Qualcuno ti ha dato il malocchio? C'è un modo per scoprirlo

La benefici per la salute dell'olio d'oliva sono ben documentati, dalla protezione del cuore alla prevenzione del cancro della pelle e molto altro ancora. Ma eri consapevole del ruolo dell'olio d'oliva nell'allontanare il malocchio?

Questa affascinante nozione del malocchio risale a tempi antichi. È ancora parte integrante di molte culture in Medio Oriente, Africa occidentale, America centrale, Asia e Mediterraneo. Di conseguenza, è intessuto in tutte le principali religioni: islam, ebraismo, cristianesimo, induismo e cristiano ortodosso.

Alcuni teorizzano che Alessandro Magno fosse parzialmente responsabile della diffusione dell'idea di 'malocchio "- il concetto che si diffonde ad est in parallelo al suo impero.

La malocchio si ritiene che causi sfortuna, ferite e persino la morte. A volte è fatto involontariamente, semplicemente a causa della gelosia o dell'antipatia della vittima.

Ecco alcuni segni comuni che si dice indichino che qualcuno ti ha gettato un malocchio:

È importante notare che questi sintomi potrebbero derivare anche da altre cause e potrebbero non significare necessariamente che sei stato maledetto.

Vari amuleti, noti anche come nazar, e i talismani sono usati per allontanare il malocchio; questi sono disponibili in tutti i tipi di forme e dimensioni: occhi azzurri, dischi e palline indossati sulla persona o tenuti nella loro proprietà. Possono anche essere visti sulla prua di molte barche del Mediterraneo: gli occhi fissi hanno lo scopo di deviare lo sguardo malvagio verso l'autore.

Il malocchio è una maledizione che si crede sia lanciata dagli occhi di una persona. Si pensa che causi sfortuna o sfortuna alla persona maledetta. Esistono molti modi per testare il malocchio, ma uno dei più comuni è il test dell'olio.

Avrai bisogno di un bicchiere d'acqua, olio d'oliva e un cucchiaio per eseguire il test dell'olio. Riempi il bicchiere con acqua e metti una goccia di olio d'oliva sulla superficie dell'acqua. Se l'olio galleggia, non c'è malocchio. Tuttavia, se l'olio affonda, si crede che il malocchio sia stato lanciato.

Cos'è il malocchio?

