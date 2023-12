Gli agricoltori greci chiedono sussidi in un contesto di rese basse

In Grecia, olivicoltori e produttori di olio si sono riuniti davanti agli edifici del governo regionale a livello nazionale, in cerca di aiuti finanziari per far fronte al raccolto di olive estremamente scarso di quest'anno.

I manifestanti hanno chiesto che tutti gli olivicoltori del paese ricevano 200 euro per stremma (un'unità di misura greca tradizionale equivalente a 0.1 ettari) di ulivi per rafforzare il loro reddito.

Non riusciamo ad arrivare a fine mese perché produciamo poco olio d'oliva. - Dionysios Gonis, membro, associazione agricola dell'Argolide

Hanno inoltre chiesto misure per ridurre i costi di produzione e aggiungere le olive alle colture ammissibili al risarcimento da parte dell'ELGA (l'Organizzazione greca per l'assicurazione agricola) dopo i disastri naturali.

"La mancata fruttificazione nella nostra zona varia dall'80 al 100%, mentre gli ulivi non hanno diritto ad alcun risarcimento", ha affermato Thanasis Halatis dell'associazione agricola di Kalyvia, nella penisola calcidica settentrionale, durante una protesta davanti al palazzo del governo regionale a Salonicco.

Quest'anno, i produttori di olive della Calcidica, dove vengono coltivate le caratteristiche olive da tavola verdi e di forma ovale della regione, sono si prevede di raccoglierne solo una frazione del raccolto eccezionale dello scorso anno di 160,000 tonnellate.

Altri olivicoltori presenti alla protesta hanno sottolineato che il costi di produzione alle stelle minacciare i loro affari.

"Con costi di produzione a 800 euro per stremma rispetto ai 600 euro dell’anno scorso, diventa ovvio che non solo non raggiungeremo il pareggio, ma ci ritroveremo in debito”, hanno affermato.

Proteste simili hanno avuto luogo in altre regioni olivicole del paese, tra cui Messenia e Laconia nel Peloponneso, Lesbo, Heraklion e Chania a Creta e Ftiotida nella Grecia centrale.

Le associazioni agricole e i sindacati degli olivicoltori di tutto il Paese avevano annunciato la loro mobilitazione in un incontro panellenico ad Atalanti una settimana prima delle proteste, sostenendo che il problema della scarsa fruttificazione non è sporadico ma colpisce l'intero settore olivicolo greco.

Secondo il comitato per il blocco dei coltivatori, che ha coordinato le manifestazioni, quest'anno gli olivicoltori greci si trovano ad affrontare una perdita di reddito di 1 miliardo di euro a causa della riduzione dei raccolti.

Nella regione della Magnesia, nella Grecia centrale, la scarsa resa degli ulivi ha aggiunto un ulteriore livello di difficoltà per una resa sostanziale per i produttori locali dopo gli incendi estivi e inondazioni.

"Magnesia ospita numerosi stremmata [di ulivi] e ha subito ingenti danni a causa delle inondazioni, degli incendi e del mosca di frutta d'oliva, combinato con una riduzione del 95% della fioritura degli alberi”, ha affermato Thodoris Georgadakis, capo dell'unione delle associazioni agricole della regione.

"Chiediamo un risarcimento di 200 euro per stremma, e i soldi devono arrivare a tutti prima di Natale”, ha aggiunto.

Mentre quest'anno i produttori greci di olive da tavola stanno sopportando il peso maggiore della scarsa fruttificazione, anche i produttori di olio d'oliva del paese ne sono colpiti, con il calo complessivo la resa dell'olio d'oliva dovrebbe diminuire da 200,000 a circa 340,000 tonnellate.

"I produttori di olio d'oliva devono affrontare un enorme problema quest'anno", ha affermato Dionysios Gonis dell'associazione agricola dell'Argolide nel Peloponneso orientale, che ha protestato contro la resa ridotta insieme ad altri agricoltori di Nafplion.

"Non riusciamo a sbarcare il lunario poiché abbiamo prodotto così poco olio d'oliva ", ha aggiunto Gonis. "La ridotta fruizione non è compensata da ELGA, quindi chiediamo 200 € per stremma per coprire le nostre spese e continuare a far crescere i nostri alberi. Vogliamo che lo Stato e il governo regionale ci aiutino affinché l'olio d'oliva non raggiunga i consumatori a questi prezzi.

I produttori di oliva e olio d'oliva che hanno partecipato alle proteste in tutta la Grecia hanno affermato che rivaluteranno la situazione all'inizio di gennaio per decidere su possibili nuove mobilitazioni.