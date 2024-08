L'Australia traccia un corso quinquennale per l'industria dell'olio d'oliva

Di Sarah Schwager

La Rural Industries and Research Development Corporation del governo australiano ha pubblicato il suo ultimo piano di ricerca, sviluppo ed estensione (RD&E) dell'industria olivicola australiana per il 2010-2015.

Il piano stabilisce gli obiettivi per aiutare a proteggere e far avanzare un settore che è cresciuto rapidamente in un breve periodo di tempo, ma sembra destinato ad appiattirsi se la grave siccità, i cambiamenti climatici, la lealtà dei consumatori, la concorrenza all'esportazione, le sfide di marketing e la situazione finanziaria internazionale non lo saranno affrontato.

Mentre le olive hanno fatto parte della cultura australiana sin dall'insediamento europeo, la rinascita dell'industria olivicola australiana è iniziata intorno al 1995, secondo il rapporto, passando da un "industria artigianale "che entra nella sua fase di avvio per un'industria tecnicamente sofisticata che stabilisce l'Australia tra le nazioni olivicole.

La produzione di olio d'oliva dello scorso anno è stata stimata a 15,000 tonnellate (rispetto alle 2,500 tonnellate del 2004) e circa 3,200 tonnellate di olive da tavola, per un valore al dettaglio combinato di oltre 185 milioni di dollari australiani (164 milioni di dollari americani). Le aspettative sono che si svilupperà in un file "industria matura "entro la fine di questo decennio.

Secondo il coautore Ian Rowe, mentre i grandi produttori - meno di 20 situato nel centro-nord di Victoria e nell'Australia occidentale a nord di Perth, che rappresentano oltre il 70% della produzione annuale del paese - stanno diventando famosi per la loro produzione e trasformazione moderne ed efficienti metodi, i produttori più piccoli hanno difficoltà a competere nei supermercati sul prezzo.

"Nemmeno la confusione dei consumatori su ciò che può essere etichettato come olio extravergine di oliva non aiuta, in particolare quando il consumatore confronta un prodotto importato più economico con un prodotto di produzione locale, entrambi etichettati come olio extravergine di oliva ".

L'Australian Olive Association (AOA) sta attualmente affrontando questo problema con la sua iniziativa del Codice di condotta industriale.

Il signor Rowe, che è un membro fondatore dell'AOA ed è stato Presidente dal 1998 al 2000, afferma che la rapida crescita del settore dovrebbe stabilizzarsi nei prossimi anni.

"I nuovi impianti si sono assottigliati e, sulla base delle indicazioni attuali, la produzione raggiungerà il plateau verso la fine di questo decennio ”, ha affermato. "La carenza di acqua per l'irrigazione, problemi finanziari, tra cui il tasso di cambio australiano, la variabilità climatica e la scomparsa dei piani di investimento gestiti sono tutti fattori che contribuiscono alla caduta di nuovi impianti. "

Il piano comprende quattro obiettivi: ricerca di mercato e sviluppo del prodotto; Industria olivicola sostenibile dal punto di vista economico e ambientale; Affrontare il cambiamento climatico e la variabilità; e Comunicazione, coordinamento e formazione, ognuna delle quali ha diverse strategie, ciascuna delle quali formerà la base per un progetto di ricerca.

Le priorità nel primo obiettivo riguardano le intenzioni di acquisto dei consumatori di olio d'oliva, le percezioni dei consumatori sugli usi appropriati dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e gli atteggiamenti nei confronti degli imballaggi al dettaglio non tradizionali come vetro leggero, plastica, "bag in box ”e piccole lattine, a differenza delle pesanti bottiglie di vetro scuro tradizionalmente utilizzate per confezionare l'olio extravergine di oliva, che rappresentano un pesante fardello per l'industria in termini di costi e impatto ambientale del settore.

Paul Miller

Presidente AOA Paul Miller afferma che le strategie sono assolutamente necessarie, con i prezzi dell'olio d'oliva ai minimi storici di tutto il mondo. "Ci viene detto che ciò è dovuto alle situazioni finanziarie nei principali paesi produttori - Spagna, Grecia, Portogallo e, in una certa misura, Italia - che guidano il comportamento di vendita per generare flussi di cassa ", ha affermato. "Questo sta rendendo la vita difficile a tutti nella catena del valore, tranne i rivenditori. "

L'industria deve anche far fronte ai problemi di siccità e ai cambiamenti climatici dell'Australia.

Per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici e della variabilità, il rapporto afferma che sono necessarie strategie di sopravvivenza nell'immediato futuro per i boschetti colpiti da improvvisi estremi meteorologici e, guardando oltre, per quelli colpiti da cambiamenti a lungo termine degli schemi meteorologici. Le linee guida sono anche essenziali per ridurre al minimo l'uso di acqua mantenendo la resa e la qualità dell'olio.

Il signor Rowe dice che mentre molti dei grandi boschetti hanno accesso ad acqua di irrigazione di buona qualità ea lungo termine - grazie alle attuali politiche di irrigazione del governo - alcuni potrebbero avere difficoltà. Ma dice che alcuni dei boschetti più piccoli, che sono più geograficamente distribuiti in tutto il continente, stanno già subendo gli effetti dei cambiamenti nella temperatura e nei modelli di pioggia.

Miller, d'altra parte, afferma che le olive sono più resistenti di molte altre colture e che il governo le considera idonee per condizioni di essiccazione più calde rispetto ad altre colture tradizionali. "Nonostante le sfide per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico e la variabilità del clima, l'Australia non è sola: la Spagna ha avuto le sue sfide negli ultimi anni ”, ha affermato. "È possibile che alcuni nuovi attori entrino nel settore dall'Europa. ”

L'Australia deve anche sviluppare modi per competere con altri nuovi e rapidamente espansione delle industrie di olio d'oliva, da luoghi come l'Argentina, il Cile e gli Stati Uniti, se intende garantire l'attività dei mercati emergenti che consumano olio d'oliva, come Cina e l'India.

Mr. Miller dice che il mercato mondiale si fida dell'agricoltura australiana. Il paese è noto per il suo olio extravergine di oliva di alta qualità con bassa acidità grassa libera (FFA). Il 0.19% degli oli d'oliva australiani ha un FFA inferiore allo 2003%, secondo i dati 2009-94, mentre il 0.4% ha un FFA inferiore allo 0.8%. Questo è ben al di sotto del livello riconosciuto a livello internazionale per l'olio extravergine di oliva dello 0.16% e confrontabile con lo -% riportato per i produttori toscani di piccolo volume.

Miller afferma che l'AOA è anche a conoscenza delle richieste dei paesi europei che cercano di creare nuove piantagioni in Australia. "Dicono che stanno anticipando condizioni più dure per l'Unione europea dopo il 2013, quando si aspettano una significativa riduzione dei sussidi per l'industria olivicola ", ha affermato.

Dice che c'è anche qualche attività preliminare da parte delle compagnie asiatiche. "Attualmente c'è più attività in Cina rispetto a Indiae l'Australia ha forti legami con questi mercati asiatici ", ha osservato Miller.

Il quarto obiettivo comprende la formazione dei produttori, il miglioramento della coesione e del coordinamento dell'industria, il rafforzamento delle strutture e del coordinamento tra gli organismi del settore, lo sviluppo di un processo di finanziamento del prelievo legale e un programma di formazione professionale accreditato a livello nazionale e l'introduzione di una strategia di gestione ambientale dell'industria olivicola.