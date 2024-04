Il caldo e la mosca della frutta ostacolano i raccolti in Perù e Cile settentrionale

Il clima insolitamente caldo ha provocato un’infestazione di moscerini della frutta senza precedenti e ha peggiorato le già scarse prospettive di raccolto nel Cile settentrionale e nel Perù meridionale.

"La piaga della mosca mediterranea della frutta sta causando il caos nel nord del Cile e nel sud del Perù ", ha affermato Máximo Karl Paniagua, direttore dell'Associazione degli olivicoltori della valle di Azapa nel nord del Cile.

Quando si sviluppa El Niño e si verificano queste ondate di caldo eccessivo, le condizioni per la riproduzione e la diffusione della mosca mediterranea della frutta e di altri parassiti aumentano. - Gianfranco Vargas, presidente Sudoliva

La specie invasiva – un cugino stretto del mosca di frutta d'oliva – si nutre di più di 200 tipi diversi di frutta e verdura. Sebbene gli agrumi e le drupacee siano la fonte di cibo più comune, è noto che le femmine predano le olive.

Karl ha visto prove di moscerini della frutta mediterranei che cominciavano a infestare alcuni alberi di ulivo nella regione, con una presenza più significativa rilevata in alberi che portavano pochissimi frutti e venivano lasciati non raccolti.

Karl e Gianfranco Vargas, produttore peruviano di olio d'oliva e presidente dell'associazione culturale Sudoliva, hanno attribuito la diffusione della mosca mediterranea della frutta al clima insolitamente caldo causato dalla El Niño.

"Quando si sviluppa El Niño e si verificano queste ondate di caldo eccessivo, le condizioni per la riproduzione e la diffusione della mosca mediterranea della frutta e di altri parassiti aumentano”, ha affermato Vargas.

Karl ha aggiunto che il clima più caldo aumenta la possibilità che una porzione maggiore di larve di mosca della frutta raggiunga l’età adulta e sia in grado di riprodursi.

La recente ondata di caldo sperimentata nella regione ha ulteriormente ostacolato la raccolta delle olive peruviane, con una produzione che ora dovrebbe scendere al di sotto del livello Si stimano da 700 a 1,000 tonnellate qualche mese fa, poco prima che iniziasse la vendemmia.

"Il raccolto è stato pessimo”, ha detto Vargas. "Inizialmente ci aspettavamo di raccogliere il 10% della quantità normale. Ora prevediamo di raccogliere il -%”.

Se da un lato le alte temperature sono state la causa principale del calo della produzione, dall'altro Vargas è preoccupato anche per l'impatto delle infestazioni della mosca mediterranea della frutta, in particolare sui alberi centenari della regione.

"L’ultima volta che si è verificato un attacco di mosca mediterranea della frutta in Perù è stato tra il 1925 e il 1940. A Tacna non è stato possibile controllare l’infestazione e hanno dovuto abbattere gli ulivi”, ha detto. "Ecco perché a Tacna, in Perù, non trovi ulivi secolari come puoi vedere ad Arica.

Mentre i precedenti cicli di El Niño hanno provocato piccole infestazioni di mosche mediterranee della frutta nel nord del Cile, Karl ha affermato che questi sono stati tutti controllati rapidamente.

Ha aggiunto che il Cile aveva precedentemente messo in atto un piano a lungo termine ed era arrivato al punto in cui la mosca della frutta era estinta nel paese. Alcuni stimano che ci vorranno cinque anni per controllare l’attuale infestazione.

"Il Cile ha raggiunto l’obiettivo ma da allora ha inciampato”, ha affermato. "Le autorità hanno allentato i sistemi messi in atto per controllare la mosca mediterranea della frutta”.

Crede che le autorità e gli agricoltori debbano agire con decisione prima che gli ulivi inizino a fiorire in agosto per evitarne un'altra raccolto scadente e l'ulteriore diffusione del parassita.

Karl teme inoltre che se l'infestazione non verrà contenuta rapidamente, la mosca mediterranea della frutta si diffonderà nel centro del paese, dove viene prodotta la maggior parte dell'olio d'oliva cileno.

Secondo Karl, le autorità cilene in precedenza erano riuscite a eliminare la mosca mediterranea della frutta passando da un uliveto all'altro e applicando trattamenti per uccidere le mosche.

Le autorità hanno anche tentato di controllare l'infestazione irradiando i moscerini della frutta mediterranei in cattività e rilasciandoli nelle valli. Le mosche irradiate sono sterili e l'idea è che si accoppieranno con altre mosche per produrre uova che non si schiuderanno mai.

Attualmente il Cile può irradiare 14 milioni di mosche al mese, ma Karl stima che le autorità debbano alzare questa soglia a 30 milioni per gestire l’infestazione.

Sulla base delle prove che ha visto, Karl ritiene che questa infestazione abbia avuto origine negli agrumi e nei frutti tropicali coltivati ​​nel nord del Perù e si sia diffusa nel sud del Perù e nel nord del Cile attraverso il contrabbando illegale di frutta e verdura.

"Ci sono più di 100 strade informali che attraversano il confine con il Cile, dove non ci sono controlli e dove entrano merci, soprattutto frutta, e questo ha creato il problema che stiamo vivendo oggi”, ha detto.

Karl ritiene che più persone a guardia del confine potrebbero aiutare a reprimere il contrabbando, ma ha affermato che le condizioni economiche di fondo renderanno sempre più redditizia la vendita di frutta peruviana contrabbandata illegalmente nei mercati cileni.

Nel frattempo, misure di eradicazione simili vengono adottate anche per eliminare la mosca mediterranea della frutta nel sud del Perù; Karl ha affermato che questi programmi non hanno avuto del tutto successo, aggravando ulteriormente la situazione.

"È importante per noi lavorare a stretto contatto con le nostre controparti peruviane per sradicare la mosca mediterranea della frutta in ogni valle”, ha affermato.