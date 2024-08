L'UE offre € 5m per combattere la frode dell'olio d'oliva

La ricerca sulla migliore individuazione delle frodi nell'olio d'oliva potrebbe ricevere circa € 5 milioni ($ 6.7m) ai sensi della nuova Commissione europea Horizon 2020 programma.

Il programma da quasi 80 miliardi di euro è la più grande iniziativa di ricerca e innovazione dell'UE ed è pubblicizzato come promettente "più scoperte, scoperte e primato mondiale portando grandi idee dal laboratorio al mercato. "

Nell'ambito del sottoprogramma della sicurezza alimentare sostenibile, un invito a presentare proposte è aperto fino al 12 marzo sul tema dell'autenticazione dell'olio d'oliva.

"L'olio d'oliva è normalmente venduto a un prezzo più alto rispetto ad altri oli vegetali e le attività fraudolente sono allettanti ", dicono le informazioni correlate. Si cercano così nuovi metodi analitici che aiuteranno a preservare l'immagine dell'olio d'oliva garantendone la qualità e l'autenticità. Di particolare interesse sono la rilevazione di miscele di olio extravergine di oliva o olio di oliva vergine con olio di oliva deodorato morbido, e di olio extravergine di oliva o olio di oliva vergine con altri oli vegetali.

"Le proposte dovrebbero valutare la vulnerabilità alle frodi nel settore dell'olio d'oliva e sviluppare, convalidare e armonizzare metodi e protocolli analitici per rilevare lavorazioni indesiderate (ad esempio deodorizzazione), adulterazioni e per verificare la qualità dell'olio d'oliva sulla base di nuovi progressi tecnologici ", una sintesi del programma chiama dice. Dovrebbero inoltre esplorare la creazione di una banca dati per l'olio d'oliva e contribuire alla standardizzazione.

Tra gli impatti specifici attesi dalla ricerca c'è la generazione di "metodi affidabili, validati, economici, armonizzati e pronti all'uso (basati ad esempio su strumenti genomici, metabolomici e di altro tipo) per rilevare frodi e verificare la qualità dell'olio d'oliva. "

La Commissione considera "le proposte che richiedono un contributo dell'UE dell'ordine di 5 milioni di euro consentirebbero di affrontare adeguatamente questa sfida specifica ”, afferma anche l'invito al programma. Le proposte possono includere partecipanti provenienti da paesi al di fuori dell'UE.

L' Workshop sull'autenticazione dell'olio d'oliva ospitato congiuntamente dalla Commissione e dal Consiglio oleicolo internazionale a Madrid lo scorso giugno ha identificato le aree prioritarie utilizzate per progettare l'invito al progetto.