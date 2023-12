Incontra le start-up del Centro Italia che rilanciano gli uliveti abbandonati

Iniziative a recuperare gli oliveti abbandonati in Italia sono aumentati negli ultimi anni, andando di pari passo con la crescente consapevolezza riguardo al valore ambientale dell'olivo.

Diverse organizzazioni sono impegnate in progetti di ripristino creando piani di adozione degli ulivi per cittadini e aziende che perseguono programmi di responsabilità sociale d'impresa. Le comunità locali apprezzano i boschetti rianimati come nuovi spazi collettivi.

In Toscana è nata la start-up Ager Oliva per dare nuova vita ai milioni di ulivi abbandonati nella regione, combattendo cambiamento climatico, insieme alle aziende che mirano a farlo compensare le loro emissioni di anidride carbonica.

"L'amore per gli ulivi mi è stato trasmesso da mio nonno, che produceva olio d'oliva. Fin da ragazzino il mio desiderio era quello di creare una mia azienda nel settore”, racconta Tommaso Dami, economista e fondatore di Ager Oliva Olive Oil Times. "Quando ho letto i dati su milioni di ulivi abbandonati nella nostra regione, ho capito che avrei potuto fare qualcosa per affrontare questo problema.

"L’abbandono dei terreni è dovuto al mancato ricambio generazionale”, ha aggiunto. "Molti di coloro che si trovano ad ereditare piccoli o grandi appezzamenti di terreno non sono in grado di gestirli a causa di impegni lavorativi e familiari preesistenti e anche perché non possono permettersi i costi costi di produzione sempre crescenti. Poi mi è venuta l’idea delle adozioni a distanza, che dopo il 2020 è diventato un progetto concreto”.

Subito dopo il In Italia è stato revocato il blocco dovuto alla pandemia di Covid-19, Dami ha creato un team con Ana Soto, esperta di turismo sostenibile, e Cosimo Lunetti, videografo e pilota di droni.

Dopo aver realizzato il sito web e impostato il profilo social, hanno condotto una campagna pubblicitaria per testare la reazione del mercato, che è stata molto positiva sia in Italia che all'estero. Quindi, hanno fondato la loro startup agricola innovativa nel marzo 2021.

"Abbiamo iniziato il recupero degli oliveti di Pistoia, Montecatini e Firenze, in particolare quelli situati ai piedi del Montalbano in prossimità Luogo di nascita di Leonardo Da Vinci", ha detto Dami.

Uliveto della Casa Natale di Leonardo Da Vinci dopo il recupero effettuato dall'Ager Oliva

"I primi 700 alberi sono stati tutti recuperati in soli tre mesi dal lancio della startup. Di questi ulivi, 400 sono stati adottati da CPL Concordia, una grande azienda emiliano-romagnola specializzata nella gestione di sistemi energetici”, ha aggiunto. "Ci hanno contattato dopo aver letto un articolo sul nostro progetto sul giornale locale e presto sono diventati nostri clienti. Ci supportano da tre anni e dal prossimo anno valuteranno l’adesione al nostro nuovo programma di semina in Italia”.

Il loro nuovo progetto consiste nel piantare ulivi su terreni incolti in Toscana e in altre regioni d'Italia e gestire i nuovi uliveti negli anni successivi.

L'obiettivo è anche quello di ampliare la olio extravergine d'oliva produzione. La squadra dell'Ager Oliva è ora in trattative per assumere la gestione di un'area di 3,000 ettari di terreno incolto nel Lazio.

"Finanziando la piantagione di ulivi e affidandoci la gestione pluriennale, le aziende hanno l'opportunità di compensare l'anidride carbonica attraverso un sistema a chilometro zero, basato sulla natura e scientificamente validato ", ha affermato Dami.

"Offriamo loro non solo un modo per compensare le emissioni di carbonio, ma anche per svolgere attività di team building sul campo con i dipendenti e proteggere la biodiversità, ha aggiunto. "Con quest’ultima opzione possono ottenere crediti di biodiversità e regalarli ai propri dipendenti”.

Dopo aver presentato Ager Oliva all'incontro annuale del World Economic Forum nel 2023, il team parteciperà all'evento per la seconda volta per svelare gli ultimi sviluppi e i prossimi progetti.

La startup ha recuperato 12 ettari di ulivi, prevalentemente secolari, e prevede di ripristinarne altri 25 entro l'anno successivo.

In quasi tre anni sono state rimosse dall'ambiente più di 500 tonnellate di anidride carbonica, secondo i calcoli dell'Università di Firenze e del Centro Nazionale delle Ricerche di Firenze.

I progetti della startup possono essere sostenuti sia da aziende che da privati, che, ad ogni stagione di raccolta, vengono ricompensati con l'olio extravergine di oliva di alta qualità prodotto dagli ulivi recuperati. I loro frutti vengono franti in un modernissimo mulino a due fasi a Quarrata in provincia di Pistoia.

"Oltre a noi tre, ci sono uno staff d'ufficio e collaboratori esterni”, ha detto Dami. "Abbiamo un’organizzazione ben strutturata che ci permette di gestire molti impianti, considerando anche che stiamo ampliando il numero di oliveti da recuperare e gestire”.

Altra missione di Ager Oliva è diffondere la cultura dell'olio extravergine di oliva e sensibilizzare alla tutela dell'ambiente durante gli eventi organizzati nei frutteti recuperati.

La squadra dell'Ager Oliva in un uliveto di Pistoia prima del recupero

"Organizziamo eventi con i sostenitori, compresi gli studenti delle scuole pubbliche”, ha detto Dami. "Alcune scuole hanno già richiesto picnic e percorsi di didattica ambientale per la prossima primavera”.

"Porteremo gli studenti a visitare i musei leonardeschi e poi gli uliveti, dove parteciperanno ad una giornata di formazione ambientale e culturale incentrata sul ruolo chiave dell'olivo nel territorio e sui benefici dell'olio extravergine di oliva petrolio”, ha aggiunto.

In Umbria, Le Olivastre nasce nel 2014 per recuperare antichi uliveti abbandonati sulle sponde del Lago Trasimeno.

Versione femminile della parola italiana olivastro, ovvero olivo selvatico, è il nome scelto dai fondatori per la loro associazione no-profit, alla quale recentemente si è aggiunta un'omonima attività di ristorazione.

"Io e i miei due amici ci eravamo trasferiti a Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia, da altre regioni italiane, e come spesso accade a chi non è del posto e vede i luoghi con occhi nuovi, ci siamo innamorati a prima vista di questo paesaggio, che infatti è di una bellezza unica”, ha raccontato la cofondatrice Emanuela De Stefanis Olive Oil Times.

"Passeggiavamo lungo alcuni frutteti poco distanti dalle nostre case, dove spiccavano quegli ulivi secolari abbandonati, e col tempo abbiamo iniziato a chiederci se potevamo fare qualcosa di utile per il luogo che ci accoglieva”, ha aggiunto.

Decisero quindi di raccogliere i frutti che altrimenti sarebbero caduti a terra senza essere utilizzati, e di consegnarli ad un frantoio della zona per ricavarne dell'olio extravergine di oliva.

"Ci siamo resi conto che, per essere utili alla comunità, avremmo dovuto dare continuità alla nostra attività di conservazione e produzione”, ha affermato. "Poi ci siamo offerti di gestire alcuni altri terreni abbandonati, sia privati ​​che pubblici, con l'aiuto delle nostre famiglie e dei nostri amici. Inoltre alcuni anziani del villaggio sono stati così gentili da darci qualche consiglio”.

Per loro è stato naturale iniziare a studiare e frequentare corsi di formazione per diventare assaggiatori e potatori e apprendere le tecniche di molitura. Hanno stabilito una partnership con un gruppo di agronomi e hanno creato l'associazione.

Il team dietro Le Olivastre (Foto: Alessandra Baldoni)

"Eravamo giusto in tempo per un anno di raccolta delle olive molto difficile quando un grave attacco del mosca di frutta d'oliva sono avvenuti in tutto il Paese”, ha detto De Stefanis. "Abbiamo organizzato incontri pubblici con il supporto del servizio fitosanitario della Regione Umbria e di altri professionisti, dove abbiamo spiegato agli olivicoltori, spesso agricoltori amatoriali, l'impatto della mosca dell'olivo sui frutti e i sistemi di prevenzione e difesa disponibili. Sono felice di dire che siamo diventati un punto di riferimento per tanti piccoli agricoltori”.

Il primo frutteto recuperato, lo storico uliveto di San Crispolto risalente al 18th secolo, comprendeva 250 alberi secolari di Dolce Agogia, varietà tipica del Lago Trasimeno.

Nel corso degli anni, con l'aiuto di volontari e collaboratori stagionali, Le Olivastre è riuscita a rigenerare sei uliveti con più di 1,500 alberi di varietà autoctone. I loro frutti vengono franti in un mulino a Castiglione del Lago che vanta le più moderne tecnologie.

Oggi l'associazione guidata da De Stefanis con Paola Sticchi e Antonella Panciarola annovera soci italiani e internazionali. A questi si aggiungono gli adottanti, che potranno scegliere il nome dei propri ulivi e, al termine della stagione del raccolto, ricevere l'olio extravergine di oliva prodotto dai frutteti restaurati.

"Gli adottanti sono sia privati ​​che aziende”, spiega De Stefanis. "L'anno scorso, una grande azienda di imbottigliamento di olio extra vergine di oliva, Costa d'Oro, ha adottato diversi alberi, uno per ciascuno dei suoi dipendenti, nel quadro di un programma di responsabilità sociale d'impresa.

Uno degli ultimi piccoli frutteti recuperati dall'associazione si trova su un terreno ripido con una splendida vista sul lago. Uno degli obiettivi di Le Olivastre è infatti quello di salvaguardare il paesaggio, oltre a preservare la biodiversità locale.

"Stiamo portando avanti un vero e proprio ripristino del territorio, e la nostra idea è quella di creare dei percorsi tra gli oliveti che possano essere utilizzato per escursioni leggere", ha detto De Stefanis. "Abbiamo già organizzato alcune iniziative all'interno dell'oliveto e invitiamo i nostri soci a proporre eventi sociali perché gli uliveti recuperati vogliono essere luoghi per la comunità”.

"Inoltre, recentemente abbiamo rilanciato un orto a San Feliciano dove produciamo lo zafferano, e questa attività ci ha aperto agli altri prodotti del lago”, aggiunge. "Poi abbiamo fatto il passo di proporre la nostra cucina con l’olio d’oliva al centro”.

"Con un food truck portiamo agli eventi del territorio il nostro street food di qualità, preparato utilizzando formaggi, pane, vino e oli extravergini di oliva prodotti da altri agricoltori del lago”, ha concluso De Stefanis. "In queste occasioni organizziamo degustazioni di olio d’oliva con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’olio extravergine di oliva di alta qualità.”