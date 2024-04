Al Piglio cerca di sfruttare il potenziale del terroir discreto di Frosinone

Negli ultimi tre anni, Elisabetta Petrini e la sua famiglia hanno trasformato sei ettari di uliveti secolari, parzialmente abbandonati, nel centro Italia, in un pluripremiato olio extravergine d'oliva operazione.

Al Piglio ha concluso alla grande la vendemmia 2023/24, ottenendo un Silver Award per il suo marchio Mezzogiorno, un monovarietale Moraiolo biologico di media intensità, all'edizione 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

C'è così tanto potenziale qui. I coltivatori e l’intera filiera produttiva devono riconoscere che si può ottenere molto. Questo è un territorio unico con un patrimonio unico. - Elisabetta Petrini, titolare, Al Puglio

"Siamo felicissimi di apprendere che abbiamo ricevuto un premio al NYIOOC Concorso mondiale dell'olivo ", ha affermato. "Per me è un sogno diventato realtà”.

Il concorso di qualità più prestigioso al mondo ha applaudito Al Puglio per le sue sensazioni gustative di carciofo, foglia di fico, foglia di olivo, pepe nero e caffè.

"Dopo aver studiato come sommelier di olio d'oliva, ricercando le migliori modalità di gestione del processo produttivo, e chiedendo costantemente consigli a chi è più informato e competente, ricevere questo riconoscimento non è solo una grande soddisfazione ma, soprattutto, uno stimolo a ricercare il miglioramento continuo”, ha aggiunto Petrini.

Insieme a Moraiolo, Al Piglio coltiva olive Rosciola e Leccino nella provincia di Frosinone, a circa 55 chilometri a est di Roma.

"La Rosciola è una bellissima cultivar locale che prospera nelle nostre colline rocciose", ha detto Petrini. "Ha molte caratteristiche uniche ed è soggetto a raccolta anticipata perché matura prima rispetto alle altre varietà di olive che coltiviamo. "

A parte una manciata di eccezioni, la regione intorno a Piglia, nel nord di Frosinone, non è nota per la produzione di olio extra vergine di oliva.

"Questa è stata la prima sfida che abbiamo dovuto affrontare”, ha detto Petrini. "La cultura locale dell'olio d'oliva, radicata in pratiche antiche, in genere non dà priorità alla qualità come la intendiamo oggi.

Come in molte altre regioni del paese, un numero significativo di piccoli uliveti nella zona sono di proprietà familiare. Quando sono produttivi, questi uliveti vengono utilizzati principalmente per il consumo familiare. La potatura, la concimazione e la raccolta spesso seguono metodi tramandati di generazione in generazione.

"Quando ho detto alla gente del posto che volevamo raccogliere prima la Rosciola, cioè all'inizio di ottobre, alcuni sono rimasti increduli”, ha detto Petrini. "La maggior parte di loro è abituata a raccogliere a dicembre".

Anche trovare il partner giusto per la molitura delle olive si è rivelato impegnativo. "La maggior parte degli stabilimenti qui aprirà solo alla fine di ottobre”, ha detto Petrini. "Abbiamo dovuto cercare altrove e abbiamo trovato i mulini giusti nella zona delle Colline Pontine”.

Petrini impiega dai 30 ai 45 minuti per trasportare le olive dall'oliveto al frantoio. Tuttavia, spera che il suo recente successo al Concorso Mondiale incoraggi gli stabilimenti ad iniziare ad aprire all'inizio della stagione.

"Guarda la Rosciola e le altre cultivar locali”, ha detto Petrini. "C'è così tanto potenziale qui. I coltivatori e l’intera filiera produttiva devono riconoscere che si può ottenere molto. Questo è un territorio unico con un patrimonio unico”.

Petrini spera che la vittoria della sua competizione mondiale incoraggi più produttori di Frosinone ad abbracciare un raccolto anticipato. (Foto: Al Piglio)

Questa consapevolezza si riflette anche nella struttura turistica che Petrini e la sua famiglia hanno costruito attorno ai loro uliveti e vigneti.

"Quando i nostri ospiti pernottano nelle nostre suite o vengono a cena nel nostro ristorante, forniamo loro un elenco di oli extra vergini di oliva provenienti da tutta Italia ", ha affermato. "Inoltre, discutiamo con loro della qualità e delle caratteristiche dell'olio extra vergine di oliva.

"Insieme, assaggiamo tre eccellenti oli d'oliva per aiutarli a discernere le differenze tra le regioni che rappresentano ", ha aggiunto Petrini.

A tavola i clienti Al Piglio trovano una bottiglia di olio extravergine di oliva dell'azienda agricola da utilizzare a proprio piacimento. "L'ho imparato in Spagna, dove ristoranti di alto profilo presentano sempre ai propri clienti una bottiglia di olio extra vergine di oliva di alta qualità pronta per l'uso ”, ha affermato Petrini.

Per Al Piglio, quello di quest'anno NYIOOC il premio corona una stagione di successo. "Devo dire che questa campagna è stata probabilmente un po’ migliore per noi rispetto alla maggior parte della regione”, ha detto Petrini. "Nel nostro caso l’ultima stagione è stata migliore della precedente”.

Secondo Petrini, cambiamento climatico rappresenta una delle sfide più significative a lungo termine per i produttori di olio d’oliva di alta qualità.

"Non possiamo invertire certe dinamiche, ma possiamo provare ad adattarci e mitigarne l'impatto, trovando le soluzioni migliori per continuare a migliorare le nostre pratiche agricole”, ha affermato.

Anche per questo Al Piglio nasce pensando alla sostenibilità. "Grazie al mio background nel settore energetico, è stato naturale adottare un’infrastruttura di produzione di energia fotovoltaica che copra tutte le nostre esigenze”, ha affermato Petrini, sottolineando altre scelte sostenibili, tra cui il non utilizzo di plastica.

"Al di là del cambiamento climatico, una sfida importante per questa regione, e probabilmente per tutta l’Italia, è ritagliarsi una vera identità nel mercato”, ha affermato Petrini. "La biodiversità di questo paese non ha eguali, soprattutto quando si tratta di olive.

"La diversità, la qualità e l’unicità dei prodotti che possiamo offrire in Italia non hanno eguali in nessun altro Paese”, ha concluso. "Dovremmo esserne più consapevoli e valorizzarlo a livelli prima riservati solo al vino”.