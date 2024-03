La registrazione delle olive Kalamata come proprietà intellettuale rinnova la controversia in Grecia

Olive da tavola Kalamata con a Denominazione d'origine protetta (DOP) hanno ricevuto la protezione della proprietà internazionale dopo essere stati registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) con il loro nome greco, Elia Kalamatas.

Le olive da tavola Kalamata DOP provengono dalla cultivar autoctona greca Kalamon prodotta nella prefettura di Messenia, nel Peloponneso meridionale.

L'OMPI, un registro internazionale giuridicamente vincolante per le denominazioni di origine (AO) e le indicazioni geografiche (IG), proteggerà le olive da tavola Kalamata DOP dalle imitazioni e dalla contraffazione in 76 paesi in tutto il mondo.

Le olive Kalamata della Messenia portano anche un indicatore geografico protetto dall'Unione Europea dal 1996.

"Continuiamo fermamente i nostri sforzi per difendere e proteggere la Denominazione di Origine Protetta famosa in tutto il mondo, nonostante coloro che cercano con tutti i mezzi di abolirla ", ha affermato in un comunicato l'Unione delle associazioni agricole di Messenia, che ha avviato e monitorato la domanda OMPI per le olive Kalamata dichiarazione.

"Diamo potere e investiamo in denominazioni DOP iconiche con visione, pianificazione, intelligenza scientifica e serietà”, hanno aggiunto.

Tuttavia, l'Associazione nazionale interprofessionale greca delle olive da tavola (Doepel) ha contraddetto la dichiarazione del sindacato, affermando che era inesatta e sollevando sospetti.

"È chiaro, come abbiamo più volte sottolineato, che nessuno si oppone o tenta di abolire il Elia Kalamatas DOP”, ha detto l’interprofessionale. "Va tuttavia osservato che [l'oliva da tavola Kalamata DOP] non presenta alcun potenziale di esportazione. In particolare, la quantità più grande esportata dal 1996… non ha superato le 247 tonnellate, ovvero lo 0.30% delle esportazioni greche della varietà Kalamon/Kalamata”.

La disputa tra l’Unione di Messenia e l’interprofessionale nazionale dimostra che l’ambita denominazione Kalamata, che conferisce al prodotto un riconoscimento mondiale, continua a dividersi settore greco delle olive da tavola.

I produttori di olive Kalamon con sede in Messenia sostengono che il nome Kalamata designa un prodotto DOP e dovrebbe essere riservato solo alle olive prodotte nella regione.

I produttori di Kalamon in altre regioni sostengono che il nome Kalamata dovrebbe essere usato liberamente in tutta la Grecia poiché le olive provengono dalla stessa cultivar.

Nella disputa sono stati coinvolti anche lo Stato greco e la Corte suprema del paese, sottolineando il divario tra i produttori.

Nel settembre 2022, il governo greco ha emanato un decreto ministeriale consentendo a tutti i produttori di olive da tavola Kalamon nel paese di utilizzare il marchio Kalamata.

La decisione del 2022 di registrare nuovamente le olive Kalamata nell'elenco nazionale delle varietà vegetali, consentendo ai produttori di tutta la Grecia di utilizzare il nome, è stato uno sforzo per invertire una tendenza decisione della corte suprema che ha ribaltato il Decreto ministeriale 2018 che inizialmente ha registrato le olive Kalamata nell'elenco.

La liberazione del marchio Kalamata ha incrementato in modo significativo le esportazioni di olive Kalamon dalla Grecia, commercializzate come Kalamata o Kalamata DOP per quelle prodotte in Messenia, soddisfacendo i requisiti DOP.

Tuttavia, ha consentito a Olive produttori di altri paesi per promuovere le loro olive Kalamon come Kalamata, competendo direttamente con i produttori greci.

I produttori di olive da tavola della Messenia hanno nuovamente presentato ricorso contro il decreto ministeriale del 2022 al Consiglio di Stato greco e la decisione della Corte Suprema è ancora pendente.

In anni abbondanti, la produzione di olive Kalamon/Kalamata in Grecia può superare le 100,000 tonnellate. Circa l'80% della produzione è destinata all'esportazione verso i mercati internazionali con un valore delle esportazioni di oltre 200 milioni di euro.