Chiamando il secondo studio UC Davis Olive Center , il "stessa inspiegabile critica ”che potrebbe causare "danno irreparabile alla reputazione dell'olio d'oliva ", il Consiglio oleicolo internazionale ha risposto ai ricercatori in California e Australia citando un "corrente sotterranea di aggressività. "

Il direttore esecutivo del CIO Jean-Louis Barjol, che solo recentemente è tornato dagli Stati Uniti - il suo primo viaggio ufficiale come regista - ha espresso frustrazione nella sua affermazione che il Olive Center ha rivolto il proprio comitato di degustazione approvato dal CIO appena coniato contro l'ente internazionale e i suoi membri.



Il direttore ha accusato i ricercatori della UC Davis di collaborare solo quando era conveniente per loro farlo e ha invitato tutti i paesi produttori a "unirsi ai ranghi ”dei membri del CIO al fine di "trovare soluzioni soddisfacenti attraverso una cooperazione costruttiva e globale ".

Con l'intenzione di lanciare questa estate una campagna da $ 1.7 milioni per promuovere l'uso dell'olio d'oliva negli Stati Uniti e in Canada, Barjol ha dichiarato in un intervista la scorsa settimana che gli Stati Uniti e l'Australia sembravano, in un certo senso, approfittare del CIO. "Usano i nostri laboratori ogni anno; partecipano ai nostri incontri e vengono riconosciuti dal CIO per la loro competenza nelle caratteristiche chimiche e sensoriali ”, ha affermato.

I ricercatori di Davis e australiani lo hanno scoperto "i marchi importati più venduti di 'l'olio extra vergine di oliva venduto negli Stati Uniti e acquistato in punti vendita in tutta la California spesso non ha rispettato gli standard sensoriali del CIO per l'olio extra vergine di oliva ”, secondo il rapporto.

Lo studio è stato condotto dal Università della California a Davis 'Olive Center che è supportato dal Consiglio dell'Olio d'oliva della California e i suoi membri che trarranno vantaggio dal discredito dell'olio di oliva importato. I produttori di olio d'oliva della California forniscono circa l'uno percento dell'olio d'oliva consumato negli Stati Uniti, ma stanno sviluppando la capacità di fornire molto di più.

In una lettera ai membri del California Olive Oil Council oggi, il presidente del COOC Brendon Flynn ha fatto riferimento al rapporto come "un'eccellente opportunità per coinvolgere il pubblico in una discussione sui vantaggi dell'acquisto di olio d'oliva dai produttori della California "incoraggiandoli a "capitalizzare questo momento. "

Nel frattempo Bob Bauer, il direttore affiliato al CIO Associazione nordamericana dell'olio d'oliva ha risposto al rapporto dicendo in una dichiarazione oggi, "È rivelatore notare che l'industria nazionale dell'olio d'oliva ha spinto per standard meno rigorosi degli standard del CIO che i membri NAOOA hanno adottato perché hanno affermato che i loro oli d'oliva non possono soddisfare tali standard. Eppure usano ed enfatizzano test soggettivi e rifiutati per cercare di far credere alle persone che gli oli importati non soddisfano quegli standard più rigorosi ".

"I consumatori sapevano meglio che accettare il 'risultati "nell'ultimo studio della UC Davis e ci aspettiamo che lo stesso valga di nuovo", ha aggiunto.