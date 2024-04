Olive Oil Times Avvia il portale dei dati di classificazione

Dopo dodici anni di analisi di 10,000 oli d'oliva provenienti da 30 paesi, il concorso sulla qualità dell'olio d'oliva più grande e prestigioso al mondo ha raccolto alcuni dati.

Oggi, Olive Oil Times ha presentato un portale completo che raccoglie e presenta i dati del NYIOOC World Olive Oil Competitionil rigoroso processo di valutazione di. Il portale fornisce agli utenti approfondimenti dettagliati e classifiche in diverse categorie.

Accessibile a oliveoilranking.org, il portale elenca i produttori e i marchi più premiati, aggiornati in tempo reale, insieme a dati storici dettagliati per emisfero, paese, cultivar e classificazione biologica.

Curtis Cord, le Olive Oil Times redattore capo, ha affermato che il portale rivela tendenze interessanti che hanno plasmato l'industria dell'olio d'oliva negli ultimi dieci anni.

"Ci auguriamo che gli utenti vedano dai numeri come il settore abbia raccolto la sfida di fornire prodotti sempre più eccezionali in ogni edizione del concorso”, ha affermato. Costruiremo su questa piattaforma per fornire più contesto e contenuti educativi per illustrare il valore degli oli extra vergini di oliva di alta qualità per la nostra salute, gastronomia e cultura ".

Classifica mondiale dell'olio d'oliva

Il nuovo portale integra il World Olive Oil Competition'S Guida ufficiale, il catalogo definitivo del migliori oli extra vergine di oliva referenziato da più di un milione di utenti all'anno.

I risultati dell'edizione 2024 del concorso inizieranno a essere pubblicati martedì 19 marzo hanno detto gli organizzatori. I marchi e i produttori premiati verranno svelati nella Guida Ufficiale, negli speciali di Olive Oil Timese in tempo reale sul Classifica dell'olio d'oliva piattaforma.