Oleoturismo in aumento nella California centrale

L'agriturismo è in aumento sulla costa centrale della California e i visitatori stanno scambiando il viaggio in Grecia, Italia o Spagna con la California per assaggiare premiati oli extravergine di oliva.

L'industria del turismo della zona è in forte espansione, con i visitatori che spendono 2.15 miliardi di dollari (2 miliardi di euro), e i produttori locali stanno rispondendo al crescente interesse per l'agriturismo educativo offrendo degustazioni, tour ed esperienze in fattoria.

Se c’è passione per quello che facciamo come coltivatori, la gente se ne accorge. Se le visite in fattoria sono di buona qualità, emozionanti e interessanti, ce la farete. - Richard Meisler, co-proprietario, San Miguel Olive Farm

"Negli ultimi anni stiamo ricevendo molte più richieste per avere ciò che è meglio descritto come a 'esperienza nella fattoria", Shaana Rahman, comproprietaria di Fattorie Boccabella e presidente del consiglio di amministrazione del California Olive Council Olive Oil Times.

"Stiamo rispondendo alle chiamate di gruppi di camper e persone che amano il campeggio e vogliono immergersi nella vita di fattoria, anche se solo per una notte o due, e conoscere come viene prodotto l'olio d'oliva ", ha aggiunto.

Rahman ha affermato che il turismo dell'olio d'oliva si sta evolvendo dalle degustazioni di olio d'oliva a opportunità di apprendimento più coinvolgenti sull'agricoltura e sulla molitura.

"Sono entusiasti di fare un giro nel frutteto, toccare gli alberi, vedere i frutti e ascoltare i passi che facciamo dall'albero alla tavola per fare olio extravergine d'oliva, "Ha detto.

Dopo un calo significativo dovuto alla pandemia di Covid-19, i funzionari ritengono che il settore si sia completamente ripreso nel 2023 sulla base di vari indicatori legati al turismo.

Secondo Visit California, un’organizzazione no-profit, la spesa per i viaggi nel Golden State ha superato i 134 miliardi di dollari (125 miliardi di euro) nel 2022, quasi il doppio del limite minimo del 2020 e leggermente al di sotto dei livelli raggiunti nel 2018 e 2019.

Alcuni produttori stanno sfruttando il crescente interesse per le loro regioni. "Paso Robles e San Miguel sono diventati una destinazione turistica”, Richard Meisler, comproprietario di Fattoria olivicola di San Miguel, Ha detto.

In effetti, i dati di Visit California indicano che il 2022 è stato un anno record per il turismo nella contea di San Luis Obispo, a hotspot per la produzione di olio d’oliva di alta qualità, con i visitatori notturni che hanno speso più di 2.1 miliardi di dollari (2 miliardi di euro), superando del 2019% il record precedente stabilito nel -.

"I nostri tour sono aumentati insieme alla vendita dei nostri oli, sia all'interno che all'esterno", ha affermato Meisler. "Le persone girano nelle aree e si fermano dove qualcosa sembra bello. Anni fa, una macchina sulla strada era emozionante. Sì, il turismo è in aumento”.

Meisler e sua moglie Myrna sperano di approfittare di un altro buon anno per viaggiare nel 2024 con la loro sala di degustazione, che offre vista sulla loro fattoria e sull'oliveto.

"Anche l’atmosfera tranquilla, la leggera brezza pomeridiana, il cielo azzurro e occasionalmente un coniglietto che corre in giro sono gratuiti”, ha detto Meisler.

Una degustazione guidata sulla costa centrale della California. (Foto: Fattoria di ulivi San Miguel)

Nel centro di Paso Robles, Ruth Mercurio ha confermato che la zona ha visto un notevole aumento degli agriturismi.

"Vengono entusiasti di assaggiare, imparare e fare domande ", ha detto il proprietario e socio amministratore di We Olive Olive Oil Times. "Molti sono ansiosi di cercare aziende olivicole locali, soprattutto quelle con un frantoio.

Mercurio ha abbracciato attivamente il ruolo di ambasciatrice dell'oleoturismo per la contea e ha affermato di consigliare ai visitatori una serie di aziende olivicole locali.

pubblicità

pubblicità

Una delle fattorie che suggerisce è Kiler Ridge. La comproprietaria Audrey Burnam ha affermato che mentre il vino è l'innegabile attrazione agrituristica nello stato, c'è un crescente interesse per l'olio d'oliva.

"Vediamo un crescente interesse da parte dei visitatori nel conoscere l'olio d'oliva e altri prodotti agricoli locali come lavanda, formaggio e funghi ", ha affermato.

Mentre l' Anno del raccolto 2023/24 sta finendo nel Golden State, i produttori hanno affermato che l'abbondante raccolto significa che ci sarà molto olio extra vergine di oliva da assaggiare durante l'alta stagione turistica estiva.

"Il raccolto di quest'anno è stato il più grande, il migliore e l'ultimo che abbiamo mai avuto", ha detto Rahman. "Il frutto era abbondante e bello, anche se i tempi di fioritura, l’allegagione e il clima hanno causato un notevole ritardo nel raccolto”.

Rahman ha spiegato che il raccolto solitamente termina entro la fine di novembre. Quest'anno, però, la raccolta delle olive è iniziata solo alla fine di novembre ed è proseguita nei mesi di dicembre e gennaio.

"Una raccolta di gennaio non ha precedenti per noi, ma è stato davvero emozionante fare un'ultima raccolta tardiva solo delle olive più mature per il nostro olio extravergine di oliva a raccolta tardiva ", ha affermato Rahman.

Meisler acconsentì. "Quest'anno il nostro raccolto di olive è stato enorme. Il novantotto per cento dei nostri 1,200 alberi sono stati caricati”, ha affermato. "La pioggia è stata una benedizione dopo un piccolo raccolto nel 2022, quando avevamo solo il 40% del nostro raccolto normale”.

Tuttavia, l'abbondante raccolto ha impedito ad alcuni coltivatori più piccoli di raccogliere tutta la frutta a causa dell'enorme quantità e dell'aumento del costo della manodopera.

"Quest’anno, il costo della manodopera e la densità degli alberi hanno reso la raccolta manuale più lenta e più costosa”, ha affermato Meisler. "Rinunciare a così tante belle olive mi rattrista il cuore. La potatura degli alberi per un facile accesso dovrebbe darci un altro ottimo raccolto”.

Oltre ai piccoli agricoltori, quest'anno anche i mugnai locali hanno notato un notevole aumento degli affari.

"Il 2023 è stata una stagione di raccolto eccezionale per i produttori di olio d'oliva della costa centrale ", ha affermato Burnam. "La produzione di olio d'oliva ha raggiunto il massimo storico (più del doppio dell'anno scorso) e la qualità del frutto è stata eccezionale prolungata pioggia primaverile, controllo del coltivatore di mosca di frutta d'oliva, tempi rapidi dalla raccolta alla molitura e congelamento ritardato che hanno permesso ai coltivatori di raccogliere i loro frutti nel momento ottimale."

Secondo Chuck Davison, presidente e amministratore delegato dell'ufficio del turismo della contea di San Luis Obispo, 7.47 milioni di persone hanno visitato la contea nel 2022, raggiungendo quasi i livelli del 2019. "Il turismo è il secondo motore economico della regione, secondo solo all’agricoltura”, ha affermato.

Sono già stati compiuti sforzi sostanziali per rendere la costa centrale una destinazione enogastronomica.

"Sarebbe bello vedere uno sforzo simile per educare il pubblico sull'enorme volume di agricoltura su piccola scala svolta sulla costa centrale e sull'incredibile quantità di aziende agricole che producono olio d'oliva ", ha affermato Rahman.

Mercurio acconsentì. "L'agriturismo con olio extravergine di oliva significa costruire connessioni: con la terra, con gli agricoltori e con i prodotti ", ha affermato.

"Può trasformare un agriturismo in un fan e consumatore per tutta la vita”, ha aggiunto Mercurio. "Le comunità agrituristiche tendono ad essere piccole e collegate. La comunità agricola dell'olio extra vergine di oliva della Central Coast è questo. Penso che gli agrituristi stiano cercando questa connessione. Vogliono vederlo in azione”.

I produttori e le imprese di olive notano che il passaparola e le recensioni online incoraggiano gli agrituristi a visitare ed esplorare la costa centrale.

"L'importanza dell'agriturismo con olio extravergine di oliva risiede anche nei legami che i coltivatori di olio extravergine di oliva hanno con altri agricoltori e aziende e nel modo in cui lo trasmettono e condividono con gli agrituristi ", ha affermato Mercurio. "Gli agrituristi no 'uno e fatto' quando si visita la zona.”

"Si muovono attraverso i paesaggi agrituristici in base alla ricerca e alle raccomandazioni – e se l’agriturista ha un legame di fiducia con l’agricoltore, spesso si recherà in altri agriturismi e aziende sulla base di tale raccomandazione”, ha aggiunto. "Quella connessione ora è appena arrivata al punto di partenza. E si inizia con la conoscenza della propria comunità agrituristica e di cosa può offrire all’agriturista”.

Rahman ha affermato che i social media sono diventati un potente strumento per aiutare i produttori a connettersi con potenziali climi agrituristici e con il resto della comunità.

"A livello personale, utilizzo i miei canali di social media per condividere la vita agricola con persone provenienti da tutto il paese, incoraggiandole a visitare la costa centrale e a sostenere gli agricoltori locali”, ha affermato Rahman. "Nella mia veste di presidente del consiglio di amministrazione del California Olive Oil Council, parliamo sempre alle persone dell'acquisto di prodotti locali e del sostegno del nostro settore ".

Mesiler ha aggiunto che le recensioni positive sui social media e su altri siti di recensioni su Internet sono positive per i produttori. Tuttavia, i visitatori notano subito una mancanza di passione o entusiasmo per il progetto.

"Se c’è passione per quello che facciamo come coltivatori, la gente se ne accorge. Se le visite in fattoria sono di buona qualità, emozionanti e interessanti, ce la faremo”, ha affermato.

Per Burnham, l’istruzione è fondamentale per coinvolgere gli agrituristi e trasformarli in clienti.

"Ora siamo aperti cinque giorni alla settimana per degustazioni didattiche di olio d'oliva, offriamo tour più estesi nei fine settimana e abbiamo iniziato a ospitare alcuni eventi speciali in cui serviamo piatti stagionali abbinati a oli d'oliva ", ha affermato.

Rahman ha sottolineato la partecipazione, spiegando che l'anno scorso hanno fatto una serie di "cook-alongs” in tutta la California con chef locali, utilizzando ingredienti locali e olio d'oliva californiano che sono stati filmati e promossi sui social media.

"È stato un modo straordinario per mostrare alle persone non solo come cucinare con olio extra vergine di oliva, ma come apprezzare la generosità che viene coltivata proprio qui in California ", ha concluso.