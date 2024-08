I vincitori del premio greco stanno già cercando di ripetere

È stata una serata da ricordare nell'East Village di New York, dove il risultati del 2019 NYIOOC sono stati annunciati il ​​mese scorso.

La conferenza stampa è stata trasmessa in streaming in diretta per essere osservata da tutti, attirando l'attenzione di migliaia di persone in tutto il mondo. Tra più di 900 partecipanti da praticamente ogni angolo del mondo dell'olio d'oliva, i produttori di 109 di Grecia ha presentato i loro migliori oli extra vergine di oliva e ha vinto in totale i premi 35, 18 Gold e 17 Silver.

Questo è stato un anno in cui il nostro appassionato impegno per la qualità e il pensiero fuori dagli schemi dovevano entrare in gioco per superare i tanti ostacoli che ci venivano presentati. - Diamantis e Dino Pierrakos, proprietari di Laconiko

Dopo un stagione del raccolto difficile, i produttori hanno dichiarato i premi ha confermato il loro duro lavoro e impegno nella produzione di olio d'oliva di alta qualità, indipendentemente dalle circostanze.

Tuttavia, i produttori greci hanno vinto meno premi rispetto allo scorso anno, quando hanno portato a casa i premi 55, riflettendo probabilmente le condizioni sfavorevoli di questa stagione e il piccolo rendimento.

Frantoio Papadopoulos, basato vicino all'antica Olympia, è tornato a casa con tre premi, un Gold Award per il loro Mythocia Olympia IGP Organic miscela media e due Silver Awards per loro Mediterre Alea Biologico e l' Mitocia Omphacium ottenuto da una delicata varietà Olympia.

"La nostra conoscenza attraverso l'educazione, il nostro amore per la frutta e la nostra passione per la produzione di nuovi sapori e aromi ricchi sono i tre motivi principali per cercare di estrarre ogni anno olio d'oliva di alta qualità ", ha detto Eva Papadopoulos Olive Oil Times.

"Ad essere onesti, NYIOOC è la migliore competizione di olio d'oliva in tutto il mondo, che riunisce i più alti standard di integrità e professionalità nel assegnare medaglie ai migliori oli d'oliva di tutto il mondo ", ha aggiunto.

L'azienda ha anche osato diversificare e produrre olio d'oliva da varietà diverse da Koroneiki, come Kolireiki, Menoutiana e Mpotsikoelia, che hanno migliorato le caratteristiche organolettiche delle loro vergini extra.

Papadopoulos ha anche chiarito che la stagione era difficile e che la coltivazione precisa e la "un metodo di produzione attento e prudente ha permesso loro di avere successo nella competizione.

Ha anche affermato che, a partire dal prossimo anno, i loro prodotti saranno disponibili con il marchio Mediterre, un'azienda svizzera di prodotti mediterranei biologici.

Laconico, dal sud della Grecia, bloccato con la tradizione e messo in palio un altro Gold Award quest'anno per la sua extravergine fatta da Koroneiki medio. Diamantis e Dino Pierrakos, i proprietari, erano entusiasti di descrivere la loro vittoria a Olive Oil Times.

"Sono gli Oscar nel mondo dell'olio d'oliva, a causa dell'esposizione, degli alti standard e della qualità dei giudici che offre ", ha detto Pierrakos.

Hanno notato che questo è il sesto anno consecutivo in cui sono stati riconosciuti e hanno ricevuto un premio nel NYIOOC World Olive Oil Competition, ma anche loro hanno avuto una stagione impegnativa e tanti ostacoli da superare per poter presentare un olio extravergine di oliva di standard davvero elevati.

"Questo è stato un anno in cui è dovuto entrare in gioco il nostro appassionato impegno per la qualità e il pensiero fuori dagli schemi per superare i tanti ostacoli che ci sono stati presentati, nel non fare un olio d'oliva di qualità in una sola partita ma in un olio di qualità in la nostra produzione complessiva ", hanno detto.

Mer Des Oliviers De Delphes, dalla Grecia centrale, ha vinto un Gold Award per il loro olio extravergine di oliva ottenuto da una delicata varietà Amfissis.

"Il nostro olio d'oliva proviene dalla zona di Delfi ottenuto da olive della varietà Amfissis. Ha un forte aroma fruttato con un gusto morbido senza essere piccante, e un retrogusto speciale dovuto alla terra di Delfi ", hanno detto Olive Oil Times.

Michael Dudek per Liokareas (Oilio LLC)

"Siamo stati i primi a promuovere l'olio di oliva monovarietale della nostra zona. La nostra aspirazione è quella di mettere l'olio d'oliva di Delphi sulla mappa mondiale degli oli d'oliva di qualità ”, hanno aggiunto.

Avevano anche qualcosa da dire sul NYIOOC e l'importanza del loro premio.

"L'ultima volta che abbiamo partecipato al NYIOOC era tornato nel 2017 quando abbiamo vinto il Silver Award ", hanno detto. "Il Gold Award che abbiamo ottenuto ci ha reso molto felici, perché conosciamo il potenziale del nostro olio d'oliva. "

"È risaputo che NYIOOC è il migliore al mondo e in questo senso il nostro premio è di grande valore e riconoscimento ”, hanno aggiunto. "Essere sul I migliori oli d'oliva portale è una promozione costante del nostro olio d'oliva nei mercati internazionali, aumentandone il prestigio. "

Un'altra compagnia, Olio dal sud di Kalamata, hanno ricevuto un Gold Award per il loro Liokarea selvaggia olio extravergine di oliva, un mix di oli a base di olive selvatiche e olive della varietà Koroneiki.

"Ciò che è interessante per la nostra azienda e diverso da alcuni degli altri, è che la nostra incredibile determinazione e concentrazione sulla produzione di olio d'oliva di alta qualità non finisce mai ”, ha affermato Peter Liokareas.

Ha anche riconosciuto che questa stagione è stata precaria e che è stato richiesto un duro lavoro per ottenere olio d'oliva di alta qualità.

"Quest'anno è stato un anno difficile per molti paesi, inclusa la Grecia ", ha detto Liokareas. "Sono rimasto scioccato da quello che ho visto quando ho viaggiato attraverso la Grecia meridionale, e più specificamente in Messinia e Laconia, prima in agosto e poi di nuovo in ottobre e novembre ".

"Ma allo stesso tempo, ho anche sentito un grande senso di orgoglio per questa regione della Grecia da cui siamo ", ha aggiunto. "Per vedere una regione che lotta così duramente economicamente in tempi difficili, non rinunciare alla produzione di questo fantastico prodotto per cui siamo conosciuti ".

Ha poi continuato, ", il NYIOOC è la più grande competizione al mondo. Potrebbe essere una delle competizioni più difficili in cui vincere un premio. Per noi è la più prestigiosa. "

Commenti e sentimenti dei vincitori dalla Grecia hanno continuato a riversarsi.

Nel Verde olimpico, vincitore di un Gold Award per il loro extravergine a base di olive Koroneiki, la soddisfazione è stata immensa.

"È un grande onore e siamo estremamente orgogliosi del premio ", ha affermato Tammy Karambelas, responsabile del supporto alle vendite. "Il nostro moderno frantoio con i suoi macchinari ad alta tecnologia e le soluzioni innovative che applichiamo ci hanno resi pionieri nel settore dell'olio di oliva di qualità. Il premio dimostra che la nostra attenzione all'intero processo produttivo dall'albero allo scaffale è sulla buona strada. "

Aziende agricole elleniche, da Lesbo, erano di nuovo sul bersaglio, ricevendo un Gold Award per il loro olio extravergine di oliva a base di olive Kolovi, e ora hanno ampliato la loro borsa dei trofei vincendo anche un Silver Award per il loro extravergine biologico.

"Siamo molto entusiasti del fatto che i nostri marchi biologici ACAIA e ACAIA si siano ancora una volta distinti in questo rinomato concorso ", ha affermato Ellie Tragakes, amministratore delegato. "Ogni anno lavoriamo duramente per creare oli d'oliva di altissima qualità, e questo è il quinto anno NYIOOC riconosce i nostri oli d'oliva come tra i migliori al mondo ".

"Continueremo a lavorare sodo per produrre l'olio d'oliva della più alta qualità in modo da poter anche dare un riconoscimento a Lesbo, la nostra isola natale nell'Egeo ”, ha aggiunto.

Eftychios Androulakis di Pamako ha parlato del loro Gold Award per la loro Mountain Bio monovarietale prodotta dalla varietà Tsounati.

"Negli ultimi quattro anni, siamo riusciti a produrre eccellenti oli di oliva attraverso una costante sperimentazione ", ha affermato. "Non compriamo olive da nessun altro e non inseriamo altri produttori nella nostra linea. Quindi è estremamente difficile produrre ogni anno un ottimo olio extravergine di oliva biologico. "

"Sperimentando e osservando attentamente come finirà ogni stagione, scegliamo i nostri prossimi passi e ci prepariamo sempre per lo scenario peggiore ", ha aggiunto. "Anche ora, ci prepariamo per gli esperimenti della prossima stagione e nuovi modi per produrre un olio d'oliva migliore ".