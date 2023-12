Le autorità brasiliane sequestrano 9,000 bottiglie di olio d'oliva fraudolento

Le autorità dello stato del Paraná, nel sud del Brasile, hanno sequestrato circa 9,000 bottiglie di olio d'oliva fraudolento del valore di 300,000 real brasiliani (56,000 euro).

Secondo il Ministero dell'Agricoltura e dell'Allevamento, le bottiglie sono state vendute come olio extravergine d'oliva di origine spagnola. Tuttavia, test di risonanza magnetica nucleare scoperto che contenevano olio di soia.

Nel lungo termine, la sfida (per il Brasile) è mantenere la qualità del prodotto nazionale, evitando che si verifichino frodi con i produttori nazionali, come avviene oggi con gli oli d'oliva importati. - Rafael Goelzer, direttore delle relazioni con il mercato, Estância das Oliveiras

Gli agenti del ministero si sono insospettiti per la prima volta dopo che le bottiglie con il marchio spagnolo sono state trovate in scatole con etichette portoghesi. Un esame più attento ha rivelato che le bottiglie avevano anche diversi tipi di tappi. La frode è stata confermata dopo che si è scoperto che più campioni avevano profili spettrali identici.

Le autorità non hanno detto se siano stati effettuati arresti durante l'ispezione.

Il sequestro è avvenuto due settimane dopo che gli agenti del ministero hanno sequestrato più di 16,000 litri di olio d'oliva a San Paolo. Più di 6,000 bottiglie sono state distrutte dopo che le autorità hanno testato il cosiddetto olio d'oliva e lo hanno ritenuto non idoneo al consumo umano.

Il ministero ha rifiutato di nominare i marchi o le catene di supermercati coinvolti nei recenti sequestri, ma ha affermato che i rappresentanti delle società sono stati convocati al ministero.

Secondo le autorità brasiliane, la frode sull'olio d'oliva è il secondo tipo di frode alimentare più comune in Brasile dopo la frode nel settore ittico.

In un uno studio del 2021 , ricercatori provenienti da Italia, Francia e Regno Unito hanno scoperto che diluendo l'olio di oliva vergine ed extra vergine con olio lampante da vendere come extra vergine e la sostituzione dell'olio extra vergine di oliva con olio di soia tinto di verde sono i due tipi più comuni di frode sull'olio d'oliva in Brasile.

Tra il 2015 e il 2017, il Ministero dell'Agricoltura e dell'Allevamento irregolarità rilevate in 45 marchi commerciali di olio extravergine di oliva. Le autorità hanno scoperto che il 62% dei 333,329 litri analizzati dal ministero presentavano difetti sensoriali.

Paraná e San Paolo si trovano vicino alle due più grandi regioni produttrici di olio d'oliva del paese, rispettivamente il Rio Grande do Sol e la Serra da Mantiqueira.

La produzione nazionale di olio d'oliva in Brasile rimane molto bassa, con circa 580,000 litri prodotti nella campagna 2022/23. Secondo i dati del Consiglio oleicolo internazionale, si prevede che il Brasile consumerà 85,000 tonnellate di olio d'oliva nel 2022/23, praticamente tutto importato.

Lo hanno riferito sia gli esportatori verso il Brasile che i produttori locali Olive Oil Times che la prevalenza della frode è tra le loro principali preoccupazioni.

"A lungo termine, la sfida [per il Brasile] è mantenere la qualità del prodotto nazionale, evitando che si verifichino frodi con i produttori nazionali, come accade oggi con gli oli d'oliva importati", Rafael Goelzer, direttore delle relazioni con il mercato di Estância das Oliveiras, Ha detto Olive Oil Times in una Intervista del 2023.