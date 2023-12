La raccolta delle olive del California College unisce i campus

L'ufficio per la sostenibilità dell'Occidental College di Los Angeles, in California, ha prodotto il suo primo progetto in assoluto olio extravergine d'oliva dopo aver raccolto a mano gli alberi Mission di 130 anni del campus.

Secondo Alison Linder, coordinatrice della sostenibilità del college, la raccolta delle olive è stata ispirata da un evento simile presso il vicino Scripps College per creare un'esperienza di apprendimento pratico e promuovere la sostenibilità.

"Sono felice di sostenere iniziative come la raccolta dell'olio d'oliva che portano l'azione per il clima in primo piano nella vita nel campus e dimostrano che tutti abbiamo un ruolo da svolgere ", ha detto Olive Oil Times.

"Il nostro campus, situato nella soleggiata e urbana California meridionale, ospita più di 125 ulivi da frutto, venerati dagli osservatori per la loro bellezza e la fornitura di ombra, e dal personale addetto alla sostenibilità e alla sostenibilità per la loro resilienza alla siccità e al clima", ha aggiunto.

Mentre in precedenza c'era stato interesse per una raccolta delle olive, un ufficio per la sostenibilità con nuovo personale e un inverno particolarmente piovoso ha creato l'opportunità perfetta per coordinare un raccolto di successo e un evento comunitario.

"L'intento della prima raccolta delle olive dell'Occidental College era multiforme: in primo luogo, sensibilizzare sulle pratiche paesaggistiche resilienti al clima e resistenti alla siccità utilizzate nel suo campus; secondo, creare una comunità attorno alla produzione alimentare locale; terzo, presentare il nostro ufficio di sostenibilità reinventato alla comunità occidentale”, ha affermato Linder.

L’ufficio per la sostenibilità è stato recentemente rilanciato grazie all’interesse degli studenti, del personale, del consiglio direttivo e dei docenti nel vedere uno sforzo coordinato per la pianificazione e l’azione della sostenibilità nel campus a fronte degli impatti sempre più evidenti della sostenibilità. cambiamento climatico.

L'interesse per i suoi sforzi è stato manifestato da circa 75 volontari provenienti da tutte le aree del campus che hanno contribuito alla raccolta delle olive durante l'evento.

Sono state raccolte le olive della Missione, producendo 45 litri di olio d'oliva. (Foto: Marc Campos, Occidental College)

"È stato illuminante per me vedere la quantità di olive necessarie per produrre un litro di olio e diversi volontari sono rimasti sorpresi dal tempo necessario per riempire un secchio ", ha detto Linder. "Nell’ufficio della sostenibilità, speriamo che questa opportunità pratica porti ad un maggiore apprezzamento dei prodotti che consumiamo”.

Immediatamente dopo la raccolta, Lola Trafecanty, responsabile del terreno dell'Occidental College, e Isa Merel, assistente coordinatrice della sostenibilità, hanno portato le olive due ore a nord-ovest fino alla Ojai Olive Oil Company.

Ojai Olive Oil ha ricevuto e trasformato le 500 libbre (225 chilogrammi) di olive immediatamente all'arrivo. Le olive sono state macinate in 12 galloni (45 litri) di olio d'oliva entro quattro ore dalla raccolta.

"La novità di un’occasione così importante ha portato un’energia di eccitazione ed entusiasmo nel campus”, ha detto Merel Olive Oil Times. "Sono stato avvicinato da membri della comunità con cui altrimenti non avrei mai interagito, dicendomi quanto fossero entusiasti per il raccolto e ringraziandomi per il mio duro lavoro”.

L'oliveto dell'Occidental College ha più di 130 anni ed è iniziato quando l'architetto paesaggista Beatrix Farrand, uno degli 11 membri fondatori e unica donna dell'American Society of Landscape Architects, piantò quattro alberi nel 1936.

Nel corso del tempo, il boschetto si è ampliato e ora fornisce agli studenti, al personale, ai docenti e alla fauna del campus ombra per rilassarsi, studiare e socializzare, il tutto producendo al tempo stesso un raccolto vitale per l'uso comunitario.

Gli organizzatori sperano di trasformare la raccolta delle olive in un'esperienza di apprendimento annuale e multidisciplinare per gli studenti. (Foto: Marc Campos, Occidental College)

Gli ulivi, sebbene non siano originari della California, sono incredibilmente resistenti alle alte temperature e alla siccità, una caratteristica sempre più necessaria nel paesaggio dei campus poiché le estati diventano più calde e gli inverni più secchi a causa dei cambiamenti climatici.

"Ci auguriamo che attraverso questo raccolto inaugurale e onorando la generosità degli alberi, abbiamo suscitato un apprezzamento in tutta la comunità per la loro resilienza distintiva", ha affermato Linder.

In futuro, i funzionari universitari vedono il potenziale per opportunità di ricerca continua sulla qualità del suolo, sulle qualità organolettiche dell'olio d'oliva, sull'impatto economico e su una maggiore consapevolezza ambientale.

È inoltre prevista una partnership di ricerca con i dipartimenti di biologia e geologia per testare e bonificare il suolo utilizzando pratiche rigenerative per aumentare la disponibilità di nutrienti e la capacità di ritenzione idrica.

Ad esempio, un progetto si concentra sul compostaggio della sansa di oliva in loco per creare un fertilizzante completamente naturale.

L'Occidental ospita anche un corso di studi alimentari, un'area di studio interdisciplinare che comprende politica ambientale, sociologia, cultura, religione e kinesiologia.

Questo minore interdisciplinare è una piattaforma ideale per un progetto di ricerca diretto sulla produzione sostenibile di olio d'oliva, sulla salute e sui benefici per la comunità specifici dell'Occidental College.

Il raccolto di Occidental è stato ispirato da un evento simile avvenuto allo Scripps College. (Foto: Marc Campos, Occidental College)

I piani includono l'invito a studenti e docenti a partecipare al processo di ricerca e mantenimento per rendere la raccolta delle olive una tradizione annuale del campus.

Durante la raccolta, l'ufficio sostenibilità è stato contattato anche da docenti interessati a produrre inchiostro dalle olive del campus, mostrando le molteplici possibilità con un evento come questo.

"Dopo una pausa di quattro anni nel nostro ufficio per la sostenibilità, è stato molto gratificante per questo essere l'evento di lancio di una nuova era di programmi di sostenibilità nei campus", ha affermato Merel. "Non vedo l’ora di vedere dove andranno le future iterazioni di questa nuova tradizione universitaria”.

Il coinvolgimento degli studenti ha incluso anche la progettazione dell'etichetta della bottiglia. "Lavorare con uno studente per progettare l'etichetta della bottiglia è stata una delle mie parti preferite di questo progetto; La creatività, il talento e la passione per l'arte di Alice Amdur sono stati contagiosi”, ha affermato Merel. "Credo che renda l'olio d'oliva di quest'anno molto più speciale.

"Questa è stata una grande opportunità per riunire gli interessi e i talenti di tutto il campus nella creazione di un prodotto sostenibile e di origine locale”, ha concluso Linder.