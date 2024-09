Centinaia di proteste proposte per le tariffe delle olive in Spagna

Centinaia di olivicoltori, produttori di petrolio e rappresentanti delle imprese si sono riuniti davanti al consolato degli Stati Uniti a Siviglia, in Spagna, giovedì scorso per protestare contro le tariffe americane proposte per le olive spagnole.



Ribadiamo il nostro rifiuto assoluto della fissazione di qualsiasi tipo di tariffa sulle olive da tavola. - Rodrigo Sánchez Haro, ministro dell'Agricoltura, in Andalusia

I manifestanti si sono riuniti per denunciare le tariffe previste, chiamandole "ingiusto "e "abusivo ", nonché la preoccupazione per le loro ripercussioni potenzialmente disastrose per le esportazioni e l'occupazione della regione.

Le tariffe saranno discusse dalla US International Trade Commission (USITC) questa settimana e, se la commissione deciderà di metterle in atto, entreranno in vigore alla fine di questo mese. In 2017, le esportazioni di olive spagnole verso gli Stati Uniti sono ammontate a circa $ 67 milioni.

"Siamo molto delusi dalla decisione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti di imporre dazi antisovvenzioni e antidumping sulle importazioni di olive da tavola spagnole, soprattutto perché il prodotto è molto popolare tra i consumatori statunitensi ", José María Castilla, un lobbista per l'ala nazionale di l'Associazione dei giovani agricoltori (ASAJA), ha detto. "È ingiustificato e sproporzionato e va contro la nostra politica agricola comune. "

Miguel López, segretario generale di COAG Andalusia, ha affermato che i posti di lavoro di 8,000 sono direttamente a rischio e che altri due milioni sono indirettamente a rischio a causa delle tariffe proposte. Già, ha detto, Agro Sevilla ha licenziato alcuni dei loro dipendenti.



Reiteramos nuestro rechazo absoluto a la fijación de cualquier type de arancel a la aceituna de mesa, que ahora EEUU ha incrementato hasta el 34,75%. Es una medida injusta que provocaría grandes pérdidas en el sector andaluz que genera 2 millones de jornales y 8.000 empleos. - Rodrigo Sánchez Haro (@rodrigosanhar) 12 Giugno 2018





Junta insiste en que el arancel a la aceituna de mesa es "desproporcionado "y pide al Gobierno que defienda al sector https://t.co/z56iEjUSCh via @epandalucia - José Muñoz (@pepemsanchez) Gennaio 29, 2018





Per portare a casa il punto e dare un volto umano a questi licenziamenti, López ha invitato un giovane, identificato solo come il figlio di Raquel, sul palco durante la protesta.

"A causa delle tariffe e dopo sei anni in azienda, lo hanno lasciato senza lavoro e ha dovuto lasciare l'Andalusia per trovare lavoro ", ha detto López. "Aveva un progetto di vita e tutto è stato rotto. "

López ha insistito sul fatto che i produttori di olive spagnoli sono in linea con le regole dell'Unione Europea e della Mondo Trade Organization e ha chiesto all'Unione Europea e al governo spagnolo di difendere il settore da ciò che ha definito "tariffe arbitrarie ".

"Di fronte a questo atteggiamento che il [presidente degli Stati Uniti Donald] Trump mantiene contro tutte le importazioni e poiché ciò viola tutti gli accordi internazionali, la Commissione europea deve già posizionarsi e difendersi ”, ha affermato. "Dobbiamo anche essere difesi. "

La Commissione europea ha già condannato le tariffe sulle olive spagnole con un portavoce che le etichetta "protezionista "e promettente azione della Commissione europea del commercio.

Le tariffe proposte derivano da denunce antidumping presentate da due società californiane (Bell-Carter Foods, Inc e Musco Family Olive Co) l'anno scorso. Sono stati aggravati da accuse antisovvenzioni da parte del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, secondo cui anche gli olivicoltori e confezionatori spagnoli beneficiano "sussidi ingiusti ".

Se l'USITC decide di ratificare le tariffe proposte, che la maggior parte degli osservatori commerciali ritiene sia altamente probabile, i dazi all'importazione sulle olive spagnole aumenteranno fino allo 27 percento rispetto allo 24 di luglio. Si dice che le tariffe coprano tutti i tipi di olive spagnole, comprese tutte le forme, dimensioni e colori; snocciolate e non snodate; e interi, affettati, tritati e incuneati.

"Il Dipartimento del Commercio garantirà una valutazione completa ed equa dei fatti e, se le regole verranno violate, agirà prontamente per fermare qualsiasi pratica commerciale sleale ”, ha detto il Segretario al Commercio statunitense Wilbur Ross. "Gli Stati Uniti sono impegnati in un commercio libero, equo e reciproco con la Spagna ".

Antonio de Mora, il segretario generale dell'Associazione spagnola degli esportatori e degli industriali di olive da tavola (ASEMA) ritiene che i fatti vinceranno i sentimenti e invece di partecipare alle proteste, ha lavorato duramente per preparare un procedimento legale contro le tariffe.

"ASEMESA sta preparando la sua difesa a contatto con le amministrazioni nazionali ed europee, con la certezza che gli argomenti su cui si basano queste accuse sono falsi, per questo motivo stiamo raccogliendo tutte le informazioni e le prove necessarie ", ha affermato.