Vedi anche:Timeline infografica antifrode di olio di oliva NY Times

Un gruppo commerciale di importatori americani di olio d'oliva ha criticato il New York Times per a ""diffamatorio e impreciso" sull'adulterazione dell'olio d'oliva in Italia. E Extra Vergine l'autore Tom Mueller ha detto che lo era "sgomento” di essere stato citato come fonte dell'articolo.



Non ho avuto alcun input sul contenuto, sul controllo dei fatti, ecc. Avrei voluto. - Tom Mueller

In una lettera all'editore pubblico del New York Times, Eryn Balch, vicepresidente esecutivo della North American Olive Oil Association, ha scritto: "Sono scioccato da questo pezzo diffamatorio sull'adulterazione dell'olio d'oliva italiano. Questo pezzo è pieno di false dichiarazioni presentate come se fossero fatti. "

"Con i confini tra il giornalismo basato sui fatti e la narrazione aneddotica sempre più confusa attraverso i media online, i lettori devono poter fare affidamento su istituzioni credibili come il New York Times per separare i due ”, ha scritto Balch. "Non riescendo a rivedere le dichiarazioni fattuali fatte in questo pezzo, il tuo marchio di fiducia è diventato uno sbocco per i self-service.

Tom Mueller

Il New York Times ha offerto a presentazione titolato "Extra Virgin Suicide”, che ha presentato 15 carte sul processo di adulterazione su larga scala nel settore dell'olio d'oliva in Italia. Il servizio è stato pubblicato sabato dall'illustratore del New York Times Nicholas Blechman e cita Mueller come unica fonte.

Bechman è l'art director della The New York Times Book Review. Non è un giornalista del Times.

In un'e-mail, Mueller ha detto che "non sapeva nulla "del pezzo del Times ed era "sgomento” che il suo nome fosse allegato. "L'autore e io abbiamo parlato brevemente per telefono e ci siamo scambiati un'e-mail, in cui gli ho fornito informazioni generali sull'industria dell'olio d'oliva e lo ho indicato nella direzione di maggiori informazioni. "

Tuttavia, Mueller si è congratulato con Blechman in un tweet subito dopo la pubblicazione dell'articolo:

Ormai il pezzo è stato condiviso in tutto il mondo e ripreso da innumerevoli pubblicazioni online. Domenica, il sito web del New York Times lo ha inserito al terzo posto tra gli articoli più inviati via email.

Nicholas Blechman

L' grafico, come ha definito il New York Times "interattivo" nonostante non avesse modo per i lettori di commentare, conteneva diverse dichiarazioni che hanno allarmato gli esperti del settore con le loro inesattezze e alimentato l'ennesimo dibattito su un settore tanto pieno di disinformazione quanto di frode.

Una delle carte della serie diceva: "circa il 69% dell'olio d'oliva in vendita negli Stati Uniti è manipolato. Si riferiva presumibilmente al Studio UC Davis 2010 che ha trovato campioni di dieci marchi importati etichettati come extravergine in tre supermercati della California (non esattamente un campionamento nazionale) scadente - non che lo fossero intenzionalmente "ritoccata.”

Un'altra illustrazione implica che la polizia italiana si affida esclusivamente ai test sensoriali, respingendo le analisi chimiche come "facile da falsificare. ”E "molti "produttori in Italia, con le loro raffinerie "fatto irruzione regolarmente ", sono tuttavia in grado di evitare azioni penali, secondo il Times, grazie al loro "collegamenti con potenti politici ”- uno stereotipo che gli esperti chiamano esagerato e fuori dal mondo.

Sembra che Bechman sia stato criticato per l'articolo, twittando che stava ricevendo lettere da chimici italiani mentre ricordava ai lettori, "Sono solo un illustratore. "

Ricevendo lettere sulla risonanza magnetica nucleare dell'olio d'oliva da chimici italiani. Basta! Sono solo un illustratore. - Nicholas Blechman (@nblechman) Gennaio 28, 2014

In un tweet precedente, Blechman ha ringraziato Mueller e altri tre illustratori per il loro aiuto nel progetto.

Il New York Times non ha risposto a una richiesta di commento.

Cronologia infografica sulle frodi dell'olio d'oliva del New York Times