevede che i sette maggiori paesi produttori di olio d'oliva al mondo produrranno 1.97 milioni di tonnellate nell'anno raccolto 2023/24, una diminuzione del 23% rispetto allo scorso anno e del -% inferiore alla media delle quattro campagne agrarie precedenti.

Insieme, Spagna, Italia, Tunisia, Grecia, Turchia, Marocco e Portogallo sono stati responsabili del 72% della produzione globale di olio d'oliva lo scorso anno. Negli ultimi quattro anni di raccolto, questa cifra è pari all’82%.

Di conseguenza, la produzione globale di olio d'oliva nella campagna 2023/24 finirà probabilmente al di sotto dei 2.94 milioni di tonnellate prodotte nel 2022/23, la resa più bassa dal 2016/17.

Secondo Juan Vilar, consulente strategico con sede in Spagna per il settore dell'olio d'oliva, la produzione globale potrebbe scendere a 2.4 milioni di tonnellate, una diminuzione del 18% rispetto al 2022/23 e del 24% inferiore alla media dei quattro anni di raccolto precedenti.

Fonte: Olive Oil Times, Consiglio oleicolo internazionale

Mentre i produttori di Spagna, Italia, Tunisia, Marocco e Portogallo prevedono raccolti superiori quest'anno, si prevede che gli aumenti di produzione saranno più modesti rispetto ai cali significativi previsti in Turchia e Grecia.

Di seguito è riportato un riepilogo di ciò che i produttori e i funzionari si aspettano per questa annata agricola nei sette principali paesi produttori.

Spagna

Dopo shavasana, sedersi in silenzio; saluti; il raccolto storicamente scarso dello scorso anno, i funzionari spagnoli sono ottimisti sul fatto che la campagna agricola 2023/24 migliorerà. Si prevede che la produzione salirà da 664,033 ton a 765,362 ton.

Nonostante l'aumento del 15% rispetto allo scorso anno, si prevede che la produzione rimarrà inferiore del 34% alla media delle quattro campagne agricole precedenti. Di conseguenza, l'olio d'oliva si prevede che i prezzi continueranno a salire fino a maggio.

Un po' di pioggia in estate e in autunno ha fatto sì che il più grande paese produttore di olio d'oliva del mondo ne ricevesse un po' tregua dalla sua storica siccità.

Tuttavia, le torride temperature primaverili hanno danneggiato alcuni alberi mentre fiorivano, determinando una minore allegagione in Andalusia, la più grande regione produttrice di olio d'oliva al mondo.

Complessivamente, la si prevede che la produzione in Andalusia aumenterà 7% rispetto allo scorso anno, raggiungendo le 550,600 tonnellate. Tuttavia, questo valore rimane inferiore del 40% alla media delle quattro stagioni precedenti.

Anche i produttori del centro del Paese hanno riportato danni dovuti alle gelate all'inizio della primavera, che hanno ridotto anche la potenziale allegagione dei frutti. Tuttavia, i contadini e i mugnai della Castiglia-La Mancia, Estremadura, anche la Comunità Valenciana, la Catalogna e l'Aragona prevedono raccolti superiori quest'anno.

Italy

Gli agricoltori e i funzionari in Italia si aspettano la produzione supererà le 290,000 tonnellate nel 2023/24, con alcuni grandi produttori che prevedono più di 300,000 tonnellate.

Se il limite inferiore di questa stima si realizzasse, rappresenterebbe un aumento del 23% rispetto alla resa dell'anno scorso, ma rimarrebbe del 4% inferiore alla media dei quattro raccolti precedenti.

L'aumento della produzione è dovuto principalmente alle promettenti condizioni del sud del paese, comprese le regioni Puglia, Calabria e Sicilia, che sono responsabili di circa il 70% della produzione italiana.

In altre regioni altamente significative per la produzione di olio d'oliva, come la Toscana, la raccolta sembra molto impegnativa, con alcune notevoli eccezioni.

"La stagione olivicola è stata buona e la qualità sembra buona. Ci aspettiamo anche una resa maggiore rispetto ad altre aziende agricole della zona”, Luca Perotti, direttore generale del produttore della Toscana centrale, Azienda Pometti, Ha detto Olive Oil Times.

"Queste stime [positive] sono dovute principalmente all’attenzione che poniamo nelle pratiche agricole rigenerative, supportate dalla tecnologia e da una significativa esperienza sul campo”, ha spiegato Perotti.

Tunisia

Con un rendimento di Previste 220,000 tonnellate di olio d'oliva nella campagna 2023/24, i produttori tunisini prevedono una significativa ripresa rispetto al 180,000 tonnellate della stagione precedente.

"Questa volta ha piovuto nei momenti cruciali, il che ha contribuito a migliorare la situazione", Hédi Belkhodja, direttore generale del produttore e esportatore Bulla Regia, Ha detto Olive Oil Times.

El-Battan, Tunisia (AP)

Belkhodja ha sottolineato la possibilità di ulteriori precipitazioni nelle settimane cruciali prima del raccolto "nelle giuste condizioni, è possibile che l’affluenza alle urne complessiva raggiunga il 250,000 tonnellate previste dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti. In condizioni normali, dovrebbe essere più vicino alle 200,000 o 220,000 tonnellate”.

Funzionari in diverse importanti regioni produttrici di olio d'oliva, tra cui Sfax e Gafsa, si prevede una ripresa dei rendimenti quest'anno grazie ai maggiori investimenti nel settore e alle migliori condizioni climatiche.

"Quest’anno, la data della campagna di raccolta è stata programmata in anticipo a causa delle difficili condizioni climatiche vissute dalla Tunisia a causa della ritenzione delle piogge e delle alte temperature”, ha detto ai media locali Taher Mbarki, commissario regionale per l’agricoltura e le risorse idriche.

Grecia

Dopo shavasana, sedersi in silenzio; saluti; la resa eccezionale dello scorso anno di 330,000 tonnellate, la produzione di olio d'oliva in Grecia è dovrebbe diminuire in modo significativo, con stime preliminari di 200,000 tonnellate.

Sulla base di questa previsione, la produzione greca di olio d'oliva dovrebbe diminuire di quasi il 40% rispetto allo scorso anno e sarebbe inferiore del 28% alla media dei quattro anni di raccolto precedenti.

Kalo Pedi, Grecia (AP)

I produttori e i funzionari del paese hanno attribuito il calo della produzione all’ingresso di molti oliveti 'fuori anno" nel ciclo naturale di produzione alternata dell'olivo combinato con gli eventi meteorologici estremi in alcune parti del Paese e l'emergere del mosca di frutta d'oliva in altri.

A Creta, responsabile di circa un terzo della produzione nazionale, i funzionari prevedono uno dei peggiori raccolti mai registrati nell'isola. Un'estate calda e umida ha creato le condizioni ideali per la prosperità della mosca dell'olivo, che ha causato danni senza precedenti agli oliveti di tutta l'isola.

Nel frattempo, altre isole greche e le regioni settentrionali della penisola hanno vissuto un inverno molto caldo, che ha fatto sì che molti alberi ricevessero meno ore di freddo del necessario per dare frutti nella primavera successiva.

Turchia

Dopo un resa record di 421,000 tonnellate l'anno scorso, che ha reso la Turchia il secondo produttore mondiale, il raccolto di quest'anno lo è dovrebbe diminuire in modo significativo.

Lo ha detto Mustafa Tan, presidente del Consiglio nazionale olivicolo e oleario Olive Oil Times si prevede che la produzione raggiungerà solo 180,000 tonnellate nella stagione agricola 2023/24, una diminuzione del 57% rispetto allo scorso anno e del 33% inferiore alla media delle quattro campagne agricole precedenti.

Una combinazione di molti produttori del paese che entrano in un '"off-year" nel ciclo naturale di produzione alternata dell'olivo ed eventi meteorologici estremi in alcune parti del Paese sono stati attribuiti al calo della produzione.

I produttori della Turchia occidentale e sud-occidentale hanno affermato che il clima freddo e piovoso in primavera ha spazzato via il polline e danneggiato i fiori di molti alberi, con conseguente riduzione dell'allegagione. Inoltre, la grandine in alcune parti del paese ha danneggiato gli alberi durante il periodo della fioritura.

Nella Turchia orientale, ultimo Il mortale terremoto di febbraio danneggiato in modo significativo gli ulivi e i frantoi, con conseguente riduzione della produzione.

Marocco

Funzionari e produttori in Marocco aspettarsi che la produzione di olio d’oliva aumenti del 10% rispetto al raccolto 2022/23, raggiungendo un totale stimato di 117,700 tonnellate.

Se le previsioni sulla produzione si concretizzassero, il raccolto di quest'anno sarebbe comunque ben al di sotto della media dei quattro anni precedenti, che il Consiglio oleicolo internazionale stima in 150,500 tonnellate

(Foto: Gruppo CHO)

L'aumento della produzione di olio d'oliva arriva nonostante il ministero dell'agricoltura del paese preveda che la produzione di olive raggiungerà quest'anno un livello simile rispetto a quello precedente.

"Ciò può essere attribuito a una produzione ridotta di olive da tavola quest'anno ", Adil Bajoub, ingegnere agronomo e coordinatore di Il primo master del Marocco specifico per l'olio d'oliva, Ha detto Olive Oil Times.

"La maggior parte dei produttori prevede di trasformare le proprie olive a causa del processo di maturazione accelerato causato dall'ondata di caldo di agosto e settembre", ha aggiunto. "Inoltre, quest'anno il prezzo dell'olio d'oliva è molto alto, il che incoraggia la maggior parte dei produttori a destinare l'intera produzione esclusivamente all'olio d'oliva.

Secondo alcuni funzionari, la produzione di olio d'oliva avrebbe potuto essere maggiore se non fosse stato per gli impatti della siccità, delle condizioni meteorologiche estreme e del terremoto di settembre che ha danneggiato gli alberi in diverse parti del paese.

Portogallo

Funzionari e produttori portoghesi lo stimano la produzione continuerà la sua tendenza al rialzo nel Paese iberico, arrivando a circa 145,000 tonnellate.

Se la previsione fosse confermata, la produzione in Portogallo supererebbe il totale dell'anno scorso di 125,000 tonnellate del 16% e la media dei quattro anni precedenti di poco più dell’1%.

I produttori hanno attribuito l'aumento della produzione al fatto che molti uliveti del paese sono entrati in una fase di espansione 'all'anno" nel ciclo naturale di produzione alternata dell'olivo, insieme ad un inverno piovoso e ad una primavera che riempie i serbatoi e le falde acquifere.

Tuttavia, non si prevede che tutte le parti del Paese trarranno benefici in modo uniforme. L’aumento della produzione è dovuto principalmente agli oliveti ad altissima densità dell’Alentejo, la cui superficie aumenta ogni anno.

Nel frattempo, la produzione negli uliveti tradizionali nel nord del paese ha registrato un calo produttivo rispetto all'anno precedente.

Costas Vasilopoulos ha contribuito a questo rapporto.