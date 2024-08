Il procuratore italiano accusa sette marchi di frodi

Il procuratore di Torino, Raffaele Guariniello, ha annunciato un'indagine su una dozzina di rappresentanti legali di varie aziende produttrici di olio d'oliva per possibile frode commerciale.

Sette importanti marchi di olio d'oliva venduti nei supermercati italiani sono coinvolti nell'inchiesta: Carapelli, Santa Sabina, Bertolli, Coricelli, Sasso, Primadonna (un marchio privato per la catena di negozi Lidl) e Antica Badia (un marchio privato per la catena di negozi Eurospin) , alcuni dei quali, nonostante il loro nome italiano, sono stati recentemente acquisiti da gruppi stranieri.



È importante ora chiarire questo caso, proteggere i consumatori e migliaia di aziende oneste impegnate oggi nella produzione di olio d'oliva. - Ministro dell'agricoltura Maurizio Martina

L'inchiesta è iniziata dopo a rapporto di Il Test (The Test), rivista per la tutela e i diritti dei consumatori, che lo scorso maggio ha analizzato l'olio d'oliva contenuto in 20 bottiglie etichettate come "olio extra vergine di oliva ”distribuito e venduto dai supermercati più popolari in Italia.

Le analisi sono stati condotti dal laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma, uno dei più qualificati in Italia, declassato a "vergine ”quasi la metà degli oli di oliva a causa della presenza di difetti organolettici rilevati dai panel test.

Analisi chimico-fisiche sui parametri di acidità, perossidi ed esteri alchilici confermato il giudizio della giuria.

Il pubblico ministero ha incaricato il NAS, i funzionari dell'unità anti-adulterazione e salute dei Carabinieri, di ripetere le analisi, che hanno confermato che l'olio d'oliva contenuto nelle bottiglie di alcuni marchi popolari, contrariamente a quanto indicato sull'etichetta, non era extra vergine, ma semplicemente vergine.

Secondo quanto riferito, l'indagine non riguarda i potenziali rischi per la salute dell'olio d'oliva venduto. Nessuna delle sostanze nei prodotti sembrava essere dannosa per la salute. Invece, l'accusa è il potenziale inganno dei consumatori, che hanno pagato circa il 30-40 percento in più per una bottiglia di olio extravergine di oliva quando si è scoperto che non era il caso.

"Seguiremo con attenzione l'evoluzione dell'indagine della Procura di Torino ”, ha scritto in un comunicato il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina, "in quanto è essenziale proteggere il settore strategico dell'olio d'oliva italiano ".

"Negli ultimi mesi ", ha continuato, "abbiamo rafforzato i controlli, soprattutto perché lo scorso anno agricolo è stato uno dei più difficile in anni recenti. In 2014 il nostro ispettorato per la repressione delle frodi (ICQRF) ha realizzato ispezioni 6,000 e 10 milioni di euro di sequestri in questo settore. È importante ora chiarire questo caso, proteggere i consumatori e migliaia di aziende oneste impegnate oggi nella produzione di olio d'oliva. "

"Il record di importazioni dall'estero, nel 2014, con l'arrivo di 666,000 tonnellate di olio d'oliva e sansa, il 38% in più rispetto allo scorso anno, ha sicuramente incoraggiato la frode ", ha detto Coldiretti nel suo ultimo comunicato stampa. "Dobbiamo difenderlo 'Il settore strategico del Made in Italy, in quanto l'Italia è il secondo produttore di olio d'oliva dopo la Spagna con circa 250 milioni di piante e un fatturato annuo stimato di 2 miliardi di euro ".

"L'Italia è anche il maggiore importatore di oli d'oliva al mondo ", ha dichiarato Coldiretti, "che spesso si mescolano a quelle domestiche per acquisire, con le immagini in etichetta e sotto la copertina di marchi storici - anche se trasferiti all'estero - una parvenza di italianità da sfruttare sui mercati nazionali ed esteri, comportamento che promuove frodi che devono essere combattuta con la rigorosa applicazione della legge ".