L'Italia adotta le disposizioni dell'UE sulle bottiglie non ricaricabili

Gli oli d'oliva venduti nei punti vendita e offerti nei ristoranti in Italia dovranno conformarsi a nuovi Leggi UE sull'etichettatura e le specifiche del pacchetto, come il tappo non ricaricabile nella foto qui.

Con una procedura insolitamente veloce, la Camera dei deputati italiana ha approvato il regolamento UE 2013 bis (S1533), il cui articolo 19 contiene importanti regole sull'olio d'oliva.



A seguito dell'approvazione, il Parlamento italiano ha finalmente messo in vigore la nuova legge relativa al "qualità e trasparenza della catena dell'olio di oliva vergine. "

Le regole facevano parte della legislazione italiana che regola la qualità e la trasparenza della produzione e della distribuzione dell'olio d'oliva vergine, firmata dall'ex senatore Colomba Mongiello e approvata in Italia a gennaio, 2013.

I critici si sono lamentati del fatto che le nuove leggi erano ingiuste nei confronti del libero scambio all'interno dell'UE. Il testo della legge è stato poi modificato in alcune sue parti e infine approvato dal Parlamento europeo. Leggi simili sono già state approvate in altri paesi europei come la Spagna e il Portogallo. Il Parlamento italiano ha dovuto approvare il regolamento UE per metterlo in vigore in questo paese.

Secondo la nuova legge, che segue di recente quella europea regolamenti aggiornati sull'etichettatura dell'olio d'oliva, l'indicazione dell'origine delle miscele di oli d'oliva provenienti da più di uno stato dell'UE o di qualsiasi paese extra UE deve essere stampata più chiaramente sulle etichette della confezione e con colori più luminosi rispetto al colore di sfondo, altre indicazioni e denominazioni di vendita.

È inoltre espressamente vietato attribuire proprietà organolettiche agli oli di oliva diversi da quelli extra vergini e vergini ("vergine" è stato aggiunto nell'ultima versione).

Per quanto riguarda l'olio extra vergine di oliva italiano, la legge ha anche modificato l'obbligo di etichettatura per quanto riguarda gli esteri alchilici e la quota di esteri etilici, ratificando solo il limite di 30 mg / kg per gli esteri etilici.

Un altro importante cambiamento nella legislazione è l'uso richiesto di tappi di bottiglia non riutilizzabili.

Secondo le nuove regole, gli oli vergini di oliva venduti in confezioni presso i punti vendita devono essere presentati in contenitori etichettati secondo le normative vigenti, dotati di appositi lucchetti (in modo che il loro contenuto non possa essere alterato senza aprire il sigillo della confezione), e forniti con un sistema di sicurezza che ne impedisce il riutilizzo dopo aver esaurito il contenuto originale indicato in etichetta.

Il regolamento europeo incoraggia l'imballaggio di olio non ricaricabile, pre-sigillato e monouso, quindi gli operatori non possono diluire l'olio d'oliva con prodotti di bassa qualità. Coloro che non seguono questa legge saranno puniti con una multa da € 1,000 a € 8,000 e la confisca dei prodotti. Nel Regno Unito, l'agenzia per i pagamenti rurali ha dichiarato di applicare la disposizione dell'UE si estenderà Vai all’email "riempi i tuoi negozi ”le cui operazioni non rispettano la nuova legge.

I produttori dell'UE dovrebbero inoltre migliorare l'etichettatura, poiché la Commissione europea insiste su etichette che mostrino più chiaramente il nome del prodotto e la sua origine. Bruxelles spera che i cambiamenti consentiranno produttori di olio d'oliva rafforzare i loro marchi sul mercato globale. Le etichette chiare possono anche fornire ai consumatori informazioni più precise sulle proprietà degli alimenti preconfezionati.

Le critiche, tuttavia, non sono mancate, in particolare da parte dei ristoratori: saranno costretti a offrire ai propri consumatori un olio più costoso - specificamente confezionato e non ricaricabile - che viene visto da alcuni come un onere inutile per le piccole imprese che solitamente offrire oli e aceto a tutti i clienti da gustare gratuitamente con il loro cibo.