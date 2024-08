La maggior parte degli EVOO segna bene nel nuovo test per i composti fenolici

Nell'ottobre 2013, Prokopios Magiatis ed Eleni Melliou dell'Università di Atene potevano essere visti nei negozi della California settentrionale fare scorta di dozzine di bottiglie di EVOO come parte di un progetto di ricerca finanziato privatamente per misurare i composti fenolici usando NMR (Risonanza Magnetica Nucleare ) e per determinare quanti degli EVOO acquistati in negozio si qualificherebbero per l'etichettatura UE regolamento 432/2012.

I risultati dei test sono stati presentati al CIBOMR2014 conferenza a Cesena, la scorsa settimana, incentrata sulle applicazioni della risonanza magnetica, in particolare NMR nello studio degli alimenti. Più di 200 partecipanti hanno presentato nuove domande.

Durante la conferenza, Magiatis ha presentato una nuova versione del recentemente riportato Il metodo NMR in grado di misurare rapidamente i composti fenolici che supportano la salute dell'UE 432/2012 afferma che 5 mg al giorno di idrossitirosolo e derivati ​​(complesso oleuropeinico e tirosolo) offrono protezione contro l'ossidazione delle LDL: "I polifenoli dell'olio d'oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi nel sangue dallo stress ossidativo. "

L'oleocanthal e l'oleaceina sono le due forme più abbondanti di idrossitirosolo coniugato e tirosolo nella maggior parte degli oli d'oliva, insieme con l'oleuropeina aglicone e il ligstroside aglicone.

I campioni raccolti dal team in California sono stati testati dal UC Davis Olive Center per oleocanthal, oleacein, oleuropein aglycon e ligstroside aglycon. Lo studio è stato eseguito da Prokopios Magiatis, Eleni Melliou e Brian Killday.

"Il nostro obiettivo era sviluppare un metodo affidabile per misurare tutti i composti menzionati nel regolamento in un esperimento e fornire i dati necessari per le indicazioni sulla salute ", ha detto il dott. Magiatis.

La buona notizia è che 56 su 110 degli EVOO acquistati nei supermercati e nei negozi locali aveva un eccellente profilo fenolico, secondo il sul risultato e quasi la metà di questi si qualificherebbe per l'indicazione UE sulla salute.

L'UE sta decidendo se la misurazione dell'oleocantale può essere inclusa nel totale necessario per presentare la nuova richiesta. La dott.ssa Maria-Isabel Covas, che ha condotto le prove umane su EUROLIVE che hanno costituito la base di EU 432/2012, ha dichiarato categoricamente che l'oleocanthal dovrebbe essere misurato e incluso e altri scienziati intervistati hanno concordato.

Se l'oleocantale fosse incluso, metà degli EVOO testati in California si qualificherebbe per presentare la richiesta. Se alla fine si decide di non misurare l'oleocantale, si qualificherà meno di 1 su 5.

Magiatis ha continuato spiegando: "Non è solo il marchio che gioca un ruolo, ma anche la varietà e il tipo di frantoio è un punto critico. Il contenuto di polifenoli totali non è così caratteristico se non sappiamo quale sia esattamente quello dominante.

Immagine del diagramma a impulsi NMR fornita da Brian Killday

"Ad esempio, la varietà Mission della California ha presentato in tutti i campioni analizzati una concentrazione di oleuropeina aglicone significativamente più alta (5 volte maggiore) rispetto a tutte le varietà mediterranee. Tipicamente il Missione di Berkeley Olive Grove ha mostrato la concentrazione più alta tra tutti i campioni studiati a 397 mg / kg. In effetti, tutti gli oli della California contenenti olio Mission, anche all'interno di una miscela, sono risultati molto ricchi. Questo specifico composto fenolico è stato correlato a attività contro il morbo di Alzheimer. "

"Un altro fattore importante è il tipo di mulino utilizzato. Olio di oliva Apollo, anch'esso della California settentrionale, conteneva i composti più fenolici in totale. Questo potrebbe essere attribuito al frantoio sottovuoto che stanno usando. "

Inventato dal tardo Marco Mugelli, lo scienziato agricolo riconosciuto a livello internazionale, ingegnere ed esperto di olio d'oliva, il mulino a vuoto può raggiungere livelli più alti di polifenoli estendendo il periodo di malassazione senza aumentare l'ossidazione.

Gli EVOO testati con le massime quantità di ciascun composto fenolico erano:

oleuropeina aglicone - 397.2 - Berkeley Olive Grove 1913 - California

oleacein - 400.6 - Apollo Sierra Organic - California

ligstroside aglycon - 174.5 - Lucini - Italia

oleocanthal - 403.2 - Colavita - Italia

È in corso anche un'analisi organolettica su tutti gli EVOO. Magiatis ha detto che presenterà i dati NMR insieme a un'analisi organolettica nel prossimo futuro. Forse questo potrebbe portare a una nuova classe di EVOO che combinano il meglio di entrambi i mondi, dando un significato aggiuntivo alla frase, "test del gusto ".

Magiatis ha continuato dicendo: "Uno degli aspetti più importanti della nostra ricerca nella misurazione del contenuto fenolico di EVOO utilizzando NMR è che abbiamo scoperto che il metodo HPLC non misura i singoli composti fenolici in modo molto accurato. Questo problema è causato dai solventi utilizzati per estrarre e analizzare i fenoli dall'olio di oliva. Come possiamo attuare un regolamento che richieda la misurazione precisa dei singoli composti fenolici utilizzando un metodo che si è dimostrato impreciso? "

I risultati del test non devono essere considerati una garanzia che i marchi specifici conterranno le stesse quantità se acquistati in un momento o in un luogo diverso. Alcuni composti fenolici tendono a mantenersi nel tempo meglio di altri. Molti fattori influenzano i livelli fenolici, tra cui il tipo di frantoio, il tempo di raccolta e imbottigliamento, il tipo di bottiglia utilizzata, il tempo trascorso sullo scaffale e le condizioni nel magazzino o nel trasporto. I marchi che non hanno superato il test non verranno pubblicati, ma molti di loro erano molto vicini alla qualificazione. È stato utilizzato un limite rigoroso per il contenuto fenolico, basato sul regolamento UE 432/2012 di 250 mg per chilogrammo.

Va inoltre notato che il metodo NMR è stato verificato come un valido strumento di ricerca e sottoposto a peer review. Il metodo di misurazione NMR è stato inventato in Grecia ma non è stato presentato per l'accettazione da parte del CIO (International Olive Council). È stata fatta un'inchiesta al ministero competente sul motivo per cui non è stato presentato per il riconoscimento ufficiale al CIO o all'UE. Alla data di pubblicazione non vi è stata risposta. Una fonte ben piazzata nel ministero che desiderava rimanere anonima ha ammesso che il problema è "politico".

È possibile trovare i 56 marchi EVOO acquistati in negozio che hanno mostrato alti totali fenolici e i risultati dei loro test qui.