Una raccolta delle olive sotto bombardamento nel sud del Libano

RMEICH, Libano – "Scusa per il ritardo dell'incontro, ma sai, è la stagione della raccolta delle olive e devo andarci prima della fine della giornata. Altrimenti…”. Il discorso di padre Nagib è interrotto dal rumore di un bombardamento.

Sulla cima di una montagna vicina si alza il fumo. I dintorni di Rmeich, villaggio cristiano nel sud del Libano, sono sotto costante bombardamento dal 7 ottobreth, il giorno in cui Hamas attaccò Israele.

Hamas è l'organizzazione politica e militare che governa Gaza ed è designata come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea e da altri sette paesi.

Finora, quasi 18,000 palestinesi e almeno 1,200 israeliani sono morti nel conflitto, secondo il The Associated Press. In Libano sono morti circa 20 civili e quasi 100 militanti.

Le mani di padre Nagib sono colorate di verde e nero mentre trascorre il pomeriggio raccogliendo i frutti dei suoi alberi. Il suo boschetto è proprio al confine con Israele.

Come lui, molti abitanti dei villaggi in questa parte del Libano hanno olive nei loro campi per il consumo domestico o per venderle per vivere.

Secondo i dati del Ministero dell'Agricoltura libanese, il settore olivicolo in Libano conta più di 110,000 olivicoltori e circa 200,000 appezzamenti con 12 milioni di alberi. Il sindacato locale degli agricoltori stima che tra il 20 e il 30 per cento della produzione nazionale provenga dal Libano meridionale.

Il settore olivicolo è importante in Libano, non solo economicamente ma anche culturalmente. Secondo almeno una stima, più della metà degli alberi hanno più di 500 anni.

Mentre la crisi economica e sociale, in corso nel Paese da quattro anni, lo ha fatto hanno avuto un impatto sulla produzione di olio d'oliva del paese, i conflitti nel sud del Libano tra Hezbollah, un partito politico e gruppo militante con legami con l'Iran, e l'esercito israeliano stanno rendendo la situazione ancora più difficile quest'anno.

Il governo libanese ha affermato che dall’inizio del conflitto sono bruciati 40,000 ulivi.

Il fumo si alza da un attacco aereo israeliano vicino a Yaroun, nel sud del Libano, domenica 10 dicembre 2023. (AP Photo/Hassan Ammar)

Se alcune persone decidevano di restare per salvare il raccolto, più di 50,000 persone volavano a sud. Alcuni di loro che abbiamo incontrato in un campo profughi a Tyr (a nord di Rmeich) erano lavoratori agricoli. In alcuni campi le olive restano sugli alberi perché nessuno può raccoglierle.

A Deir Mimas, a nord di Rmeich ma ancora vicino al confine, il rumore degli aerei è quasi costante.

I lavoratori siriani tornano dagli uliveti, dove cercano di affrettarsi a raccogliere quanto più possono.

Questo villaggio aveva bisogno di 400 lavoratori sul campo durante la scorsa stagione. Quest’anno, però, molti se ne sono già andati a causa del conflitto. Anche se Deir Mimas non è stato colpito direttamente, si è trovato nel bel mezzo degli scontri.

Seduta al tavolo nel suo giardino, Hanoune, che ha rifiutato di fornire il suo nome completo, finisce il suo pranzo. Nonostante il suo sorriso e la calorosa accoglienza, la cittadina non riesce a nascondere le sue preoccupazioni per la stagione di quest'anno.

"A volte, quando siamo nei campi, si sentono i bombardamenti. È spaventoso. Ma a volte non possiamo”, ha detto mentre sbucciava un mandarino.

Hanoune conta sui suoi uliveti e su una pensione per il sostentamento della sua famiglia. Sa che quest'anno non sarà buono neanche per loro.

"Aspettiamo le olive e poi le vendiamo", ha detto. "Ogni anno è così, ma quest'anno? Ho fatto il sapone con l’olio, la confezione e cose del genere, mi è costato un sacco di soldi.

"Ma ora non posso venderli”, ha aggiunto. "Può aspettare fino al prossimo anno, ma come posso vivere nel frattempo?”

Hanoune teme un'escalation al confine, simile a quella avvenuta nel 2006. Durante i 34 giorni di conflitto tra Hezbollah e Israele, quasi tutte le infrastrutture locali furono bombardate.

Aggiungerebbe un’altra sfida alla stagione del raccolto di quest’anno, ulteriori danni collaterali della furia dell’umanità.