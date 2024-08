Una lezione "interattiva" sulla frode dell'olio di oliva

Infografica e cosiddetti "interattivi” mirano a presentare argomenti complicati con semplicità estetica. Troppo spesso, però, la loro bellezza ha un prezzo. Come le limitazioni informative dell'aggiornamento Twitter da 140 caratteri, queste vignette scorrevoli lasciano ai lettori una comprensione incompleta e spesso imprecisa di argomenti che meritano uno sguardo più attento.

Ieri, il New York Times ha offerto un presentazione titolato "Extra Virgin Suicide ", che ha presentato 15 carte sul processo di adulterazione su larga scala nell'industria dell'olio d'oliva in Italia.

Alcune ore dopo la sua pubblicazione, ho chiesto a quattro persone durante una cena di scorrere l'articolo del Times sul mio telefono e dirmi cosa ne pensavano "takeaway" della funzione era. Questo è quello che hanno detto:

" Non comprare olio d'oliva italiano. "

Non comprare olio d'oliva italiano. " " Tutti nel settore dell'olio d'oliva sono dei truffatori.

Tutti nel settore dell'olio d'oliva sono dei truffatori. " Mi fa venire voglia di usare un altro olio, come quello di vinaccioli.

Mi fa venire voglia di usare un altro olio, come quello di vinaccioli. " Non avevo idea che la maggior parte dell'olio d'oliva fosse tagliato con sostanze chimiche. Mi fa ammalare."

Sebbene la seconda diapositiva della presentazione contenga il qualificatore critico "molti” Olio d'oliva italiano, ad alcuni lettori è rimasta l'impressione che tutti i produttori italiani lavorino in questo modo.

Una delle carte della serie diceva: "circa il 69% dell'olio d'oliva in vendita negli Stati Uniti è manipolato. Si riferiva presumibilmente al Studio UC Davis 2010 che ha rilevato che campioni di dieci marchi importati etichettati come extravergine in tre supermercati della California (non esattamente un campionamento nazionale) erano inferiori alla media, non che fossero intenzionalmente "ritoccata.”

Nicholas Blechman

L'articolo cita "L'autore Tom Mueller di Extra Virginity come fonte.

Il Times applica una definizione approssimativa al termine "interattivo", apparentemente riferendosi a come possiamo fare clic da una diapositiva a quella successiva e viceversa, se lo desideriamo. Non c'è modo per i lettori di commentare effettivamente il pezzo (e certamente ci sarebbero commenti).

Negli ultimi anni, i consumatori sconcertati sono stati bombardati da messaggi confusi degli evangelisti dell'olio d'oliva e campagne negative da parte di gruppi di produttori nella loro zelante ricerca della quota di mercato.

Messaggi semplici e informativi sulla qualità, i benefici e gli usi dell'olio d'oliva alla fine chiariranno la confusione e favoriranno un maggiore consumo di questo alimento vitale e sano.

Tuttavia, nel tentativo di ridurre un argomento così complicato per tempi di attenzione sempre più brevi, c'è il pericolo che un'eccessiva semplificazione possa mascherare ciò che spesso è solo più disinformazione.

