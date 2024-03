I coltivatori croati attendono i risultati del concorso

Dopo aver presentato 92 iscrizioni, gli olivicoltori croati attendono con impazienza il 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition risultati.

Il primo giorno del concorso sono stati annunciati 40 vincitori. Tra loro c'erano anche due croati OPG Celini ed OPG Ante Vulin ciascuno guadagna premi d'oro rispettivamente per una miscela di media intensità e una Oblica media.

Gli agricoltori e i mugnai dell’Istria e della Dalmazia, le due principali regioni produttrici del Paese, sperano che i premi compenseranno l’inizio deludente della campagna 2023/24.

Vedi anche: Il miglior olio extravergine di oliva della Croazia

La produzione di olio d'oliva è diminuita del 30-40% rispetto allo scorso anno, principalmente a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli. Secondo i dati del Consiglio oleicolo internazionale, la Croazia ne ha prodotti 5,100 tonnellate olio d'oliva nel 2022/23.

Nonostante il calo significativo, i produttori sono fiduciosi di aver prodotto prodotti di alta qualità olio extravergine d'oliva.

"Chi ha inviato campioni del suo olio può sperare in buoni risultati”, ha detto pluripremiato Tomislav Duvnjak di Vodice in Dalmazia.

Da quando Duvnjak ha lanciato a sforzo coordinato per organizzare e aiutare a finanziare i piccoli produttori dalmati per inviare le iscrizioni a New York nel 2021, la Croazia è stata costantemente uno dei maggiori vincitori del concorso mondiale.

Nel 2023, i produttori croati hanno ottenuto 105 premi su 131 candidature. Solo Italia e Spagna hanno ottenuto più premi. Situazioni simili si sono verificate nel 2022 e nel 2021, con i croati che hanno ottenuto rispettivamente il terzo (96) e il quarto (87) premio.

Prima dell'iniziativa di Duvnjak, i produttori croati guadagnavano dai 20 ai 50 premi all'anno.

Ha anche sottolineato che la Croazia ha costantemente uno dei tassi di successo più alti, raggiungendo o superando l’80% negli ultimi tre anni, compreso un conteggio del 90% nel 2022.

Ivica Vlatković, produttrice pluripremiata e sostenitore vocale per il settore dell'olio d'oliva croato, ritiene che il piccolo paese che ospita poco meno di quattro milioni di persone sarà presto sinonimo di qualità.

Egli cita la lunga tradizione dell'olivicoltura e della produzione dell'olio d'oliva, le numerose varietà autoctone – tra cui le olive Oblica, Levantinka, Bjelica istriana, Buza istriana e Krvavica – come una delle ragioni del crescente profilo internazionale del paese.

Anche Vlatković ha visto la tendenza di domanda crescente per l’olio d’oliva biologico e ritiene che la Croazia abbia un grande potenziale per la produzione biologica. Ha affermato che ci sono 1,956 ettari di uliveti biologici in Croazia, quasi tre volte il numero di uliveti biologici negli Stati Uniti.

Tuttavia, i croati sottolineano che la produzione biologica di alta qualità ha un costo, con gli oli extra vergini di oliva croati venduti al dettaglio fino al 30% in più rispetto alla media europea.

Srećko Gross, farmacista e presidente dell'Istituto oleicolo di Zagabria, un'associazione di agricoltori della capitale, ha attribuito questi prezzi elevati agli elevati costi di produzione associati all'agricoltura biologica.

Tuttavia, ha avvertito che i prezzi elevati hanno portato a un aumento dell'adulterazione e delle frodi dell'olio d'oliva, come confermano i dati delle autorità locali.

In uno dei controlli più recenti, 13 dei 25 campioni etichettati extravergine selezionati casualmente non hanno raggiunto il grado.

Uno dei sette marchi croati selezionati non ha superato l'ispezione, insieme a cinque dei nove oli di marca italiana e sette dei nove marchi spagnoli.

Gross ha sottolineato il ruolo del NYIOOC nel promuovere i piccoli agricoltori che si concentrano sulla qualità piuttosto che sulla quantità invece che sui marchi con etichetta bianca che vendono miscele più economiche di olio di oliva vergine o extravergine miscelato con olio di sansa di oliva, alcune delle quali sono etichettate erroneamente.

"Non ci sono raffinerie qui… tali marchi dovrebbero essere esclusi dal gioco”, ha detto Gross. "Noi, come piccolo Paese, dovremmo continuare a sviluppare la produzione di oli extra vergini di oliva di alta qualità, per i quali siamo sempre più conosciuti in tutto il mondo.