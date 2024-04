Il Ministro dell'Agricoltura croato applaude il produttore più premiato del Paese

Con la notifica dei suoi quattro premi all'inizio di questa settimana, Avstria è diventato il produttore croato più decorato del Classifica mondiale dell'olio d'oliva e quest'anno NYIOOC.

I produttori hanno sede nella regione nordoccidentale dell'Istria guadagnato tre premi d'oro e un Silver Award al World Competition 2024, portando il totale a 24 dal 2018.

"Siamo orgogliosi dei nostri successi”, hanno detto i proprietari Beatrix e Rudolf Nemetschke Olive Oil Times. "Abbiamo festeggiato ogni premio con amici in Istria e in Austria.”

La coppia risiede a Sankt Wolfgang, nel nord dell'Austria, ma coltiva olivi da quasi un decennio a Sveti Lovreč. Questa antica sede del vescovo veneziano ha la posizione e il terreno ideali per la coltivazione dell'olivo.

Nove anni fa, la coppia ha acquistato circa 85 ettari di terreno con 400 ulivi abbandonati, che da allora hanno restaurato.

Hanno piantato 1,600 alberi, principalmente di varietà istriane e selezionate italiane. L'oliveto attualmente copre 35 ettari e si intende ampliarlo. "Il nostro obiettivo è avere 15,000 alberi e coltivarli in modo biologico”, ha affermato Rudolf Nemetschke.

La loro attenzione principale è rivolta alle varietà tipiche istriane come Buža, Storta, Karbonazza, Rožignola o Istarska Bijelica, mentre preferiscono varietà italiane come Leccino, Frantoio, Pendolino, Itrana e Amaurino.

Nemetschke ha affermato che il segreto del successo dell'azienda sono le misure agrotecniche adottate durante l'anno, compreso il raccolto, e il team dietro tali misure.

"Abbiamo un team di esperti e lavoratori che lavorano insieme da anni”, ha affermato Nemetschke. "Cerco anche di prendere parte a tutto il lavoro.

L'azienda si concentra sulla qualità piuttosto che sulla quantità, effettuando un raccolto anticipato ogni stagione. Nella campagna 2023/24, Avistria ha prodotto 1,242 litri di olio extravergine d'oliva, citando condizioni climatiche avverse e la mosca di frutta d'oliva come sfide importanti.

"Raccogliamo nella fase iniziale della maturazione, quando i frutti sono della migliore qualità", ha affermato Nemetschke. "Da loro produciamo oli verdi, soprattutto piccanti, giustamente amari ma armoniosi con sapori di frutta accentuati.

Ha aggiunto, "Gli oli sono per lo più monovarietali e produciamo anche una miscela istriana di cuvée di alta qualità.

La coppia raccoglie le olive utilizzando rastrelli a mano e le trasporta al frantoio in poche ore. "Produciamo esclusivamente olio extra vergine di oliva ", ha affermato Nemetschke. "Subito dopo la raccolta, lavoriamo i frutti in un frantoio all’avanguardia Pieralissi”.

Secondo Classifica mondiale dell'olio d'oliva dati, Avistria è il produttore croato più premiato al NYIOOC e si è classificato settimo a livello mondiale per il maggior numero di premi guadagnati.

Al Torcio è il secondo produttore croato più premiato con 16 premi, seguito da OPG Ivica Vlatkovic, che ha 15.

"Abbiamo vinto il primo NYIOOC premio nel 2018", ha detto Nemetschke. Da allora Avistria ha partecipato ad ogni edizione del concorso.

"E' una bella sensazione vincere NYIOOC premi per tutti gli oli che produciamo", ha affermato Nemetschke. "Inoltre, per la prima volta, oro per la nostra Cuvée Istrian Blend, che negli ultimi anni ha vinto l’argento.”

Il successo duraturo dell'azienda non è passato inosservato. Quando è arrivata la notizia del loro ultimo riconoscimento, Marija Vučković, ministro dell'agricoltura croato, si è congratulata con la coppia.

"Come austriaci che coltivano uliveti in Istria, siamo particolarmente orgogliosi ", ha detto la coppia.

Nemetschke ha affermato che i premi e i riconoscimenti che ne derivano hanno aiutato l'azienda a commercializzare i suoi oli extra vergini di oliva.

Avistria vende la maggior parte dei suoi oli in Austria ma ha clienti locali in Istria. La sua strategia di marketing si basa sul target di consumatori, clienti privati, ristoranti, hotel e alcuni negozi specializzati.

La coppia progetta anche di costruire una nuova casa di campagna nella loro tenuta istriana con una sala degustazione e un piccolo frantoio per la lavorazione delle olive.

"Siamo soddisfatti”, ha detto Nemetschke. "Questa è una nuova motivazione per il prossimo anno olivicolo.