California Olive Ranch acquisisce Lucini Italia

California Olive Ranch, il più grande produttore americano di olio d'oliva, ha annunciato l'acquisizione di Lucini Italia, produttore e importatore di oli extravergine di oliva italiani.

Nella transazione sul capitale il venditore, Molinos USA, mantiene una quota di minoranza nella società combinata. California Olive Ranch (COR) e Lucini Italia continueranno a operare con le proprie etichette, secondo un comunicato diffuso oggi. L'azienda manterrà la sua sede a Chico, in California.

Gregg Kelley, CEO di California Olive Ranch, ha dichiarato: "Vediamo una forte crescita nel segmento premium nei prossimi anni e pensiamo che questi due marchi siano nella posizione migliore per prosperare mentre i consumatori commerciano con una migliore qualità ".

Gregg Kelley

"Come il vino, gli oli d'oliva variano a seconda del suolo, del clima e della varietà delle olive ", ha spiegato Kelley. "La nostra fusione con Lucini ci consentirà di offrire al consumatore americano di olio d'oliva una più ampia varietà di olio affidabile. Questa transazione ci consente anche di entrare nelle categorie salsa, vinaigrette e aceto con il portafoglio di prodotti di qualità Lucini ".

California Olive Ranch è il marchio più venduto di olio extravergine di oliva americano e Lucini è tra i migliori marchi di olio extravergine di oliva italiano. Le loro azioni combinate li renderebbero il quarto marchio più grande del paese con il 4.45% delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti e ricavi superiori a $ 80 milioni nel 2015, afferma la dichiarazione.

Fondata nel 1998, California Olive Ranch è un'azienda privata ispirata a nuovi metodi di coltivazione e raccolta che consentono la produzione di olio extravergine di oliva di alta qualità a prezzi moderati. È il più grande produttore di olio extravergine di oliva negli Stati Uniti e le vendite sono più che quadruplicate dal 2010, secondo una dichiarazione.

Fondati nel 1997, gli oli d'oliva Lucini Italia sono tradizionalmente prodotti utilizzando olive raccolte a mano macinate in piccoli lotti presso frantoi locali per garantire la freschezza. Questo processo consente diverse varietà di olio con diversi profili di sapore, ha affermato la società. Lucini Italia ha ricevuto l'oro alle competizioni internazionali di olio d'oliva 2013 e 2014 di New York.

California Olive Ranch ha guidato gli sforzi negli ultimi anni da parte dei produttori americani per pareggiare i concorrenti europei. COR e l'American Olive Oil Producers Association hanno insistito senza successo per a disposizione nella fattura agricola fallita l'anno scorso avrebbe imposto controlli all'importazione di olio d'oliva.

In 2012, il gruppo ha invitato i legislatori a esaminare i vantaggi competitivi delle importazioni che hanno portato a Indagine della Commissione commerciale internazionale degli Stati Uniti e, l'anno scorso, ha spinto per la creazione di Commissione dell'olio d'oliva della California stabilire nuovi standard di qualità per l'olio d'oliva prodotto nello stato con l'obiettivo finale di applicare anche gli standard alle importazioni.