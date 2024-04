La resilienza delle varietà di olivo endemiche della Tunisia

Chetoui e Chemlali sono le due principali varietà di olivo endemiche della Tunisia. Olivicoltori della sempre più caldo e secco Il paese nordafricano loda la propria resilienza ai cambiamenti climatici.

Nonostante il secondo anno consecutivo di ondate di caldo e siccità nel più grande paese produttore di olio d'oliva dell'Africa, la produzione rimbalzò a 220,000 tonnellate, in linea con la media quinquennale.

Chetoui e Chemlali si sono costantemente evoluti e adattati nel tempo alle condizioni climatiche specifiche della loro regione d'origine. - Donia Sfar, responsabile esportazioni, Fermes Ali Sfar

"La resilienza di questi alberi ai cambiamenti climatici è dovuta a diversi fattori, tra cui la loro adattabilità alle condizioni climatiche attuali e la loro capacità di adattarsi alle condizioni mutevoli", Donia Sfar, responsabile delle esportazioni di Fermes Ali Sfar, Ha detto Olive Oil Times.

I produttori dietro la pluripremiata azienda a conduzione familiare hanno trascorso gli ultimi cinquant'anni a promuovere le qualità organolettiche e salutari di queste varietà locali.

Gli sforzi di Fermes Ali Sfar sono stati premiati ai Giochi del 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, con i suoi due marchi monovarietali biologici Tesoro del Rio che hanno ottenuto i Silver Awards.

"Fondata nel 1970 e tramandata da tre generazioni, Fermes Ali Sfar è un'azienda a conduzione familiare specializzata nella produzione di olio d'oliva e nella commercializzazione dei propri prodotti raccolti", ha affermato Sfar.

"Fermes Ali Sfar gestisce tre aziende agricole che si estendono per oltre 485 ettari e comprendono 25,000 ulivi alla base del monte Zaghouan, nel nord-est della Tunisia", ha aggiunto. "L'azienda agricola principale è dotata di un frantoio che continua a frangere le olive in modo tradizionale, utilizzando macine in granito e pressatura a stuoie.

Fermes Ali Sfar coltiva 25,000 ulivi su 485 ettari in tre fattorie nel nord-est della Tunisia. (Foto: Fermes Ali Sfar)

Sfar ritiene che il successo dell'azienda, premiata in tre edizioni consecutive della Competizione Mondiale, derivi dal suo focus su Chetoui e Chemlali.

Mentre le due varietà autoctone di oliva sono ancora le più comunemente coltivate, c'è stato un recente aumento delle varietà europee, come Arbequina, Coratina e Koroneiki.

La Coratina prospera in piantagioni ad alta densità, mentre Arbequina e Korneiki possono essere coltivate ad altissima densità, cosa che il governo e alcuni produttori vedere come il futuro del settore oleario del Paese.

"Chetoui e Chemlali si sono costantemente evoluti e adattati nel tempo alle condizioni climatiche specifiche della loro regione di origine”, ha affermato. "La tolleranza alla siccità, un fattore cruciale per la sopravvivenza della coltivazione, significa che gli ulivi Chetoui e Chemlali possono sopravvivere in condizioni di maggiore stress idrico.

Le due varietà sono anche straordinariamente resistenti ai parassiti e alle malattie comuni, che sono intrinsecamente poco frequenti a causa del clima tunisino. La combinazione di fattori ha reso la Tunisia il più grande produttore mondiale di prodotti biologici olio extravergine d'oliva.

I premi di qualità aumentano la notorietà degli oli extravergine di oliva tunisini di marca. (Foto: Fermes Ali Sfar)

Oltre alla loro resistenza alla siccità e alle malattie, Sfar ha affermato che Chetoui e Chemlali dimostrano una notevole flessibilità fenologica.

"La capacità di queste varietà di olivo di adattare il proprio ciclo di crescita in risposta alle variazioni climatiche è un elemento chiave della loro resilienza ", ha affermato. "Chetoui e Chemlali sono noti per la loro flessibilità fenologica, il che significa che possono adattarsi ai cambiamenti delle condizioni meteorologiche regolando i tempi di fioritura e fruttificazione.

Nonostante la resilienza e l'adattabilità delle varietà di olive Chetoui e Chemlali, Sfar ha affermato che la produzione costante di olio extra vergine di oliva di alta qualità rimane un processo complesso ed impegnativo in Tunisia.

Poiché garantire la qualità dell'olio d'oliva inizia dalle olive, ha affermato che l'azienda raccoglie "al momento ottimale della maturità”, spesso sacrificando la quantità per la qualità.

"Le nostre olive vengono lavorate rapidamente dopo la raccolta per evitare deterioramento e ossidazione ", ha affermato Sfar. "Questa rapida lavorazione è fondamentale per preservare gli aromi, i sapori e composti benefici del nostro olio d’oliva.”

"Una volta estratto, il nostro olio d'oliva viene conservato in condizioni adeguate per evitare l'ossidazione e il deterioramento e mantenerne la qualità ", ha aggiunto. "Infine, il nostro controllo di qualità viene effettuato rigorosamente per garantire che il nostro prodotto soddisfi gli standard più elevati.

Intraprendere questo processo ogni anno richiede tempo e costi, aumentando il valore dei premi di qualità dell'olio d'oliva conferiti all'azienda.

Le varietà endemiche Chetoui e Chemlali si sono dimostrate resistenti ai cambiamenti climatici della Tunisia. (Foto: Fermes Ali Sfar)

"Vincere un premio al NYIOOC non può che essere motivo di immenso orgoglio e soddisfazione”, ha confermato Sfar. "Ciò rappresenta il riconoscimento della nostra competenza, know-how e impegno nella produzione di olio d'oliva di qualità.

Mentre la stragrande maggioranza dell'olio d'oliva tunisino viene esportato sfuso in Spagna e Italia per essere miscelato, imbottigliato e venduto con marchi europei, Fermes Ali Sfar fa parte di un crescente contingente di produttori che si stanno spostando verso esportazioni confezionate individualmente, che forniscono maggiore valore economico agli agricoltori e ai mugnai locali.

"Questi premi danno ulteriore credibilità ai nostri marchi e ci permettono di distinguerci in un mercato competitivo e attirare l’attenzione dei consumatori che cercano qualità e autenticità”, ha affermato Sfar.

"Il riconoscimento ottenuto da questa vittoria può aprire nuove opportunità di business”, ha concluso. "Ciò potrebbe includere un’espansione ancora più forte della nostra presenza sul mercato internazionale, l’accesso a nuovi canali di distribuzione o persino partnership con più aziende”.