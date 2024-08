I produttori del "nuovo mondo" annunciano il gruppo commerciale al Consiglio internazionale delle olive di Rival

Per più di mezzo secolo, il Madrid, con sede in Spagna Consiglio oleicolo internazionale (CIO) ha avuto la prima e l'ultima parola su valutazione sensoriale e chimica, standard e facilitazione degli scambi di olio d'oliva in tutto il mondo. L'intera Unione Europea e molti altri paesi produttori di olio d'oliva lo sono membri del CIO. Gli Stati Uniti non sono uno di loro.

As riportato do olive oil Times lo scorso agosto, e come questione di politica, gli Stati Uniti non si sono impegnati in partenariati di questo tipo. Dan Flynn dell'UC Davis Olive Center ha detto, "A Washington, continua a tornare il messaggio che gli Stati Uniti non vogliono cedere nessuna delle loro giurisdizioni sulla definizione degli standard a un gruppo di nazioni straniere ". Ma c'è di più nella storia di una guerra di campo politico. Il voto all'interno dell'organizzazione è ponderato verso i paesi con la più alta produzione, lasciando quelli con il più alto consumo, come gli Stati Uniti, al freddo.



I produttori del Nuovo Mondo dovrebbero annunciare la creazione di un'organizzazione rivale (al CIO), il World Olive Oil Trade Group - Bloomberg

Recenti segnalazioni di frodi dilaganti nel settore, come dettagliato all'inizio di questo mese in a segmento di bomba on '60 minuti "e discutibili standard per la valutazione chimica e sensoriale dell'olio extra vergine di oliva sono serviti solo a rafforzare la determinazione dei produttori americani a creare e applicare standard propri.

Rivolgendosi ai partecipanti del Concorso internazionale dell'olio d'oliva di New York nel 2014, Gregg Kelley, CEO di California Olive Ranch (COR), ha dichiarato: "Per quanto riguarda il Consiglio oleicolo internazionale, non dedichiamo molto tempo alle sue attività. Certo, stiamo al passo con loro e con quello che sta succedendo lì, ma (gli Stati Uniti) non sono membri. Ci sono sfide che dovranno affrontare e sta a loro decidere se sosterranno un'industria progressista che cerca costantemente di fornire la migliore esperienza al consumatore ".

Ieri, in un articolo su Bloomberg.com, Peter Robison e Vernon Silver hanno posto la domanda, "L'olio d'oliva americano sta per avere il suo momento? " L'articolo tracciava parallelismi tra il momento cruciale nella storia del commercio del vino quando, nel 1975, i produttori del Nuovo Mondo furono finalmente presi sul serio dopo che un'annata californiana era stata giudicata superiore alle sue controparti europee.

Quindi, come EVOO di fabbricazione americana continua a brillare nelle competizioni globali e tramite pannelli di degustazione in tutto il mondo, e poiché l'industria in crescita continua a basarsi sui progressi tecnici nella produzione guidati da aziende come COR, Corto Olive e Cobram Estate, molti stanno assistendo a un importante spostamento verso una maggiore qualità e responsabilità.

"California Olive Ranch sta cercando di fare con le olive ciò che la California ha fatto con il vino ", ha detto Kelley a Bloomberg. E questo mese, l'articolo di Bloomberg riportava "I produttori del Nuovo Mondo dovrebbero annunciare la creazione di un'organizzazione rivale, il World Olive Oil Trade Group ", i cui membri includeranno probabilmente Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e altri produttori del Nuovo Mondo come Cile, Argentina, Uruguay e Sud Africa .

L'organizzazione potrebbe un giorno essere un altro portabandiera, che rappresenta le preoccupazioni uniche dei nascenti settori dell'olio d'oliva nei paesi del Nuovo Mondo e il loro approccio progressivo a una vecchia industria.