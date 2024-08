L'olio di mais abbassa il colesterolo: tutti possiamo tornare a casa

È ora di fare le valigie e chiamarlo un giorno.

Non c'è futuro per l'olio d'oliva. Tutti quegli anni di duro lavoro sono arrivati ​​a questo: l'olio di mais riduce il colesterolo più dell'olio di oliva.

So cosa stai pensando. Che ne dici di tutti quelli studi nel corso degli anni detto che l'olio d'oliva può aiutare a prevenire le malattie cardiache, il diabete e persino il cancro? E il dottor Oz?

Non importa tutto questo. Mazola riduce il colesterolo. Cosa possiamo fare? È ora di girare la pagina e finalmente di giocare a golf.

Lasciami spiegare cosa mi ha spinto a vedere le cose con tale chiarezza.

Devo ammettere che ho avuto un debole nel mio cuore per Mazola sin dai primi anni '1970, quando mi è stato insegnato in giovane età che il mais era "mais "nella lingua degli indiani (lo so, ma abbiamo chiamato nativi americani indiani allora).

Per otto anni abbiamo appreso del "Goodness of Maize ”di una bellissima attrice di nome Tenaya Torres, la cui gente lo chiamava mais "prima dell'America Prima America. ”La margarina Mazola è stata creata da quella bontà. Quella dolcezza di mais macinata a pietra.

Per otto anni l'abbiamo osservata durante le pause commerciali di M * A * S * H e l' All in the Familye abbiamo dimostrato il nostro amore acquistando abbastanza margarina da spingere le vendite dell'agro-conglomerato Best Foods a $ 4 miliardi di 1980.

Ora, ci viene chiesto di mostrare di nuovo il nostro amore, questa volta per i nostri figli, le nostre famiglie e noi stessi.

Qui, nella più grande economia del mondo, ultimamente siamo stati inondati da un nuovo spot Mazola che ci spinge a farlo "prenditi cura di coloro che ami. " E, finora, ha suonato 5,475 volte davanti a un pubblico nazionale. Va in onda ancora e ancora.

Lo spot spiega che alcune opzioni, come scegliere una ciambella o una mela, sono facili e evidenti. Altri richiedono una considerazione più attenta, come decidere tra olio di mais e olio d'oliva.

Quali informazioni dovremmo considerare nella nostra decisione? È nella stampa fine:

L'olio di mais ha "quattro volte più steroli vegetali che bloccano il colesterolo rispetto all'olio d'oliva ”e l'olio di mais può "aiutare ad abbassare il colesterolo due volte di più (per adulti con livelli di colesterolo alti se consumati quotidianamente come parte di una dieta a basso contenuto di grassi saturi e basso contenuto di colesterolo). "

Come al solito, le cose non sono così semplici.

"Innanzitutto, la riduzione del colesterolo LDL non riduce necessariamente il rischio di malattie cardiache ”, spiega Olive Oil Times editore sanitario, Elena Paravantes. "L'olio di oliva riduce LDL ma riduce anche il ossidazione di LDL, che è molto più importante. "

"In secondo luogo, l'olio d'oliva ha una moltitudine di benefici, grazie agli antiossidanti, che vanno ben oltre l'abbassamento del colesterolo - benefici come la prevenzione del cancro, l'abbassamento della pressione sanguigna, la riduzione dell'ossidazione e dell'infiammazione - l'olio di mais non ha questi effetti ".

Dr. Mary Flynn, professore associato di medicina clinica alla Brown University e autore del Dieta a base di olio d'oliva a base vegetale, chiamato anche focus sul livello LDL fuorviato. "Devi sapere se l'LDL è sano o no. Se la persona consuma regolarmente una dieta che contiene grassi polinsaturi (la tipica dieta americana è ricca di oli di semi vegetali), avrà LDL ossidato ".

"L'olio di mais ridurrà il LDL, ma l'olio di oliva, essendo principalmente grassi monoinsaturi, non ossiderà LDL ", ha detto Flynn. "Consumando EVOO, diminuirai ulteriormente l'ossidazione. "

La ricerca ha dimostrato che livelli eccessivi di acidi grassi omega-6, rispetto agli acidi grassi omega-3, possono aumentare la probabilità di una serie di malattie. L'olio di mais ha un rapporto tra omega-6 e omega-3 di 49: 1. Si ritiene che il rapporto ottimale sia 4 a 1 o inferiore.

"Usare l'olio d'oliva significa, forse, un LDL leggermente più alto ", conclude il dott. Flynn, "ma sarà LDL che non contribuirà all'aterosclerosi e avrai un HDL più alto, che è anche protettivo per lo sviluppo dell'aterosclerosi ".

Ma Mazola sa che rispondiamo solo a semplici morsi di suono e la bellezza del tono è nella sua semplicità: l'olio di mais abbassa il colesterolo. Abbi cura di chi ami.

Qual era lo slogan di quel grande campagna di olio d'oliva alcuni anni fa? O si, "aggiungi un po 'di vita. " Ho sentito che ha avuto un profondo impatto sulle 14 persone che l'hanno visto.

Così mentre il Regno Unito applica il suo nuovo divieto di barrette di olio d'olivae i magnati a Taiwan schiaffeggiano etichette di olio d'oliva su biodiesel, mentre i produttori californiani promuovono le leggi permettendo bugie bianche della data del raccoltoe il consenso si sviluppa verso condanna globale dell'ampolla di olio d'oliva, c'è uno spot televisivo sulla rotazione pesante per l'olio di mais intitolato, semplicemente, "Opzioni."

Se solo l'olio d'oliva avesse una propria campagna.