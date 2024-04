L'Uruguay ospiterà una conferenza sulla ricerca e l'innovazione nel settore dell'olio d'oliva

Si stima che da 200 a 300 scienziati, produttori di olio d'oliva, venditori e funzionari si riuniranno nella capitale uruguaiana di Montevideo a novembre per la seconda edizione Conferenza sull'olio d'oliva latinoamericano.

Partecipanti alla due giorni di evento, in programma l'8 novembreth e 9th, discuteranno le sfide e le opportunità che deve affrontare la più grande regione produttrice di olio d'oliva al mondo al di fuori del bacino del Mediterraneo.

Lo ha detto Adriana Gámbaro, una delle organizzatrici dell'evento e direttrice del dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università uruguaiana della Repubblica Olive Oil Times che la conferenza rappresenta un'opportunità per creare un corpo pubblico di conoscenze sull'olivicoltura e sulla produzione di olio d'oliva specifico per le condizioni sudamericane.

"Il suolo, la pioggia e le condizioni climatiche sono completamente diversi da quelli di altre regioni olivicole ", ha affermato Gámbaro. "Uno degli obiettivi è condividere tutta la ricerca svolta nella regione”.

Sebbene molte società private conducano ricerche in tutta la regione, non pubblicano i risultati. Per questo motivo, Gámbaro ha sottolineato che la conferenza avrà un ruolo importante nella diffusione al pubblico delle ricerche condotte dalle università e dagli istituti di ricerca.

Gli argomenti di discussione riguarderanno le migliori pratiche agronomiche, le tecniche e la tecnologia di molitura e l'economia dell'olio d'oliva.

Ad esempio, un panel discuterà di come gli agricoltori dell'Uruguay e del Brasile meridionale possono affrontare funghi come Colletotrico e altri parassiti e malattie favoriti dalle condizioni estive umide.

Ci saranno anche presentazioni sull'uso degli enzimi in olio extravergine d'oliva produzione, un’area di interesse emergente in Australia e nelle Americhe ma un argomento controverso in Europa, compreso uno studio dell’Università della Repubblica.

"Presenteremo i principali risultati del nostro progetto alla conferenza”, ha detto Gámbaro. "Ci saranno anche aziende che venderanno questi enzimi con stand all’evento”.

Un altro obiettivo della conferenza è riunire persone provenienti da tutto il continente per condividere le loro esperienze e imparare gli uni dagli altri.

"Le conferenze sono luoghi in cui ci si concentra su una cosa e si interagisce con i ricercatori”, ha affermato Gámbaro. "Emergono progetti comuni”.

Crede che i vantaggi delle interazioni di persona mancassero nel prima edizione della conferenza, che si è tenuta in formato digitale nell'aprile 2021 dopo un anno di ritardo a causa della pandemia di Covid-19.

Queste interazioni avverranno in conversazioni informali durante l’evento e nell’ambiente più formale delle tavole rotonde, inclusa una sul potenziale di oleotourism attraverso la regione.

"È un'opportunità per i produttori di ascoltare questi discorsi e dire: 'quanto è interessante quello che stanno facendo; forse posso fare la stessa cosa o qualcosa di simile'”, ha detto Gámbaro.

I sostenitori del Indicazione Geografica Protetta di Mendoza il consorzio discuterà anche di come hanno fondato il primo indicatore geografico della regione per l'olio extra vergine di oliva.

"Discuteranno di come è stato il processo per ottenere l’IGP, che può anche dare il tono e insegnare ad altre regioni i passi che devono compiere per ottenere lo stesso”, ha detto Gámbaro.

L'evento esaminerà inoltre le strategie per aumentare il consumo di olio d'oliva nella regione, formare cooperative, sviluppare economie di scala, migliorare la tracciabilità e aggiungere valore ai sottoprodotti della molitura.

"L'obiettivo finale è che tutti possano assaggiare gli oli extra vergini di oliva della regione ", ha affermato Gambaro.

La conferenza inizia il giorno dopo l'annuncio a Montevideo dei Premi Mario Solinas per l'emisfero australe del Consiglio oleicolo internazionale.

I partecipanti potranno degustare oli extra vergini di oliva provenienti da tutto il continente e vedere come il profilo organolettico delle stesse varietà di oliva differisce da una regione all'altra.

Scienziati e ricercatori hanno tempo fino al 15 settembreth presentare i propri studi e presentazioni. Sebbene non sia prevista una scadenza annunciata per l'iscrizione alla conferenza da parte di agricoltori, produttori, venditori o pubblico in generale, il costo è di 110 dollari a persona. Gli studenti possono iscriversi per $ 60.