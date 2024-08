Farmer produce EVOO da varietà di olive salvate e recentemente scoperte

"Il nostro obiettivo è proteggere la biodiversità dell'olivo e salvare varietà dimenticate ", ha affermato Sergio Cozzaglio, proprietario con sua moglie, Ilaria Galetti, di La Zadruga, azienda agricola situata a Toscolano Maderno, sulla sponda occidentale del Lago di Garda. "Ad un certo punto ho notato piante dai tratti particolari, che le rendevano diverse da tutte le varietà rinomate diffuse nella zona e ampiamente segnalate ”, ha spiegato. "Pertanto, mi sono concentrato su un approccio monovarietale e ho iniziato a testare le diverse varietà ".

Cozzaglio, grazie alla sua notevole conoscenza di tutto ciò che riguarda l'olivo (è anche un ex vincitore del campionato nazionale di potatura degli ulivi), ha iniziato il lavoro di ricerca consultando gli anziani locali che avevano memoria dei nomi e dell'uso delle cultivar che negli ultimi decenni sono state messe da parte e ha trovato prove concrete della presenza di piante che non sono state ancora ufficialmente riconosciute. La presenza costante di 'Negrel 'nel territorio è stato confermato da esperti dell'Associazione Interispettoriale dei Produttori di Oliva della Lombardia Aipol, in collaborazione con specialisti accademici.

Negrel ora sta aspettando la mappatura del DNA e la classificazione ufficiale. "Ho scoperto che è stato raccolto in vendemmie monovarietali, con una resa molto elevata, dagli anni '1930 agli anni '1950 e l'etimologia del nome è incerta poiché mancano i documenti, ma probabilmente deriva dal colore scuro dei frutti ”.

Sergio Cozzaglio presso Villa Roman

La Zadruga è stata la prima a produrre un EVOO monovarietale da un'altra varietà rara, Miniol, il cui nome deriva probabilmente dal latino 'meno ", a causa delle sue dimensioni ridotte. Alcune fonti non ufficiali affermano che è coltivato solo sul Lago di Garda e in piccole aree dell'Argentina. Lo scenario più probabile è che probabilmente è stato portato all'estero alla fine del 19th secolo da un agricoltore immigrato.

"La raccolta di varietà non comuni può essere complessa poiché gli oliveti registrano solo un piccolo numero di queste piante tra le più diffuse, e questo ci obbliga a effettuare vendemmie itineranti ”. Pertanto, per raggiungere l'importo richiesto dai clienti, è necessario un tour degli oliveti o uno scambio di varietà con altri agricoltori. Una raccolta molto ben organizzata è essenziale per portare le olive da diversi appezzamenti al frantoio rigorosamente entro 10 - 12 ore.

Il sito archeologico 'Villa Romana '(Villa Romana) è un edificio del I secolo appartenuto all'antica famiglia dei Nonii Arrii. Arricchito da pregiati pavimenti a mosaico e intonaci dipinti, si trova su un bellissimo terrazzo vista lago e comprende un uliveto che è stato affidato dal comune ai contadini locali con lo scopo di esaltare la produzione olearia locale.

Da questo uliveto, Cozzaglio produce una premiata miscela composta da Casaliva, Grignan, Leccino e una nuovissima varietà che ha scoperto quattro anni fa. "Ho notato queste piante con un'abitudine di crescita eretta e le loro caratteristiche agronomiche ”, ha rivelato Cozzaglio. Ora, con gli esperti di Aipol, in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, sta cercando di classificare la varietà inesplorata che, per il momento, si chiama 'Villa Romana. "

"Mentre Madre Natura ci fornisce varietà uniche grazie alle quali possiamo produrre il nostro oro verde, i nostri cartieri ci propongono un materiale speciale realizzato con conoscenza ed esperienza, secondo tecniche del XIV secolo ", ha dichiarato Ilaria Galetti, che si occupa della vendita e dà il suo tocco personale al packaging, ribadendo l'importanza dell'identità e del legame con il territorio che ha una lunga tradizione nella produzione della carta. "È stata una grande opportunità per unire queste due eccellenze locali. Il nostro packaging è arricchito da carta fatta a mano che mostra le caratteristiche di ogni cultivar: l'innovazione e le tradizioni di 'Made in Italy "in un unico prodotto".

La nostra intervista terminò quando fu il momento di tornare a lavorare nell'oliveto. "Per me prendersi cura degli ulivi non è solo un lavoro, è una vera passione ”, ha rivelato il nostro agricoltore.