I migliori oli d'oliva Mondo per il 2021 rivelati alla competizione Premier

I risultati completi del 2021 NYIOOC Il Concorso Mondo Olive Oil è stato pubblicato oggi su Guida ufficiale ai migliori oli d'oliva del Mondo, dopo un lancio online di tre giorni dei marchi pluripremiati.

I produttori di 28 paesi hanno consegnato 1,159 marchi al concorso più prestigioso del settore. Un team internazionale di esperti ha analizzato ogni ingresso in remoto da 13 paesi.

Potrò chiamare i membri del nostro team e dire loro, uno per uno, che la loro devozione ha reso possibile questo meraviglioso risultato. - Nicola Ferrarese, comproprietario, Tèra de Prie

In una sorprendente dimostrazione della determinazione dei produttori a migliorare la loro arte, 790 marchi hanno guadagnato il NYIOOCgli ambiti premi Gold e Silver per la qualità eccezionale, per un tasso di successo complessivo del 68 percento.

Andreas Papaspyrou, Papas Grove

NYIOOC Presidente Curtis Cord ha affermato che il conteggio dei vincitori in costante aumento dalla prima edizione del concorso nel 2013 è stato "la dichiarazione più forte possibile da parte di produttori coraggiosi nell'affrontare le sfide per offrire il miglior prodotto possibile per la nostra salute e il nostro divertimento ".

"Di fronte a tutto ciò che il mondo ha lanciato loro quest'anno, in qualche modo queste persone dedicate sono ancora riuscite a creare oli extra vergini di oliva di qualità eccezionale - una cosa estremamente difficile da fare anche nelle migliori condizioni ", ha aggiunto Cord.

I 790 marchi ora comprendono un elenco d'élite di i migliori oli extravergine di oliva del mondo sulla Guida Ufficiale, la guida utilizzata da milioni di persone ogni anno per conoscere i vincitori dei premi e le persone dietro di loro.

"Questi sono i marchi che offrono il valore più alto in termini di caratteristiche che ci aspettiamo quando scegliamo un olio extravergine di oliva ", ha affermato Cord, "e vale la pena cercarli. "

Agricola Maraviglia

Olive Oil Times i giornalisti hanno iniziato a contattare i produttori per le loro reazioni dopo aver vinto il premio principale nel settore dell'olio d'oliva.

"Questo premio significa che stiamo producendo olio d'oliva nel modo giusto. È la ricompensa per tutto il nostro duro lavoro ", ha affermato Matej Drnovšček, proprietario di Kmetija Drnovšček Estate in Slovenia e produttore del marchio vincitore del Gold Award Drnovšček Belica.

Il produttore italiano Simone Botti, che possiede Le Fontacce, ha vinto un Gold Award per il suo blend toscano. "Questo premio ripaga i sacrifici e tutto il lavoro che è stato fatto durante l'anno ”, ha detto Olive Oil Times, "soprattutto al momento della vendemmia con il frantoio che gestisco personalmente ".

Produttore spagnolo Oro del Desierto ha vinto due Gold Awards, estendendo un'impressionante serie di vittorie al NYIOOC. "Siamo molto contenti dei risultati ", ha detto il proprietario Rafael Alonso quando ha saputo dei premi. "Abbiamo continuato ad avere risultati costanti e positivi dal 2014 a questa competizione. Tuttavia, continueremo a cercare di dare il nostro meglio ogni anno ".

Fattoria Triboli

"Fin dall'inizio, ho lavorato duramente per produrre un olio d'oliva di alta qualità, prodotto eticamente, in grado di solleticare i palati più sofisticati mentre abbellisce la nostra terra ripristinando boschetti abbandonati. Vincere questo premio significa riconoscere questo duro lavoro ”, ha detto Francesco Piattelli Palmarini, la cui miscela Maraviglia ha ottenuto un Gold Award.

"Orgoglioso, premiato e motivato! " ha detto Petros Papaspyrou dopo aver ottenuto tre premi per i suoi oli extra vergini di oliva Papas Grove prodotti a Kranidi Argolidas, in Grecia. "Mantiene la nostra piccola azienda familiare impegnata a continuare a offrire prodotti di qualità e onesti ".

"Questi premi significano così tanto per me ", ha detto Brooke Hazen, proprietaria di Fattorie Goldridge in California. "Mi dà una calda sensazione di gratitudine e soddisfazione dopo aver investito così tanto tempo, energia e denaro nella produzione del miglior olio d'oliva possibile ".

Questo articolo inizia il nostro copertura speciale di 2021 NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva in cui metteremo in evidenza le persone dietro i marchi premiati.