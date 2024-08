Olio extra vergine di oliva migliore per friggere il pesce

La frittura è un metodo di cottura semplice utilizzato nella preparazione dei pasti a casa e al ristorante in tutto il mondo. Esistono due tipi di frittura, frittura poco profonda e frittura profonda. La frittura profonda si traduce in una completa immersione del cibo nei grassi. Mentre la frittura poco profonda è un'immersione parziale degli alimenti in un grasso selezionato. La frittura poco profonda è generalmente vista come un'opzione più salutare.

L'olio extra vergine di oliva (EVOO) è a scelta più sana di olio da cucina da utilizzare in uno di questi metodi di frittura. Un recente studio, pubblicato su Food Research International, mirava a stabilire come la frittura del pesce non solo influisse sui lipidi (grassi) nel pesce, ma anche come l'olio da cucina cambi durante il processo di frittura poco profonda.

Lo studio ha esaminato due diversi tipi di oli acquistati al supermercato, EVOO e olio di girasole. Sia gli oli che i campioni di pesce sono stati sottoposti a due diverse condizioni di frittura poco profonda, un forno a microonde domestico in una pirofila domestica in ceramica funzionante a 900W; e in una pentola domestica a fuoco elettrico.

Gli oli venivano prima fritti in assenza di cibo e i risultati lipidici venivano estratti. Nuovi campioni di olio sono stati quindi utilizzati per friggere i filetti di pesce nelle condizioni sopra descritte, nel microonde e in padella. Le temperature domestiche sono state imitate per gli esperimenti con una temperatura dell'olio di 170 ° C (340 ° F) e un tempo di cottura di 2.5 minuti per ogni lato del filetto.

Nello specifico, i campioni di pesce erano orate di allevamento e spigole europee di allevamento. Il pesce veniva preparato, eviscerato, pulito e sfilettato in pezzi di circa 300 g, di dimensioni simili in larghezza e lunghezza. Estratti lipidici sono stati prelevati da ciascun campione di pesce fritto. C'era anche grasso estratto da un campione grezzo, che fungeva da campione di controllo.

I risultati dello studio hanno mostrato che nel complesso EVOO è un olio da cucina più stabile dell'olio di girasole per friggere il pesce.

Indipendentemente dall'olio utilizzato, c'è una migrazione lipidica che avviene tra il pesce e l'olio alimentare selezionato per la cottura. Ad esempio, i campioni di olio EVOO erano più ricchi di omega 3 e grassi saturi dopo la frittura e più bassi nei gruppi oleici. Il contenuto di grasso complessivo del pesce è sceso in tutti i campioni, da 26 a 43 g prima della frittura a 24-28 g dopo. I risultati hanno mostrato che c'era una migrazione dal 19 al 28% dei lipidi di pesce attraverso gli oli fritti.

Lo scambio avviene anche nell'altro modo. Il tipo di lipidi contenuti in ogni olio migra per integrarsi con i lipidi del pesce durante la cottura. Ad esempio, il pesce diventa più ricco di polifenoli oleici quando viene cotto con EVOO. I risultati mostrano una migrazione dal 15 al 25% delle frazioni di olio migrate verso i filetti di pesce dagli oli culinari.

Come previsto, l'olio di girasole aveva una minore resistenza all'ossidazione e alla degradazione rispetto a EVOO. La frittura o il riscaldamento nel microonde provoca una minore ossidazione e degradazione dell'olio rispetto alla frittura in padella. Tuttavia, secondo lo studio, non è stata trovata alcuna termoossidazione in EVOO. I composti di ossidazione più elevati sono stati trovati nel branzino fritto in padella di girasole.

Gli autori hanno concluso che "la selezione dell'olio da cucina è di fondamentale importanza per il suo impatto sul profilo lipidico del pesce e sulla possibile generazione di composti tossici nell'olio durante la frittura, che possono avere una grande influenza sulla sicurezza alimentare e sulla salute umana ".

E dai loro risultati, EVOO è l'opzione migliore dei due.