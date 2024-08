Sigilli di qualità dell'olio d'oliva? Fai la tua scelta

Sempre più consumatori stanno imparando che il gusto e benefici per la salute dell'olio d'oliva sono strettamente legati alla sua qualità e freschezza, tuttavia c'è ancora poco che l'acquirente medio può fare per essere sicuro di acquistare una bottiglia di EVOO che sia all'altezza.

Degustare l'olio prima di acquistarlo potrebbe aiutare, ma studi hanno dimostrato la maggior parte delle persone sceglie ancora olio di oliva vecchio e rancido nei test del gusto, perché è quello a cui sono abituati. Harvest e "meglio prima "le date possono indicare la freschezza, ma non forniscono alcuna garanzia che l'olio sia privo di difetti e adulterazione.

Una cosa che puoi fare è cercare gli adesivi con le medaglie di una competizione importante, come il Concorso internazionale dell'olio d'oliva di New York, per identificare i pluripremiati oli extra vergine di oliva di quest'anno.

Si potrebbe anche cercare oli d'oliva che portano a denominazione di origine (DOP), che indica che è monitorato dalla regione che amministra il DOP e che deve aderire ai suoi standard ed esibire determinate qualifiche.

Oppure potresti cercare un sigillo di qualità.

Per aiutare a fornire ai consumatori qualche ulteriore misura di fiducia in un mercato confuso, sono stati sviluppati numerosi programmi di sigilli di qualità che monitorano e certificano la qualità degli oli d'oliva che mostrano i loro adesivi.

I programmi di sigilli di qualità sono supportati da test di assaggio (sensoriali) e standard chimici e ognuno ha il proprio set di benchmark pass / fail. Un programma, il programma di monitoraggio della qualità dell'USDA, comprende anche visite periodiche e senza preavviso alle strutture e audit di tracciabilità.

La chimica può creare confusione. Ma lo scopo dei programmi di tenuta è monitorare, in assenza di uno standard comune, vari parametri chimici e gustativi in ​​modo da non dover essere tutti esperti.

Una revisione dei programmi offerti dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), dalla North American Olive Oil Association, dal California Olive Oil Council e dalla nuova Extra Virgin Alliance presenta somiglianze, ma non ce ne sono due uguali.

Programma di monitoraggio della qualità USDA

Gli standard USDA sono stati rivisti in 2010 e si basano su Consiglio oleicolo internazionale (CIO) standard, fatta eccezione per le differenze nei limiti di acido linolenico e campesterolo. Tuttavia, da allora il CIO ha effettuato delle revisioni, incluso l'aggiunta di test per la somma del contenuto di metil ed esteri etilici di acidi grassi e fenoli. "Gli standard statunitensi non includono questi cambiamenti ", ha affermato Pamela Stanziani del Servizio di marketing agricolo dell'USDA, sebbene abbia anche notato che i documenti sugli standard possono essere rivisti "in collaborazione con i membri del settore ... per riflettere le moderne pratiche commerciali ".

In 2012, l'USDA ha esteso il suo programma di monitoraggio della qualità per includere l'olio d'oliva. Nell'ambito del programma, gli ispettori dell'USDA conducono test chimici e gustativi, nonché controlli regolari dei sistemi e delle procedure dell'azienda. "Esaminano ogni componente di una miscela, controllano cose come igiene, sicurezza, tracciabilità e paesi di origine ", ha affermato Luisito Cercaci, vicepresidente della qualità, ricerca e sviluppo di Pompeian, Inc., la prima e unica azienda finora a ottenere l'approvazione QMP. "L'USDA controlla l'intero sistema, acquisendo una conoscenza più approfondita e diventando più rigorosa nel tempo ", ha affermato.

Sigillo di qualità della North American Olive Oil Association

Segue la North American Olive Oil Association (NAOOA) Standard IOC nei suoi test tra cui analisi sensoriali e una serie di test chimici. "Se vuoi essere sicuro del quadro completo di autenticità e qualità, non ci sono scorciatoie. Devi gestirli tutti ", ha dichiarato Eryn Balch, vice presidente esecutivo del NAOOA.

Il programma di controllo di qualità della NAOOA comprende regolari test sugli oli dei suoi membri, acquistati sul mercato, utilizzando standard che lo sono "più rigoroso di quello dell'USDA ", ha detto Balch. Le principali differenze tra i due set di standard sono i diversi livelli di passaggio per acido linolenico e campesterolo e la gamma di test di autenticità primari. Alcuni dei test di autenticità eseguiti da NAOOA sono "secondario "o "Tabella II "test sotto i parametri USDA, il che significa che l'USDA li esegue solo se alcuni componenti nel primo round di test falliscono. Balch ha affermato che i test dovrebbero essere considerati primari per monitorare efficacemente l'adulterazione.

Consiglio dell'Olio d'oliva della California

Il California Olive Council (COOC) verifica i campioni di olio presentati dai produttori per verificarne la qualità e l'autenticità extra vergini. Il test COOC ha elementi sia sensoriali che chimici, sebbene meno analisi chimiche rispetto all'USDA o al NAOOA. Il COOC esaminerà i suoi requisiti questa estate e potrebbe aggiungere i test PPP (pirofeofitina) e DAG (diacilgliceroli 1 - 2), ha affermato il direttore esecutivo Patricia Darragh. Darragh lo disse PPP e DAG sono "strumenti molto importanti nella valutazione chimica per la classificazione dell'olio ”e che è più fattibile eseguire i test "ora che più laboratori hanno completato i requisiti "per farli.

Alleanza Extra Vergine

L' Alleanza Extra Vergine (EVA) è un'associazione di categoria senza scopo di lucro lanciata di recente con l'obiettivo di ripristinare la fiducia dei consumatori nel mercato. I produttori di tutto il mondo possono firmare con EVA e far prelevare i campioni dei loro prodotti dagli scaffali dei negozi per i test.

Gli standard di EVA si basano principalmente su Standard australiano per gli oli di oliva e di sansa di oliva e sulle pratiche commerciali in Europa, piuttosto che sugli standard IOC. "Gli standard di autenticità IOC per steroli e acidi grassi sono progettati per i climi dell'UE e alcuni oli di alta qualità coltivati ​​in climi diversi possono fallire il test ”, ha spiegato la co-fondatrice di EVA Alexandra Kicenik Devarenne.

I limiti di acido grasso e perossido liberi di EVA sono inferiori rispetto ad altri programmi e sono richiesti i test PPP e DAG. Kicenik Devarenne ha osservato che gli standard EVA "evolverà nel tempo man mano che i dati vengono raccolti dal mercato ".



