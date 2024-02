A nuova legge in Italia istituisce agricoltori e cooperative agricole quali custodi della terra.

La legislazione definisce il ruolo dell'agricoltura nella protezione dell'ambiente, promuovendo le attività economiche aree a rischio di abbandono e invertire lo spopolamento dei villaggi rurali.

Secondo la legge, gli agricoltori sono responsabili del mantenimento dei terreni agricoli, che proteggono dal rischio idrogeologico, eventi meteorologici estremi e incendi.

Sono anche ritenuti responsabili della promozione "biodiversità rurale” per preservare il paesaggio naturale aggiungendo valore alle colture locali.

Secondo la nuova legge, gli agricoltori combattono la perdita di biodiversità proteggere gli habitat delle api e di altri insetti impollinatori, favorendo la crescita di coperture erbacee e di siepi, alberi e altre specie vegetali autoctone produttrici di nettare e polline.

Le autorità locali sono incoraggiate dalla legge a realizzare progetti e protocolli specifici per promuovere il ruolo degli agricoltori come custodi della terra.

Secondo to Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, sono circa 1.1 milioni le imprese del settore agricolo. Di questi, 401,000 sono dedicati esclusivamente all'agricoltura, di cui 330,000 gestiti da una sola persona. La dimensione media di un'azienda agricola in Italia è di circa 11 ettari.

La legge istituisce anche la Giornata nazionale dell'Agricoltura, che verrà celebrata ogni anno la seconda domenica di novembre "per sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo fondamentale svolto dall’agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto, incarna l’essenza della vita.”

Le autorità centrali e locali promuoveranno la giornata con campagne di comunicazione in televisione e sugli altri media e iniziative nelle scuole.

Secondo i legislatori italiani, l'agricoltura "è essenziale per soddisfare i bisogni fondamentali degli esseri umani e raggiungere il benessere economico, ambientale e sociale del Paese”.

Rafforzando ulteriormente il ruolo della categoria, il governo si farà carico ogni anno anche di un premio nazionale, Dell'agricoltura, un'espressione latina che significa "sull’agricoltura”.

Questo premio assegnerà 20,000 euro agli agricoltori che implementano tecniche o pratiche agricole innovative, che si traducono in prodotti di migliore qualità e con un minore impatto ambientale.

L'approvazione definitiva della nuova legge è stata accolta con entusiasmo dai sindacati degli agricoltori.

"Un intervento così meritorio contribuisce in maniera decisiva ad un forte rilancio dell’immagine del settore primario, troppo spesso preso di mira da inaccettabili accuse di inquinamento ambientale, che in molti casi hanno purtroppo veicolato politiche comunitarie poco attente a chi produce sano e di qualità. cibo e che contribuiscono quotidianamente con il loro lavoro a difendere la capacità produttiva del Paese”, ha affermato Tommaso Battista, presidente della Confederazione dei produttori agricoli (Copragri).

Allo stesso modo, Cristiano Fini, presidente della CIA, ha osservato che la nuova legge punta i riflettori "sul valore [dell’agricoltore], centrale non solo in termini di produzione agricola ma anche dal punto di vista ambientale ed ecologico”.

"Il ruolo strategico del settore, infatti, non è solo quello di produrre cibo sano e sicuro per tutti, ma anche quello di garantire il mantenimento e lo sviluppo delle aree rurali; salvaguardare il suolo e il territorio dal dissesto idrogeologico; gestire le risorse idriche; produrre energia da fonti rinnovabili; per difendere il paesaggio e la biodiversità”, ha affermato.