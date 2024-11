I leader di Mondo snobbano la COP29, mettendo a repentaglio l'azione per il clima

Una delle conferenze delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici più relegate sin dal suo inizio nel 1995 si sta svolgendo nella capitale dell'Azerbaijan, Baku. Rappresentanti del governo e negoziatori di quasi 200 nazioni si stanno riunendo per discutere i prossimi passi del mondo per affrontare cambiamento climatico.

Diversi leader mondiali sono stati assenti dalle 29 conferenze di quest'annoth Conferenza delle Parti (COP29), contrariamente al protocollo standard che prevede che i leader si rivolgano ai partecipanti nei primi giorni del summit.

Non saranno presenti i leader delle maggiori economie mondiali, tra cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea che è stata rieletto per un secondo mandato quinquennale come capo della commissione, è anch'egli assente da Baku.

""È sintomatico della mancanza di volontà politica di agire", ha affermato lo scienziato del clima Bill Hare di Climate Analytics. "Non c'è alcun senso di urgenza."

Nel suo discorso di apertura della COP29, il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha auspicato che il 2024 "una lezione magistrale sulla distruzione umana", aggiungendo che il cambiamento climatico antropogenico sta alimentando disastri in tutto il mondo.

""Famiglie che corrono per salvarsi la vita prima che arrivi il prossimo uragano; lavoratori e pellegrini che crollano sotto un caldo insopportabile; inondazioni che distruggono le comunità e le infrastrutture; bambini che vanno a letto affamati mentre la siccità devasta i raccolti", ha affermato Guterres. "Tutti questi disastri, e altri ancora, sono aggravati dal cambiamento climatico provocato dall’uomo”.

Il politico e diplomatico portoghese ha anche osservato che le emissioni di gas serra sono aumentate in tutto il mondo da quando COP28 un anno fa.

Anche l'Osservatorio Copernicus dell'Unione Europea ha avvertito che il 2024 è sulla buona strada per diventare l'anno l'anno più caldo, con una temperatura media della superficie del pianeta che probabilmente supera , il Soglia di 1.5 ºC limite quest'anno.

Alla COP28 di Dubai dell'anno scorso, i partecipanti hanno raggiunto un accordo non vincolante per eliminare l'uso di combustibili fossili per la produzione di energia, che è considerato la causa principale del cambiamento climatico provocato dall'uomo. Hanno anche concordato di istituire formalmente un fondo per perdite e danni per assistere i paesi poveri e più vulnerabili al clima.

L'obiettivo principale del vertice di quest'anno è aumentare i finanziamenti destinati ai paesi in via di sviluppo per affrontare gli effetti del cambiamento climatico.

Gli economisti hanno detto ai partecipanti alla COP29 che entro il 2030 le nazioni povere dovranno spendere fino a 1 miliardi di dollari (950 miliardi di euro) all'anno, per mitigare efficacemente gli effetti del cambiamento climatico.

I vertici annuali della COP si basano sull'idea che le nazioni più industrializzate e ricche del mondo siano le principali responsabili del cambiamento climatico di origine antropica e, pertanto, debbano essere proporzionalmente coinvolte nella lotta dell'umanità per contrastare gli effetti del riscaldamento globale.

Tuttavia, non esiste una regola universale per specificare quanto ogni paese debba contribuire. Mentre la maggior parte dei paesi europei ha contribuito in modo significativo nel corso degli anni, altre nazioni ricche, tra cui Stati Uniti, Canada e Australia, sono state criticate per non aver mobilitato fondi proporzionali alle dimensioni delle loro economie.

Inoltre, l'elezione dello scettico del clima Donald Trump come prossimo presidente Anche gli Stati Uniti hanno espresso dubbi sui colloqui della COP29.

Tuttavia, l'inviato statunitense per il clima John Podesta, che guida la delegazione del Paese alla COP29, ha rassicurato i partecipanti al summit che l'azione degli Stati Uniti per il clima proseguirà nonostante i risultati delle elezioni.

Nel frattempo, i leader di alcune delle nazioni più vulnerabili ai cambiamenti climatici, come la Papua Nuova Guinea, hanno boicottato la COP29, citando la lentezza dei paesi ricchi nel rispondere.

La Papua Nuova Guinea, una nazione insulare di 10 milioni di persone situata nell'oceano Pacifico sudoccidentale, sta vivendo un periodo di maree estremamente elevate e di innalzamento del livello del mare a una velocità doppia rispetto alla media mondiale.

""La Papua Nuova Guinea sta prendendo questa posizione a beneficio di tutte le piccole nazioni insulari", ha affermato il Primo Ministro Justin Tckatchenko prima dell'apertura della COP29. "Non tollereremo più promesse vuote e inazione, mentre la nostra gente soffre le conseguenze devastanti del cambiamento climatico".