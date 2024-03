A parte l’ondata di caldo e le interruzioni di corrente, i sudafricani prevedono una ripresa della produzione

Gli olivicoltori sudafricani si aspettano una buona resa nel 2024 anche se la raccolta inizia prima del solito a causa delle temperature superiori alla media.

La regione del Capo Occidentale, il fulcro dell'industria olivicola del paese, ha registrato temperature record ben superiori ai 40 ºC nelle ultime settimane. La colpa è del South African Weather Services (SAWS). cambiamento climatico ed El Niño.

La riduzione del carico gioca sempre un ruolo, ma siamo stati proattivi e avremo energia di riserva per affrontare questo problema. Ci aspettiamo un raccolto molto più elevato rispetto al 2023 e non vediamo l'ora di iniziare. - Philip King, direttore generale, Mardouw Olive Estate

Nel frattempo, Wendy Petersen, amministratore delegato della South African Olive Industry Association (SA Olive), ha affermato che alcuni produttori si aspettano di raccogliere tra il 10 e il 20% di olive in più rispetto allo scorso anno.

Nel 2023, il Sudafrica ha prodotto circa 1.2 milioni di litri di olio d'oliva, rispetto a 1.7 milioni di litri in 2022.

Vedi anche: Aggiornamenti del raccolto 2024

"Alcuni produttori si aspettano volumi più alti del 50-60% (rispetto allo scorso anno), ma sono una minoranza", ha affermato Petersen.

"Nel corso degli anni abbiamo notato una notevole attenzione alla qualità del nostro prodotto e questo è molto evidente nel premi internazionali e riconoscimenti ricevuti dai produttori di olio d'oliva sudafricani su piattaforme internazionali ", ha aggiunto.

Tuttavia, Petersen ha avvertito che i produttori di olive da tavola e di olio d'oliva stanno lottando per competere con le importazioni a prezzi più bassi, il che è stato un problema negli ultimi anni. Ha aggiunto che la frode rimane problematica poiché gli importatori senza scrupoli cercano di trarre vantaggio dai prezzi elevati.

"Il fatto che l'olio d'oliva non sia un prodotto agricolo con imposta sul valore aggiunto pari a zero influenza la sua competitività sul mercato ", ha affermato Petersen. "Il campo di gioco non è uniforme per l’olio d’oliva.

"Abbiamo bisogno che il governo intervenga e riconosca che le olive sono un prodotto agricolo chiave che stimola la creazione di posti di lavoro e l'occupazione", ha aggiunto. "Ciò stimola anche nuovi operatori emergenti nell'olivicoltura e lo sviluppo di competenze agricole rare e richieste a livello internazionale.

La riduzione del carico – interruzioni di corrente rotazionali per evitare il collasso della rete elettrica nazionale – frustra gli olivicoltori del paese aumentando i costi operativi e aggiungendo un altro fattore imprevedibile durante la stagione del raccolto.

Nel 2023, il Paese ha trascorso 1,742 ore senza elettricità, ovvero 72.6 giorni, con un sudafricano medio che ha trascorso quasi il 20% dell’anno senza elettricità.

Le prospettive per il 2024 non sono migliori, con i rapporti sul carico di base alimentato a carbone (il carico minimo continuo che un sistema di alimentazione è tenuto a fornire) della società elettrica del paese, Eskom, stagnante.

"La riduzione del carico ha causato costi operativi più elevati, che influiscono sui margini agricoli e sui prezzi del prodotto finale”, ha affermato Petersen. "L'elettricità rimane una grande sfida in agricoltura, e questo è il caso del settore olivicolo.

Lei ha aggiunto, "Oltre a influenzare i prezzi, influisce direttamente anche sulla qualità del prodotto finale se non viene lavorato immediatamente dopo la raccolta".

La riduzione del carico complica la produzione di olio d'oliva in Sud Africa, costringendo i produttori a investire in generatori o energie rinnovabili. (Foto: Tobin Jones)

Nick Wilkinson, il comproprietario di Oliveto Rio Largo, con sede tra Robertson e Ashton nella provincia del Capo Occidentale in Sud Africa, ha confermato che la sfida principale che vedono davanti a sé è la riduzione del carico, che crea problemi di pianificazione della produzione.

"Sebbene disponiamo di energia solare e generatore di riserva per compensare i blackout della rete elettrica nazionale, ciò aumenta i costi di produzione e, durante l’inverno, possiamo rimanere senza elettricità fino a otto ore al giorno”, ha affermato.

pubblicità

pubblicità

"L'anno scorso abbiamo avuto un raccolto molto abbondante, quindi aspettatevi un po' di calo rispetto allo scorso anno", ha aggiunto Wilkinson. "Ma la qualità sembra eccezionale, con buone condizioni di crescita e senza malattie fungine o danni da parassiti. Mi aspetto che il raccolto del paese sarà superiore a quello dell’anno scorso”.

Non lontano da Rio Largo, la squadra di Tenuta di ulivi di Mardouw inizierà presto anche la raccolta.

I produttori di Mardouw Olive Estate prevedono un raccolto eccezionale. (Foto: Mardouw Olive Estate)

"Normalmente iniziamo all'inizio di aprile, ma a causa delle temperature molto elevate degli ultimi due mesi, prevediamo che il raccolto 2024 inizierà a metà marzo", ha affermato Philip King, direttore generale dell'azienda.

Tuttavia, King è di buon umore e non vede alcun problema che possa complicare il raccolto quest'anno. "Siamo pronti il ​​più possibile”, ha detto. "La riduzione del carico gioca sempre un ruolo, ma siamo stati proattivi e avremo energia di riserva per affrontare questo problema”.

"Ci aspettiamo un raccolto molto più elevato rispetto al 2023 e non vediamo l’ora di iniziare”, ha aggiunto King.

Spostandosi verso est, Babylonstoren nella valle del vino di Franschhoek ha iniziato la raccolta delle olive verdi da tavola Manzanilla alla fine di febbraio.

Si trasferirono al Frantoio per la produzione dell'olio all'inizio di marzo, aspettandosi che la raccolta continuasse fino a giugno.

Il team di produzione di Babylonstoren ha affermato che il raccolto di quest'anno è iniziato prima a causa del caldo elevato registrato in autunno. (Foto: Babylonstoren)

"La stagione della raccolta di quest'anno sembra iniziare prima rispetto alla scorsa stagione, principalmente a causa del caldo intenso che abbiamo sperimentato nella valle del vino di Franschhoek quest'estate ", ha affermato Petrus van Eeden, specialista di olive di Babylonstoren.

Ha aggiunto che considerando le condizioni del mercato globale con scarsa offerta di petrolio e alti prezzi dell'olio d'oliva, c'è incertezza riguardo al raccolto di quest'anno rispetto a quello precedente.

"Anche se molte aziende agricole sembrano avere un raccolto promettente, non è chiaro se il raccolto riuscirà a soddisfare la nostra domanda di petrolio con la stessa efficacia di prima”, ha affermato van Eeden. "Dati i prezzi elevati prevalenti, i consumatori potrebbero trovarsi ad affrontare pressioni che potrebbero portare, nel tempo, a una diminuzione della domanda locale”.

"Dato il raccolto inferiore rendimenti che abbiamo visto in Europa e un calo della produzione in Sud Africa la scorsa stagione, è ragionevole aspettarsi che i clienti possano riscontrare un aumento dei prezzi per un litro di petrolio rispetto agli anni precedenti", ha aggiunto.