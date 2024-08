Il Consiglio oleicolo internazionale (CIO) recente risposta ai proposti standard di olio d'oliva australiano e neozelandese rilasciato a dicembre è stato accolto con marcato scetticismo dai pesi massimi dell'olio d'oliva australiani. Il CIO ha raccomandato di riconsiderare le linee guida, etichettandole come potenziali "ostacoli al commercio internazionale "che potrebbero effettivamente "rendere più facile l'adulterazione ”.

La sua risposta è fondamentalmente un elenco molto dettagliato di tutti i modi in cui la bozza del file Standard australiano e neozelandese differisce dalle disposizioni dello standard commerciale IOC. C'è poca spiegazione del perché i limiti del CIO siano più appropriati o prove a sostegno della sua logica.

Esperto di olio d'oliva Richard Gawel ha detto che l'affermazione che il nuovo standard chimico rappresenterà un ostacolo al commercio è più retorica che realtà. "La prefazione alla norma afferma che qualsiasi divergenza dal Standard IOC si basava su solidi dati raccolti relativi alle gamme della chimica naturale degli oli di oliva australiani ", ha affermato il dott. Gawel.

"Ciò che questo ha significato è che un paio di standard erano rilassati. Semmai questo dovrebbe facilitare il libero scambio. Il buon senso imporrebbe che il libero scambio è limitato quando gli standard sono inaspriti non allentati ". Gawel ha detto che sembra che il CIO sia più preoccupato per i test proposti per DAG e fyropheophytins.

"Quest'ultimo in particolare ha il potenziale per arginare il flusso del vecchio petrolio dell'UE immagazzinato che senza dubbio abbellisce regolarmente le nostre coste ", ha detto il dott. Gawel. "Ma questo è lo standard. Garantire che i consumatori ottengano ciò per cui pensano di pagare. "

D'altra parte, Graham Aitken, importatore di olio d'oliva della Nuova Zelanda William Aitken & Co., si è scagliato contro dichiarazioni secondo le quali l'Australia e la Nuova Zelanda non credono che le norme del CIO esistenti proteggano adeguatamente i consumatori e i produttori della regione. Ha detto che come persona molto coinvolta nel mercato dell'olio d'oliva neozelandese, può affermare che questa non è una visione comune.

L'anno scorso, l'organizzazione di consumo australiana Choice ha pubblicato a sondaggio che ha dimostrato che molti oli d'oliva importati disponibili nei supermercati non erano affidabili, con il 50% di quelli testati che non soddisfano gli standard minimi di etichettatura. Uno di questi era Lupi Extra Virgin, il marchio più venduto della Nuova Zelanda, di cui William Aitken & Co. è il suo importatore neozelandese.

All'epoca il signor Aitken affermava che i campioni di olio neozelandesi venivano spesso inviati a laboratori europei indipendenti per i test e "... invariabilmente, tornano certificati EVOO secondo gli standard IOC".

Gawel ha affermato che la bozza di standard non è diretta solo agli oli importati, con i produttori e gli importatori australiani che potrebbero essere altrettanto colpiti. Ha affermato che la ricerca sui consumatori condotta in Australia mostra che la forza trainante più forte per l'acquisto di olio extravergine di oliva sono i suoi benefici per la salute percepiti, con l'olio vecchio non sano come l'olio fresco. Ha detto che i nuovi standard potrebbero limitare il commercio del vecchio petrolio.

"L'industria australiana è abbastanza grande perché ci sia petrolio residuo di una stagione precedente seduto in un serbatoio da qualche parte. Quindi gli europei non sono soli in questo. Gli standard possono limitare il commercio solo se sono deliberatamente stabiliti in modo che un gruppo possa soddisfarli e un altro necessariamente no. Non riesco a vedere come potrebbe essere il caso qui. "

Il responsabile della redazione dello standard Leandro Ravetti ha dichiarato che mentre non era in grado di commentare mentre il progetto di standard era aperto al pubblico, Standards Australia e il comitato che lavorano sullo standard per l'olio d'oliva prendono tutte le questioni, in particolare tutte le accuse che comportano ostacoli tecnici agli scambi, molto seriamente .



Ha anche detto che il Commento IOC è solo una delle centinaia di commenti ricevuti finora.

Gawel ha anche criticato il CIO per non aver fornito dati che supportano le sue ragioni, come il modo in cui fissa i limiti del campesterolo. La risposta del CIO alla bozza di standard fornisce una voce nella tabella intitolata "documenti di riferimento ”, che fornisce un collegamento alla home page del proprio sito web, che non elenca alcun documento di riferimento su come sono fissati i propri limiti.

"Ciò che è importante è perché il campesterolo è fissato al 4 per cento invece che al 4.5 o al 4.8 o addirittura al 2 per cento ", ha detto il dottor Gawel. "Nessuno sostiene che il campesterolo si trovi in ​​livelli più alti negli oli di semi rispetto all'olio d'oliva, quindi livelli molto alti di campesterolo negli oli d'oliva possono essere visti come una pistola fumante per l'adulterazione.

"Tuttavia, per sua natura, questo tipo di prova è circostanziale. Diversi EVOO variano naturalmente in questo componente e lo fanno in modo abbastanza sostanziale. Quindi la vera domanda è esattamente quante prove circostanziali sono necessarie prima che diventi un reato imputabile? " Dice che lo standard australiano ha effettivamente fornito pubblicamente dati a sostegno della sua logica.

“[IOC's] afferma di essere 'la principale organizzazione mondiale che sovrintende all'olio d'oliva "non sostiene in alcun modo il loro caso. Sicuramente se fossero fiduciosi del loro caso, sprecherebbero i dati ovunque per tutti e per tutti.

Paul Miller, presidente della Associazione delle olive australiane, ha detto che sebbene non abbia visto la risposta del CIO in quanto si trova in Malesia al Comitato Fats and Oils del Codex Alimentarius a sostegno della delegazione del governo australiano che si occupa di alcune questioni relative all'olio d'oliva, è certo che il processo di sviluppo di tale standard in L'Australia è completa e competente.

"Da quanto mi è stato detto, i commenti del CIO sembrano essere effettivamente critici nei confronti del processo ”, ha affermato.