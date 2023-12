Produrre olio extra vergine di oliva dall'Albero della Pace della Sicilia

La raccolta è stata effettuata presso l'Ulivo della Pace a Palermo, in Sicilia, poche settimane dopo che la sovrintendenza regionale lo aveva dichiarato sito di interesse culturale.

Un omaggio al giudice e Pubblico Ministero Paolo Borsellino, considerato una delle personalità più importanti nella lotta alla criminalità organizzata in Italia e a livello internazionale, l'albero si erge a simbolo di rigenerazione, solidarietà, pace, impegno civile e giustizia.

"Questo albero ha acquisito un’importanza sociale sempre maggiore, per questo ci siamo impegnati a tutelarlo con le istituzioni”, ha detto Francesca Grasta, cofondatrice del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino. Olive Oil Times.

"Alcuni anni fa abbiamo iniziato a raccogliere le olive, che venivano lavorate per il consumo in tavola e donate alla comunità”, ha aggiunto. "Questo è il secondo anno che produciamo olio extravergine d'oliva anche quello viene donato. Infatti, l’Ulivo della Pace appartiene alla comunità”.

L'Ulivo della Pace è stato piantato sul luogo dell'assassinio del procuratore antimafia Paolo Borsellino nel 1992. (Foto: Centro Studi Paolo e Rita Borsellino)

Borsellino lo era incluso nella lista degli eroi del 2006 di Time Magazine insieme al collega e caro amico Giovanni Falcone. Hanno lavorato insieme nella lotta per la giustizia e sono stati entrambi assassinati a pochi mesi di distanza in attacchi terroristici di mafia.

Il giudice fu ucciso il 19 luglio 1992 da un'autobomba in via D'Amelio a Palermo, vicino all'abitazione della madre, Maria Pia Lepanto, insieme alle cinque guardie giurate, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli. A tutti venne assegnata una medaglia d'oro al valor civile.

"L'idea di piantare l'olivo è nata da un desiderio di Pia ", ha detto Grasta. "Nei mesi successivi si pensò di erigere un monumento commemorativo sul luogo dell'attentato, ma durante una conversazione con la figlia Rita, Pia le confidò di voler riappropriarsi di quel tragico evento attraverso qualcosa che rappresentasse la vita, quindi un albero, e specificatamente un olivo per il suo significato di pace”.

Raccolta all'Ulivo della Pace a Palermo (Foto: Centro Studi Paolo e Rita Borsellino)

"Voleva davvero che quel posto diventasse un luogo di vita e di pace”, ha aggiunto. "Rita aggiunge che sarebbe stato ancora più significativo se fosse venuto da Betlemme”.

La proposta di piantare l'albero è stata lanciata insieme ad una petizione per raccogliere firme. Ben 20,000 firme dall'Italia e dall'estero sono rapidamente arrivate a Palermo e la procedura è iniziata.

L’organizzazione non governativa Cooperazione Internazionale Sud Sud (CISS) ha contribuito a stabilire i primi contatti, poi il Movimento Palestinese e Israeliano per la Pace delle Donne in Nero ha sostenuto l’organizzazione e ha stretto accordi con la comunità salesiana della valle di Cremisan a Betlemme – la pianta proveniva dal terre del monastero, dove fin dal 1800 i monaci italiani producono olio d'oliva da ulivi secolari.

Un anno dopo, durante una cerimonia per il primo anniversario dell'evento, la voragine provocata dall'esplosione fu riempita di terra e fu piantato l'Ulivo della Pace.

"La piantina è arrivata in aereo e, per ragioni di sicurezza, non è stato possibile tenere nemmeno la zolla di terra attorno alle radici”, ha detto Grasta. "A dire il vero, sembrava così fragile che nessuno pensava che potesse sopravvivere o prosperare tra gli edifici cittadini”.

"Eppure oggi è bello e fiorente”, ha aggiunto. "Presso le sue sedi durante l'anno si svolgono numerosi eventi di alto valore sociale, tra cui attività con gli studenti provenienti da tutta Italia e dall'estero che il Centro Studi ospita regolarmente.”

Ogni autunno una cooperativa locale raccoglie e frange le olive prima di donare l'olio d'oliva risultante alla comunità. (Foto: Centro Studi Paolo e Rita Borsellino)

La raccolta delle olive è diventata un evento molto sentito. I frutti vengono accuratamente raccolti a mano e consegnati ad un frantoio di Corleone che impiega i lavoratori della cooperativa Lavoro e non solo, che gestisce le terre confiscate alla mafia.

"La cooperativa ci aiuta durante la raccolta, alla quale partecipano anche gli addetti al servizio civile del Centro studi e diversi altri gruppi di volontari”, spiega Grasta. "Ogni anno partecipa Emanuele Filiberto, una delle guardie giurate di Borsellino che quel giorno non era in servizio”.

"I giorni dell’anniversario dell’attentato rappresentano il culmine delle attività annuali”, ha aggiunto. "Trascorriamo la notte in preghiera, e la mattina, con i bambini delle periferie di Palermo, coloriamo la strada, allietandola con balli intorno all'albero, musica e attività teatrali”.

"La vendemmia, con il suo clima di entusiasmo e collaborazione, è un altro grande evento comunitario che ci aiuta a realizzare il desiderio di Pia che questo sia un luogo di vita”, ha concluso Grasta.