In Francia è ancora prevista una ripresa della produzione dopo la raccolta mista

La raccolta delle olive in Francia è in corso, con aspettative che variano in tutto il paese.

"Le stime sono di circa 4,400 tonnellate, migliori rispetto allo scorso anno ma non molto grandi ", ha detto Alexandra Paris, direttrice della comunicazione e dell'economia dell'associazione di produttori France Olive Olive Oil Times.

(C'è stato) un raccolto abbondante, probabilmente tre o quattro volte superiore a quello dell'anno scorso, a seconda delle regioni, e un ottimo stato sanitario con bassa pressione della mosca dell'olivo e pochissimi imbrunimenti. - François Aurouze, perito agrario, Vignoble Conseil

"Le situazioni variano in modo significativo da una regione all'altra e persino da un frutteto all'altro", ha aggiunto. "Abbiamo alcuni frutteti molto carichi e altri praticamente senza olive.

Se queste stime iniziali si realizzassero, la produzione totale della Francia eclisserebbe quella francese 3,500 tonnellate di olio d'oliva prodotte nella campagna 2022/23 anno di raccolto, ma sono inferiori alla media quinquennale di 4,620 tonnellate.

Secondo François Aurouze, esperto di territorio e agricoltura presso Vignoble Conseil, la maggior parte dei produttori nel sud della Francia ha iniziato la raccolta a metà ottobre, con la maggior parte dei produttori che prevedono di terminare la raccolta anticipata entro la fine di novembre.

"Quest'anno la raccolta si è svolta in condizioni eccellenti perché il clima è piuttosto secco e bello", ha detto Olive Oil Times.“La grande differenza rispetto all’anno scorso si può riassumere in due punti per il Sud della Francia.”

“”, ha aggiunto Aurouze. "Pertanto, le olive non erano molto soggette a cadute premature, soprattutto sotto l’effetto di venti violenti”.

Oltre al miglioramento quantitativo, Aurouze si aspetta un anno di alta qualità sulla base di diversi risultati oli extra vergine di oliva che ha campionato.

"I primi assaggi dell'olio 2023 lasciano intravedere una qualità eccellente, con aromi densi e persistenti con amaro moderato o debole", ha affermato.

Nonostante il rimbalzo della produzione previsto quest’anno – anche se l’ultimo dati pubblicato dalla Commissione europea prevede che la produzione raggiungerà le ben più modeste 3,600 tonnellate: la produzione francese di olio d'oliva non ha recuperato i massimi del decennio precedente, compreso il record di 6,200 tonnellate prodotte nel 2017/18.

Parigi attribuisce questo al siccità in corso situazione affrontata dall’Europa meridionale, aggravata dalla mancanza di nevicate sulle Alpi l’inverno precedente.

"La mancanza d’acqua durante l’anno e la siccità estiva hanno avuto un impatto sulla produzione della campagna”, ha affermato. "Sappiamo che la pioggia è un fattore importante nel calo della resa, ma le regioni hanno situazioni disparate quando si tratta di piogge autunnali. È quindi ancora troppo presto per prevedere la produzione di olio d'oliva di quest'anno.