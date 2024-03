World Olive Oil Competition Aggiornamenti in tempo reale 2024

Atene Madrid New York Roma Zagabria

Pinned⚲ I primi risultati saranno disponibili nel 2024 Divisione dell'emisfero settentrionale 19 marzo 12:08 UTC Personale OOT che riporta da New York Giunto alla dodicesima edizione, il NYIOOC World Olive Oil Competition è il più importante concorso mondiale sulla qualità dell'olio d'oliva con partecipanti provenienti da dozzine di paesi in lizza per i premi più ambiti del settore. I risultati annuali sono distribuiti tramite sindacato principali mezzi di informazione in tutto il mondo, nel Guida ufficiale ai migliori oli d'oliva del mondo e la Classifica mondiale dell'olio d'oliva.

Il terreno di De Luz Heights a Pura Grove

Pura gioia per il team di Pura Grove che celebra il Gold Award

19 marzo 21:50 UTC

Daniel Dawson riporta da Montevideo

Dopo aver ottenuto un Silver Award al suo debutto nel NYIOOC World Olive Oil Competition l'anno scorso, l'amministratore delegato di Pura Grove, Tim Bui, è stato entusiasta di apprendere questa mattina del suo Gold Award.

"Siamo così entusiasti di vincere di nuovo quest’anno”, ha affermato il produttore della California meridionale. "È stata una curva di apprendimento impegnativa e siamo migliorati negli ultimi tre anni”.

Bui è un evangelista dell'olio d'oliva biologico, dimostrando che fare il possibile paga i dividendi. "Il team ha lavorato instancabilmente e ha seguito meticolosamente i protocolli di agricoltura biologica nell’ultimo anno”, ha affermato. "Abbiamo miscelato il nostro compost organico... una miscela brevettata di terreni bioattivi e organici, probiotici, minerali e materia organica di provenienza locale destinata a invecchiare per molti mesi.

Bui ha applaudito gli sforzi della sua squadra, che ogni giorno ha scalato le colline De Luz nel corso di tre mesi per potare gli alberi, applicare compost organico e ottimizzare l'irrigazione. "Tutto ciò ha contribuito a un profilo gustativo migliore con un maggiore contenuto di polifenoli in ogni goccia del nostro olio extravergine di oliva ", ha affermato.

Tomislac Cudina e Ante Vulin con alcuni di loro NYIOOC premi

Ante Vulin e Tomislav Čudina vincono i primi premi per la Croazia

19 marzo 20:57 UTC

Nedjeljko Jusup da Zara, Croazia

I primi due premi d'oro per la Croazia al più importante concorso mondiale sulla qualità dell'olio d'oliva sono stati vinti da Ante Vulin (69) e Tomislav Čudina (45), olivicoltori di Pakoštan.

"Questo è il sogno dei sogni", ha detto Vulin quando ha ricevuto la notizia del premio. "Siamo felici di contribuire al successo del nostro Paese”.

Questo è il terzo premio consecutivo di Vulin a New York. "Questo significa di più per me e la mia famiglia. Una conferma di continuità di qualità”, ci ha detto.

Insieme ai membri della sua famiglia, Vulin coltiva circa 1,000 ulivi in ​​diverse località di Pakoštani, una pittoresca cittadina dalmata al centro della costa adriatica con una posizione unica tra il mare e il lago di Vrana, il più grande lago della Croazia.

La medaglia d'oro di Vulin è stata assegnata al suo marchio Santa Justina, un olio fruttato e moderatamente piccante ottenuto dalle varietà autoctone Oblica e Drobnica.

Questo è il secondo premio consecutivo a New York per il più giovane vincitore di Pakoštan, Tomislav Čudina. Il suo pluripremiato Olea Viola è un olio extravergine di oliva intenso con fruttato verde, piccantezza media e amaro lieve. È ottenuto dalle varietà Oblica, Pendolino e Leccino.

"Ho raccolto quando i frutti erano perfettamente maturi e completamente sani", ha detto Tomislav. "Questo successo significa molto per me, mi motiva a continuare a dedicarmi ancora più seriamente all’olivicoltura”.

Ha ereditato l'amore per le olive dal nonno Blaž e ha dato al soprannome di famiglia il nome dell'azienda di famiglia, OPG Ćelin. Dopo aver ereditato i primi 30 ulivi da Blaž, ha continuato ad acquistare terreni e a piantare ulivi. Adesso sono circa 320 e il suo obiettivo è arrivare a 1,000.

La sua pluripremiata miscela Olea Viola prende il nome da sua nonna Viola, che lo ha allevato. Non ha mai incontrato suo padre e sua madre è morta quando aveva 10 anni.

"L'olio d'oliva mi ha nutrito. Già da ragazzo mi piaceva intingere il pane nell'olio d'oliva e, poiché non ne avevamo abbastanza, mia nonna aggiungeva l'olio di soia”, ricorda Tomislav. Ricorda anche come disse a sua nonna: "Quando sarò grande pianterò così tanti ulivi che potremo tutti bagnarci nell’olio d’oliva”.

Alessio Karabelas

AMG Karabelas ne vince altre tre per la Grecia

19 marzo 18:30 UTC

Costas Vassilopoulos riporta da Atene

L'AMG Karabelas dell'antica Olimpia nel Peloponneso occidentale ha aperto la strada ai produttori greci all'edizione 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, vincendo tre premi (due d'oro e uno d'argento) il primo giorno verranno svelati i risultati.

"Siamo così felici di vincere per il terzo anno consecutivo al prestigioso NYIOOC", ha detto il comproprietario Alexis Karabelas Olive Oil Times.

"La nostra linea premium di extra vergini, Laurel & Flame Fresh dalle olive Tsabidoelia e IGP dalle olive Koroneiki, ha ricevuto il Gold Awards. Siamo anche lieti perché i miti dell'antica Olimpia, un olio d'oliva a cui abbiamo presentato NYIOOC per la prima volta, ha vinto un Silver Award nella competizione.”

Karabelas ha anche affermato che le condizioni climatiche avverse durante tutto l'anno, che hanno portato piogge durante la fioritura degli alberi e clima caldo al momento del raccolto, hanno avuto un impatto sul raccolto dell'anno.

"Abbiamo dovuto effettuare test frequenti per ottenere i risultati desiderati”, ha affermato. "Avendolo fatto quest’anno, crediamo che potremo vincere anche negli anni a venire”.

Colival batte il caldo, festeggia il nono premio mondiale consecutivo

19 marzo 18:28 UTC

Daniel Dawson riporta da Montevideo

Le 750 famiglie dietro La Sociedad Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (Colival) festeggiano ancora una volta dopo aver ottenuto un Gold Award per il loro monovarietale Arbequina.

"Ogni volta che il nostro team riceve un riconoscimento, lo apprezza perché è la ricompensa per un intero anno di lavoro da parte dell'agricoltore, per l'impegno che mettiamo nel nostro frantoio per produrre o almeno cercare di ottenere la migliore qualità possibile da donare il consumatore”, ha detto la portavoce Eva Díaz.

La cooperativa con sede a Castilla-La Mancha ha superato la siccità e le temperature insolitamente elevate durante il raccolto di ottobre per produrre il suo pluripremiato olio extra vergine di oliva, sacrificando la qualità per la quantità.

"L’impatto della vincita di questi premi si trasforma in una strategia di marketing e vendita in Nord America”, ha affermato Díaz. "NYIOOC i premi rappresentano il posizionamento del marchio”.

Louisa Sherman con André e Cara Coetzee

Domaine Gerbaud vince un oro meritato

19 marzo 18:22 UTC

Ofeoritse Daibo da Parigi

La miscela del Domaine Gerbaud delle varietà provenzali locali Aglandau, Salonenque e Grossane, ha vinto un Gold Award all'edizione di quest'anno NYIOOC World Olive Oil Competition.

"Meravigliosa! Non possiamo smettere di sorridere", ha detto Louisa Sherman, produttrice del Domaine Gerbaud Olive Oil Times.

"Dopo essere stati ostacolati dalla pandemia di Covid, ci siamo ritirati dalla partecipazione ai concorsi e ci siamo concentrati su una seria ristrutturazione degli alberi mentre nostra figlia conduceva un esercizio di rebranding. Siamo entusiasti di questo Gold Award dopo la nostra lunga assenza”, ha affermato.

"Negli ultimi cinque anni abbiamo sofferto una crescente siccità e intensi periodi di caldo; gli ultimi due anni sono stati i peggiori. I costi di produzione continuano ad aumentare, in particolare il costo della manodopera francese. Nonostante ciò, il mercato non offre ancora prezzi più alti e più equi per i produttori, e i consumatori sono ancora in gran parte ignoranti dei benefici (gusto e salute) dell'EVOO di alta qualità", ha affermato Sherman.

"Vincere una medaglia al NYIOOC è estremamente incoraggiante e ci dà un notevole impulso di marketing, portando a una maggiore consapevolezza e fiducia del marchio", ci ha detto. "Migliora la nostra influenza quando ci avviciniamo a potenziali grossisti e consumatori e rappresenta un voto di fiducia da parte di fonti attendibili, consentendoci di distinguerci dalla concorrenza. Naturalmente è anche estremamente gratificante per la squadra vincere una competizione internazionale dopo aver lavorato così duramente durante l’anno”.

19 marzo 11:09 UTC

Personale OOT che riporta da New York

Gli organizzatori hanno affermato che i 40 vincitori del premio saranno annunciati ogni giorno dalle 9:00 alle 10:00 a New York (13:00 - 14:00 UTC) fino a quando tutte le iscrizioni non saranno state analizzate. I marchi vincitori verranno lanciati a circa 90 secondi di distanza l'uno dall'altro poiché ogni risultato viene certificato dal presidente del concorso.

I primi risultati di quest'anno arrivano una settimana prima rispetto al 2023, consentendo ai produttori di beneficiare dei risultati ottenuti ancora prima nelle loro campagne. I risultati dell’emisfero meridionale inizieranno a essere pubblicati a settembre.

13 marzo 12:14 UTC

Personale OOT che riporta da New York

I marchi vincitori saranno svelati il Guida ufficiale ai Migliori Oli d'Oliva del Mondo in sezioni speciali di Olive Oil Times e la Classifica mondiale dell'olio d'oliva portale dei dati storici e delle classifiche delle dodici edizioni del concorso.

I primi risultati verranno trasmessi in streaming martedì 19 marzo

13 marzo 12:08 UTC

Personale OOT che riporta da New York

Organizzatori del NYIOOC World Olive Oil Competition ha affermato che i primi risultati dell'edizione 2024 saranno pubblicati martedì 19 marzo alle 9:00 ora di New York (13:00 UTC) e continueranno fino a quando ogni voce presentata non sarà stata giudicata e certificata ad aprile.

Questa è una storia in via di sviluppo. Controlla di nuovo per gli aggiornamenti. (Aggiornato il 19 marzo 2024 21:57 UTC)

Altri aggiornamenti

Copertura continua del 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition