In corso la divisione meridionale del concorso Mondo Olive Oil

Sono iniziate nell'edizione 2024 dell'Esposizione Universale di Bologna le analisi degli oli extravergini di oliva provenienti da sette Paesi di tre continenti. NYIOOC Concorso oleario Mondo Olive Oil Competition, sezione Emisfero Sud.

I produttori dal Cile alla Nuova Zelanda attendevano i risultati del più grande concorso mondiale sulla qualità dell'olio d'oliva, che saranno svelati in tempo reale nel Guida ufficiale ai migliori oli d'oliva del Mondo e l' Olive Oil Times Classifica Mondo.

Raggiungere la vetta ci motiva a lavorare ancora più duramente ogni anno per offrire prodotti di qualità. - Fernando Carrasco Spaño, Amministratore Delegato, Olivos Ruta del Sol

I premi di quest'anno saranno particolarmente significativi, in quanto molti paesi dell'emisfero hanno registrato un netto calo dei raccolti.

Una combinazione di fattori climatici e agronomici ha causato raccolti scarsi in tutto il Sud America.

Il Brasile, i cui produttori hanno ottenuto sempre più successo al Mondo Competition negli ultimi anni, ha subito un raccolto storicamente basso dopo precipitazioni significative da settembre a dicembre 2023 ha danneggiato la maggior parte degli ulivi del Paese durante la fioritura.

Anche i produttori di Argentina, Cile, Perù e Uruguay hanno registrato cali significativi della produzione, che vanno dal 20 percento in Cile al 70 percento in Argentina e Uruguay e al 90 percento in Perù.

Ad eccezione del Perù, dove la produzione è stata decimata a causa della mancanza di ore di freddo nel 2023, i raccolti più bassi sono stati dovuti al fatto che molte aziende agricole sono entrate nel 'off-year' nel ciclo naturale alternato di fruttificazione dell'olivo. Anche anni di siccità in Cile e Uruguay hanno avuto il loro peso sugli alberi.

(Foto: Verde Louro Azeites)

Dall'altra parte dell'Oceano Pacifico, anche gli olivicoltori e i frantoiani in Australia hanno sperimentato un leggero calo della produzioneMolti alberi sono entrati in un anno di riposo, mentre gelo e infestazioni di cimici del pizzo danneggiato altri.

D'altro canto, i produttori sudafricani si aspettavano un piccola ripresa della produzione, con alcuni agricoltori che segnalano che la stagione è andata meglio del previsto.

Nonostante le sfide del raccolto, agricoltori, mugnai e imbottigliatori di tutto l'emisfero vedono la loro partecipazione alla Mondo Competition come un investimento nel loro marchio, promuovendo il loro marche di olio extravergine di oliva di alta qualità in patria e all'estero.

"L'idea è quella di posizionare il marchio sia nei mercati locali che internazionali", ha affermato Victoria Mercado, direttore generale di El MistolIl produttore argentino ha vinto i premi Oro e Argento agli Oscar 2023 NYIOOC.

(Foto: El Mistol)

"Ecco perché partecipiamo anche a concorsi internazionali per posizionarci, aumentare la notorietà e sapere dove sta andando il mercato", ha aggiunto.

Vincere premi nel più grande e prestigioso concorso mondiale per la qualità dell'olio d'oliva è particolarmente importante per i produttori che dipendono dalle esportazioni.

Punto di vista degli importatori e dei distributori NYIOOC premi come voto di fiducia e motivano i produttori a continuare il duro lavoro di creazione di prodotti di qualità pluripremiati.

"Vincere a New York è straordinario, soprattutto perché i nostri mercati sono quasi al 100 percento all’estero”, ha affermato Fernando Carrasco Spano, amministratore delegato del produttore cileno. Olivo Ruta del Sol, che ha vinto un premio d'oro e uno d'argento al 2023 NYIOOC.

"Raggiungere la vetta ci motiva a lavorare ancora più duramente ogni anno per fornire prodotti di qualità", ha aggiunto.

(Foto: Olivos Ruta del Sol)

Per i produttori di paesi produttori di olio d'oliva meno noti, come il Sudafrica e l'Uruguay, i premi di New York contribuiscono a far conoscere il loro paese sulla mappa mondiale e fungono da riconoscimento agli occhi dei distributori.

"Negli Stati Uniti ci stiamo ancora evolvendo e questi premi sono una buona opportunità per dimostrare che il nostro olio d'oliva è buono quanto o migliore di quello dei nostri concorrenti", ha affermato Christi Azurmendi Moon, direttore delle vendite negli Stati Uniti per Babylonstoren.

Il produttore sudafricano ha vinto tre Gold Awards al 2023 NYIOOC. ""Rendono più facile la vendita ai distributori e ai consumatori finali", ha aggiunto Azurmendi Moon.

Lo stesso vale per l'Uruguay, dove i maggiori produttori del Paese hanno recentemente iniziato a esportare nei vicini Brasile e Stati Uniti.

(Foto: Colinas de Garzón)

"In mercati come gli Stati Uniti, l'Uruguay è noto per la carne, i latticini e i cereali, ma non per l'olio d'oliva", ha affermato Victor Rodriguez, responsabile della produzione per l' Colinas de Garzon

Il più grande produttore di olio d'oliva dell'Uruguay ha vinto due Gold Awards al 2023 NYIOOC. "Questi premi ci aiutano ad affermarci come marchio di olio d'oliva, sapendo che proveniamo da un paese non noto per la produzione di olio d'oliva", ha aggiunto Rodriguez.

Mentre molti dei suoi pari sudamericani si concentrano sulle esportazioni, i produttori in Brasile vedono l' NYIOOC per dimostrare ai consumatori nazionali che l'olio d'oliva di alta qualità non proviene solo dall'estero.

"Il riconoscimento internazionale pone il Brasile sotto i riflettori per la qualità degli oli d'oliva prodotti", ha detto Daiana Fuhrmann, il proprietario di Azeites di Verde Louro, che ha vinto due premi Gold e due Silver al 2023 NYIOOC.

"Ciò spinge il consumatore nazionale a cercare, assaggiare e riconoscere gli oli d'oliva prodotti qui", ha aggiunto.

(Foto: Cobram Estate)

Oltre ad aiutare a vendere l'olio extravergine di oliva, molti produttori vedono NYIOOC premi come prova del buon lavoro svolto nei boschi e nei mulini e per concludere in modo soddisfacente la stagione del raccolto.

"Ricevere questo riconoscimento in un prestigioso concorso internazionale come il NYIOOC è incredibilmente prezioso per il nostro marchio", ha detto Leandro Ravetti, co-amministratore delegato di Cobram Estate.

Formalmente conosciuto come Curva limite, il più grande produttore australiano di olio d'oliva ha vinto due premi Gold e tre Silver al 2023 NYIOOC.

""Mette in risalto tutto il duro lavoro, l'esperienza, la conoscenza tecnica e la passione che vengono impiegati per realizzare ogni bottiglia di olio extra vergine di oliva Cobram Estate", ha affermato Ravetti.

La NYIOOC I vincitori del concorso Mondo Olive Oil Competition verranno svelati durante il periodo di valutazione, man mano che verranno verificati.

I marchi e i produttori vincitori saranno presentati nel Guida ufficiale ai migliori oli d'oliva del Mondo e in sezioni speciali di Olive Oil Times.

Dati sulla concorrenza Classifiche Mondo Olio d'Oliva viene aggiornato in tempo reale.