L'UE respinge l'etichettatura nutrizionale "semaforo" del Regno Unito

L'Unione europea ha respinto il controverso Regno Unito "schema di etichettatura nutrizionale semaforo ”, citando un esempio paradossale in cui la Diet Coke è etichettata in modo più favorevole rispetto all'olio extravergine di oliva.



La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro il governo del Regno Unito, che ha due mesi per rispondere alle accuse. Le accuse vertono su una violazione del principio fondamentale dell'UE della libera circolazione delle merci; cioè, il governo interferisce illegalmente con le scelte del consumatore.

L' "sistema di informazione nutrizionale "semaforo" promulgato dal governo britannico nel tentativo di combattere l'obesità e aiutare le persone a fare scelte alimentari migliori. Il sistema volontario, ampiamente supportato dalle più grandi catene di supermercati britannici, utilizza codici di colore rosso, ambra e verde per etichettare il contenuto di calorie, zuccheri, grassi, grassi saturi e sodio di un prodotto. Il verde segnala una bassa quantità di un dato nutriente; ambra una quantità media e rosso, alta.

A "luce rossa ӏ indicato quando il contenuto di grassi di un dato prodotto supera 17.5 g / 100 g.

Quella linea guida ben intenzionata ma semplicistica crea un paradosso logico quando si tratta di super alimenti come l'olio d'oliva, ha affermato Coldiretti, Confederazione nazionale degli agricoltori italiani.

"L'obiettivo dei semafori era diminuire il consumo di grassi, sale e zucchero ma non in base alla quantità effettivamente consumata, ma solo alla presenza generica di un certo tipo di sostanza ”, ha detto un portavoce. "Questo finisce per escludere alimenti come l'olio extra vergine di oliva, promuovendo al contempo bevande gassate senza zucchero, fuorviando i consumatori rispetto al reale valore nutrizionale ".

Poiché il sistema osserva semplicemente i numeri, il risultato sono bevande analcoliche senza zucchero come Diet Coke che ricevono un "via libera ", nonostante la presenza di dolcificanti artificiali controversi e senza benefici per la salute.

Coldiretti ha affermato che il mercato di esportazione italiano sarà danneggiato dal sistema, che aggrotta anche le sopracciglia su formaggio e prosciutto.

Al passaggio del sistema in 2013, Londra ha dichiarato di aver rispettato Regolamento UE n. 1169/2011, che riguarda la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.