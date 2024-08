Fondazione internazionale per promuovere la dieta mediterranea

È stata creata una fondazione internazionale dedicata alla promozione della dieta mediterranea. La International Foundation of Mediterranean Diet (IFMeD) è registrata a Londra, nel Regno Unito e mira a riunire istituzioni, università e centri di ricerca di diversi paesi, nonché attori del settore privato e consumatori interessati a promuovere la dieta mediterranea.

Lluis Serra-Majem, presidente dell'IFMeD afferma sul sito web della Fondazione, quella "nonostante il riconoscimento da parte dell'UNESCO della dieta mediterranea come patrimonio culturale immateriale, l'adesione a questo modello alimentare è in calo in alcuni paesi del Mediterraneo a causa dei vincoli economici che l'Europa deve affrontare dal 2008. È quindi essenziale valorizzare la Dieta Mediterranea come stile di vita sano e sostenibile [ sic], adattandolo agli attuali cambiamenti socio-economici e culturali, oltre a preservarlo e riaffermarlo come patrimonio culturale immateriale dell'umanità ".

IFMeD mira a riunire conoscenze e competenze multidisciplinari e agire come un think tank per analizzare, convalidare e diffondere studi scientifici rilevanti sulla dieta mediterranea. La Fondazione dichiarazione di missione sottolinea la necessità di a "garante scientifico transnazionale ”al di sopra degli interessi locali e nazionali, al fine di promuovere la dieta mediterranea come stile di vita sano e sostenibile.

Lo ha dichiarato Sandro Dernini, il segretario generale dell'IFMeD "c'è bisogno di un nuovo ripensamento interdisciplinare e interculturale per il rilancio della Dieta Mediterranea. IFMeD può quindi essere il luogo internazionale ideale per promuovere questo cambiamento agendo per ricostruire un contesto culturale alimentare sostenibile per la Dieta Med, più adatto ai tempi attuali ea tutte le persone ”.