Il ruolo delle donne nel settore è al centro della Giornata mondiale dell'olivo

L'edizione di quest'anno di Giornata mondiale delle olive ha evidenziato il ruolo fondamentale delle donne nel settore dell'olio d'oliva lungo tutta la filiera produttiva, dagli oliveti alle tavole.

Riconosciuta ufficialmente nel 2019 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), la Giornata mondiale dell'olivo, o Giornata mondiale dell'olivo, ricorre ogni anno il 26 novembreth.

Tuttavia, la celebrazione di quest'anno si è tenuta il 23 novembrerd presso la sede del Consiglio oleicolo internazionale (CIO) a Madrid come parte del 118th sessione del suo Consiglio dei membri.

Organizzato congiuntamente dal CIO e dal Centro Internazionale per gli Studi Avanzati sul Mediterraneo (CIHEAM), l'evento ha visto la collaborazione di diverse associazioni di donne in tutto il mondo, tra cui Women in Olive Oil, Pandolea, Donne dell'Olio e Arab and Jordanian Olive Oil Women's Network e Women & Olives LatAm Network.

Il CIO ha accolto i rappresentanti dei gruppi femminili, il corpo diplomatico a Madrid, i capi delegazione e i funzionari del Consiglio dei membri del CIO.

"Mi congratulo con le presidenti e le membri delle reti femminili per tutti gli sforzi compiuti per realizzare questa eccellente iniziativa, che dovrà certamente essere consolidata e perpetuata", ha detto Imene Trabelsi Trigui, responsabile del dipartimento di promozione del CIO. Olive Oil Times.

"Le donne sono sempre state profondamente coinvolte nella gestione del catena del valore dell’olio d’oliva. Oggi sono agricoltori, assaggiatori, produttori, chef, ricercatori, insegnanti ed esperti in vari campi direttamente o indirettamente legati al settore dell'olio d'oliva ", ha aggiunto. "Grazie alla loro conoscenza ed esperienza, svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo di questo importante settore e hanno un impatto significativo sulle generazioni attuali e future”.

"Il lavoro di queste donne contribuisce efficacemente alla costruzione di un settore olivicolo dinamico ", ha continuato Trabelsi Trigu. "Si impegnano a livello regionale, nazionale e internazionale a condividere le loro esperienze di migliori pratiche nella produzione di olio d'oliva di qualità, diffondendo i benefici della Dieta mediterranea di cui l’olio d’oliva è una parte fondamentale, oltre a sensibilizzare sui diversi usi dell’olio d’oliva preservandone il patrimonio storico e culturale e contribuendo a pratiche di sviluppo sostenibile”.

Secondo il rapporto 2022 sull’uguaglianza di genere nella regione del Mediterraneo del CIHEAM, l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne sono prerequisiti per lo sviluppo sostenibile.

In agricoltura, le donne rappresentano il 43% della forza lavoro globale, svolgendo un ruolo essenziale nel garantire la sicurezza alimentare. Sebbene svolgano molti compiti cruciali, i molteplici ruoli e responsabilità delle donne attive nelle comunità rurali spesso non sono ben riconosciuti.

By promozione della parità di diritti e la condivisione delle risorse e delle responsabilità tra donne e uomini, l’uguaglianza di genere non è solo un diritto umano fondamentale ma anche una chiave di volta di un’economia prospera che promuove una crescita sostenibile e inclusiva.

Lo scopo del CIO è che l'evento della Giornata mondiale dell'olivo e l'esempio dato dalle associazioni coinvolte possano ispirare le donne di tutti i suoi paesi membri a creare reti guidate da donne, che contribuiranno a rafforzare l'importanza del loro prezioso lavoro nel settore dell'olivo settore petrolifero.

Per la celebrazione della Giornata mondiale dell'oliva erano previste diverse attività, tra cui una degustazione di piatti tradizionali a base di olio d'oliva provenienti da tutto il mondo e video che evidenziavano la diversità dei ruoli delle donne nel settore. Il CIO e il CIHEAM hanno inoltre annunciato i vincitori di un concorso internazionale di grafica.

L'evento, culminato con la lettura e la firma di un manifesto per una maggiore consapevolezza e riconoscimento del ruolo delle donne nel settore dell'olio d'oliva, è stato condotto da Emmanuelle Dechelette, fondatore degli Olio Nuovo Days, che ha annunciato gli interventi dei rappresentanti delle associazioni.

Tra questi c'erano Jill Myers, fondatrice di Women in Olive Oil; Nehaya Almuhaisin, fondatrice della Rete delle donne arabe dell'olio d'oliva; Loriana Abbruzzetti, presidente di Pandolea; Mariagrazia Bertaroli, direttrice delle Donne dell'Olio; e Laura Blanco, fondatrice di Women and Olives LATAM.

Tutti hanno espresso il proprio impegno a perseguire, con la forza delle proprie visioni e competenze, gli scopi e gli obiettivi enunciati durante la Giornata Mondiale dell'Olivo.