L'inasprimento dei regolamenti sull'acqua in California può stimolare la coltivazione dell'olivo

Nonostante l' sviluppo di El Niño nell’Oceano Pacifico orientale, con un 2023 piovoso per la California, gli esperti climatici prevedono che il Golden State continuerà a diventare più caldo e secco.

Secondo l'ufficio del governatore Gavin Notiziaom, condizioni climatiche più calde e secche a causa cambiamento climatico potrebbe ridurre la fornitura idrica dello stato fino al 10% entro il 2040.

Gli ulivi utilizzeranno molta acqua se vengono irrigati completamente; se un coltivatore stia conservando o meno l'acqua dipende da come gestisce il frutteto, cosa che non è sempre facile da ottenere nel modo giusto. - Caitlin Peterson, direttore associato, PPIC Water Policy Center

Il Public Policy Institute of California (PPIC) stima che il 40% di tutta l'acqua dello stato venga utilizzata in agricoltura. Mentre lo stato adotta normative idriche più severe e incoraggia una migliore efficienza nell’uso dell’acqua, alcuni agricoltori stanno già scommettendo sulle olive resistenti alla siccità come coltura del futuro.

"Le olive non sono l'unica coltura arborea là fuori che può sopportare un piccolo deficit di irrigazione, ma le olive si distinguono per la loro tolleranza alla siccità ", ha detto Caitlin Peterson, direttore associato del PPIC Water Policy Center Olive Oil Times.

"Possono crescere su terreni molto marginali con suoli poveri, cosa che non si può dire per molte delle colture arboree dominanti in California, come mandorle, noci o drupacee", ha aggiunto.

Secondo Peterson, sia le olive da tavola che quelle da olio sono resistenti alla siccità. Le olive da tavola possono recuperare rapidamente le dimensioni del frutto dopo una riduzione temporanea dell'irrigazione, anche fino a una riduzione del 50% in piena estate. Tuttavia, possono sopportare riduzioni ancora più severe con una piccola riduzione della resa (il -%).

Con le olive da olio, alcune restrizioni idriche sono utili perché mantengono sotto controllo la crescita vegetativa per consentire la coltivazione del frutteto in siepi. Lo stress idrico può ridurre le dimensioni del frutto, ma questo è meno importante per la produzione di olio.

"Anche se non lo vedi spesso in California, le olive venivano tradizionalmente coltivate in sistemi di agricoltura a secco ", ha affermato Peterson. "Ciò significava non dover irrigare e distanziare gli alberi per evitare competizione per l’umidità del suolo”.

"Il fatto che gli olivi si adattino bene a questo tipo di sistema la dice lunga sulla loro adattabilità e sul potenziale di apportare modifiche gestionali per una produttività continua anche in condizioni di scarsità d'acqua ", ha aggiunto.

Secondo Peterson, le olive coltivate a secco devono ancora dimostrarsi economicamente sostenibili in California. Tuttavia, potrebbero esserci maggiori possibilità per loro poiché la disponibilità di acqua per l’irrigazione diminuisce in alcune aree.

I sistemi idrici degli ulivi sono emersi nel contesto delle recenti condizioni di siccità in California e delle continue preoccupazioni sulla siccità.

Peterson ha affermato che è evidente che il cambiamento climatico sta portando a siccità più frequenti e intense in California.

Le siccità più calde assorbono più acqua dal suolo e dalla vegetazione, il che può creare un ciclo di stress per le piante che intensifica ulteriormente le condizioni di siccità.

Un documento politico dettagliato del PPIC ha evidenziato le questioni relative alla siccità, all'agricoltura e al loro impatto, in particolare nella San Joaquin Valley in California.

Il PPIC ha sottolineato che la siccità in corso ha l’impatto di ridurre la disponibilità di acqua e di aumentare la domanda di acqua per le colture. Il brief descriveva la situazione dinamica, "una siccità rapida – alimentata dal cambiamento climatico – sta limitando la disponibilità di acqua e aumentando la domanda di acqua per le colture”.

"La preoccupazione con siccità prolungate come quella che abbiamo visto dal 2012 al 2016 è che non si può saltare una stagione di irrigazione su un raccolto arboreo”, ha detto Peterson. "Abbiamo visto molti mandorleti essere distrutti durante quella siccità perché i coltivatori non avevano acqua e non potevano permettersi di mantenerli se non producevano”.

"Si tratta di una grande perdita se i tuoi alberi non sono già prossimi alla fine della loro vita produttiva", ha aggiunto.

Le acque sotterranee sono un altro fattore da considerare quando si tratta di approvvigionamento idrico. Le acque sotterranee costituivano una riserva di siccità per i coltivatori. Quando in passato l’acqua superficiale cominciava a scarseggiare, i coltivatori potevano compensare la differenza pompando dal terreno tutta l’acqua necessaria.

Ciò non è possibile ora perché la California sta iniziando ad attuare il Sustainable Groundwater Management Act del 2014.

"I tagli al pompaggio che si verificheranno per portare l’utilizzo delle acque sotterranee a livelli sostenibili sono fondamentali per la sostenibilità a lungo termine dell’agricoltura, soprattutto in aree come la San Joaquin Valley”, ha affermato Peterson.

Tuttavia, ha avvertito che tra 200,000 e 365,000 ettari di terreno irrigato, circa il 10% del totale nella San Joaquin Valley, potrebbero cessare la produzione per ridurre la domanda.

"Stimiamo una riduzione del 20% delle forniture idriche rispetto a quella con cui stiamo attualmente lavorando entro il 2040 nella sola San Joaquin Valley a causa degli effetti combinati del Sustainable Groundwater Management Act, del cambiamento climatico e di normative ambientali più rigorose”, ha affermato Peterson. .

"Se si aggiunge la siccità alla legge sulla gestione sostenibile delle acque sotterranee, le cose diventano ancora più difficili da gestire”, ha aggiunto. "La mia ipotesi è che potresti iniziare a vedere più uliveti in aree marginali che non riescono più a sostenere gli alberi più assetati.

A rapporto sulle riduzioni dell’approvvigionamento idrico legate alla legge sulla gestione sostenibile delle acque sotterranee prevedeva che la transizione sarebbe stata impegnativa.

Gli sforzi per aumentare le forniture idriche includono la ricarica delle falde acquifere, il commercio dell’acqua e metodi per gestire la crescente scarsità d’acqua. Anche nella migliore delle ipotesi, Peterson ha sottolineato che nella San Joaquin Valley potrebbero essere necessari circa 202,000 ettari a maggese.

Promettenti usi alternativi del territorio possono comportare lo sviluppo solare, colture con limitazioni idriche, ripristino delle abitudini, bacini di ricarica e nuove abitazioni efficienti dal punto di vista idrico, come sottolineato nel rapporto.

Peterson ha notato ricerche e linee guida ben documentate sull'irrigazione in deficit regolamentata disponibili per gli olivicoltori. Ha sottolineato che le risorse universitarie sono un luogo eccellente per conoscere pratiche specifiche.

Queste risorse possono dare agli olivicoltori un'idea precisa di quanta irrigazione può essere ridotta quando l'acqua scarseggia e delle fasi di crescita e riproduttive appropriate in cui farlo.

Le olive non sono così sensibili ai tempi del deficit irriguo come altre colture arboree. Tuttavia, Peterson ha consigliato che alcune tappe siano comunque meglio evitate, se possibile.

Alcuni miti persistenti riguardanti i sistemi idrici degli ulivi e l'utilizzo dell'acqua in California sono difficili da sfatare.

"Gli ulivi utilizzeranno molta acqua se vengono irrigati completamente; se un coltivatore stia conservando o meno l’acqua dipende da come gestisce il frutteto, cosa che non è sempre facile da ottenere nel modo giusto”, ha detto Peterson.

"Penso anche che le persone tendano a concentrarsi troppo su aumentare l’efficienza dei sistemi di irrigazione come la chiave per utilizzare meno acqua”, ha aggiunto. "Sistemi di distribuzione più efficienti aiutano a ridurre il consumo di acqua per acro, ma dimentichiamo che ciò potrebbe consentire a un coltivatore di piantare più acri perché utilizza meno acqua per acro. La chiave è guardare al consumo totale di acqua, non alle gocce per acro”.