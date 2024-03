Gli ulivi a Gaza tra le perdite collaterali del conflitto

Gli ulivi a Gaza sono intrappolati nella spirale dell’invasione israeliana in corso, con le persone nell’enclave palestinese che acquistano legna da ardere dai loro uliveti familiari per cucinare e riscaldarsi.

"Per fare il pane, c’è bisogno di un fuoco”, ha detto ad Al Jazeera Khaled Baraka, un palestinese di Bani Suhaila, una città di 41,000 abitanti di Gaza, che ha dovuto fuggire dalla città con la sua famiglia. "In quale altro modo sarebbe potuto succedere?"

Prima di partire, Baraka ha abbattuto metà degli alberi del frutteto di famiglia, tra cui ulivi, limoni e aranci, per fornire legna da ardere alla sua famiglia e ai vicini bisognosi.

"Ero sfollato… quando i carri armati israeliani sono entrati nella città di Khan Younis, stavamo già attraversando un periodo difficile”, ha detto Baraka. "Il mio frutteto e i miei campi erano vicini a casa nostra e avevamo già cominciato a bruciare i rami”.

"Questi alberi hanno vissuto i miei momenti di gioia e di tristezza”, ha aggiunto. "Conoscono i miei segreti. Quando ero triste e preoccupata, parlavo agli alberi, mi prendevo cura di loro… ma la guerra ha ucciso quegli alberi”.

Ahlam Saqr, una donna di 50 anni che vive a Gaza City, è rimasta sconvolta quando i suoi figli hanno dovuto abbattere i quattro ulivi nel loro cortile per procurarsi la legna necessaria per cucinare e riscaldare la loro casa.

"La casa sembrava così vuota”, ha detto Saqr ad Al Jazeera. "Gli alberi avevano il loro posto nella casa, e quando se ne furono andati diventò buio. Con loro abbiamo bellissimi ricordi. Dicevo a tutti che i miei alberi sono stati i miei compagni di vita”.

L’invasione israeliana di Gaza è avvenuta in risposta all’attentato del 7 ottobreth attacco quando militanti di Hamas, della Jihad islamica palestinese e altri gruppi uccisero 1,143 israeliani. I funzionari della Salute a Gaza stimano che almeno 30,000 palestinesi siano stati uccisi dall'incursione israeliana.

L'inizio della guerra coincise con l'inizio del raccolto e, di conseguenza, alcuni abitanti del posto non raccolsero i frutti nella lotta per garantire la sopravvivenza quotidiana.

"Invece di [raccogliere] le olive, stiamo tagliando tutti gli alberi che riusciamo a trovare per sopravvivere”, ha detto al Guardian Shahd al-Modallal, residente a Rafah, nel sud di Gaza. "Accenderemo un fuoco e annunceremo a tutti i membri della famiglia che abbiamo un fuoco, quindi chiunque abbia del cibo da cucinare dovrebbe portarlo. Questa è la nostra routine quotidiana”.

Le olive sono una delle principali colture agricole in Palestina e sono state coltivate per migliaia di anni sulle sponde orientali del Mediterraneo.

Quasi la metà della terra coltivata in Cisgiordania e Gaza – un’area di quasi 41,900 ettari – è coltivata con oltre 10 milioni di ulivi, per lo più cultivar locali resistenti alla siccità come Souri e Nabali. Si stima che circa 100,000 famiglie in Palestina facciano affidamento sugli ulivi per il loro sostentamento.

Nel 2017, la Palestina è diventata la 14th membro del Consiglio oleicolo internazionale (CIO). Secondo il consiglio, la Palestina, comprese la Cisgiordania e Gaza, ha prodotto 23,000 tonnellate di olio d'oliva nella campagna agricola 2022/23. Prima dell’invasione israeliana, il CIO stimava che la Palestina avrebbe prodotto 12,000 tonnellate di olio d’oliva, che quasi certamente non saranno ottenute a causa del conflitto.

Nel frattempo, la combustione di grandi quantità di legname e rifiuti solidi ha portato ad un aumento delle malattie respiratorie a Gaza a causa del fumo rilasciato. Lo scorso dicembre l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato 129,000 infezioni respiratorie nella zona in una sola settimana.

Secondo il Programma alimentare mondiale, un’organizzazione delle Nazioni Unite che fornisce cibo e altra assistenza alle persone in disperato bisogno, il 70% degli sfollati nel sud di Gaza dipende dalla legna da ardere come combustibile.

"Viviamo con la malattia”, ha detto al Guardian Ali Daly, un uomo espulso da Rafah che si è stabilito a Gaza City. "Dal fumo della cucina, dal fumo degli attacchi aerei, dal freddo”.