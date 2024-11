L'olio d'oliva riduce l'invecchiamento, è una difesa alimentare in prima linea contro i danni delle malattie cardiache e, per giunta, ha un sapore fantastico. È una bella reputazione da mantenere, che lascia il consumatore cinese medio in un bel pasticcio. La sconcertante gamma di scelte e i messaggi di marketing confusi confondono molti consumatori cinesi su cosa acquistare.

Il problema è che un mix di marketing troppo zelante e prezzi bizzarri rende difficile per i non addetti ai lavori separare il grano dalla pula. Ogni marca di olio d'oliva si vanta di quanto sia sano, quanto sia ricco di grassi insaturi, quanto sia puro e di alta qualità. Ma ovviamente, questa è pubblicità per voi. Che ne dite di usare i numeri per distinguere tra buono e cattivo? Bene, potrebbe funzionare se riusciste a trovare - e poi credere - ai numeri. I resoconti cinesi sulla questione affermano che l'etichettatura della maggior parte dell'olio d'oliva è confusa e difficile da capire per il consumatore medio.

Tutti vogliono olio d'oliva fresco, giusto? Quindi date un'occhiata alla data di produzione, che dovrebbe essere stampata da qualche parte sull'etichetta, a meno che non siate sicuri se la data che state leggendo è quella in cui le olive sono state spremute e pressate (inserite il paese qui) o se è la data in cui il tutto è stato confezionato in Cina. Lo stesso vale per la data di scadenza e altre informazioni essenziali. Nell'ottobre 2009, la Cina ha stabilito alcune leggi e standard per l'olio d'oliva e il suo confezionamento, ma ciò che questo giornalista cinese trova sugli scaffali lascia ancora molto a desiderare.

Ma paghi per quello che ottieni, giusto? Beh, ti piacerebbe pensarlo, ma cosa può giustificare la differenza tra una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva italiano che costa 200 yuan (circa 29.40 $ USA) e l'olio di oliva e girasole da 2.5 litri che costa meno di 20 yuan (2.94 $ USA)? Anche avere un po' di oliva sembra rendere certi oli da cucina più costosi di quelli che non ce l'hanno. Se le olive sono l'ingrediente magico che spiega le differenze di prezzo, potresti essere in grado di immaginare perché il prezzo della roba premium sia così caro. In altre parole, questo è ciò che il marketing fa meglio: gonfiare i prezzi in generale, ma se questo sia o meno il meglio per il consumatore è un altro problema.

Alcuni report cinesi consigliano come scegliere l'olio. Osservate la limpidezza dell'olio, dicono. Sembra denso o sottile? Il colore è troppo scuro o troppo chiaro? Attenetevi alle buone marche, dicono. Più marketing, più confusione.

Naturalmente, la maggior parte dei buoni marchi sono importati, immagazzinati intersezione o negozi di generi alimentari più esclusivi rivolti agli espatriati che, con i loro redditi più alti e le loro origini occidentali, rappresentano un consumatore molto diverso dal cinese medio, il quale dovrà farsi un'idea approfondita prima di riuscire a capire tutto e trovare qualcosa a cui dedicarsi.