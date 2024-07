Le donne condividono le loro sfide nella produzione e nella vendita di oli d'oliva pluripremiati

Un numero crescente di produttrici di olio d'oliva sono riconosciute per la loro eccezionalità olio extravergine d'oliva, con numerosi brand di proprietà femminile premiati ai Premi 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Nell'ultima edizione del più grande concorso mondiale sulla qualità dell'olio d'oliva, quasi la metà dei giudici erano donne, con nove giudici donne su una giuria di 19 persone.

Penso che l’agricoltura sia uno degli ultimi settori della nostra economia a superare i pregiudizi nei confronti delle donne nella forza lavoro, soprattutto nei ruoli dirigenziali. - Beth McCown, proprietaria della Central Coast Olive Company

"Nel complesso, le donne nel settore stanno diventando più attive e ottenendo maggiore sostegno da parte dei governi e delle istituzioni oleicole, come il Consiglio oleicolo internazionale ", ha affermato Jill Myers, fondatrice di Women in Olive Oil.

"Di conseguenza, sempre più donne vincono premi e giudicano concorsi, soprattutto nei paesi più tradizionali come l’Italia e l’America Latina”, ha aggiunto.

Organizzazioni come Women in Olive Oil hanno osservato un numero crescente di donne che si uniscono con un entusiasmo condiviso per l'olio d'oliva. IL l'organizzazione funziona per aiutare le donne a fare rete, collaborare, educarsi e sostenersi a vicenda.

Secondo gli esperti del settore, tra cui Myers, le donne sono da tempo ampiamente impegnate nell'olivicoltura e nella produzione di olio d'oliva.

"Attualmente servono come agricoltori, assaggiatori, produttori, chef, ricercatori, educatori e specialisti in diverse aree direttamente o indirettamente associate all'industria dell'olio d'oliva ", ha affermato Myers. "La loro competenza ed esperienza sono determinanti per far avanzare questo importante settore ed esercitare un’influenza sostanziale sulle generazioni presenti e future”.

Jill Myers

Insieme con cambiamento climatico e le sfide macroeconomiche che tutti i produttori devono affrontare, alcune donne pluripremiate hanno sostenuto che i pregiudizi culturali nei confronti delle aziende di proprietà femminile sono un ulteriore ostacolo da superare.

"Le sfide che le donne, e nel nostro caso, 'donne straniere come produttrici di olio d'oliva, i nostri premi sono minimizzati", ha affermato Christiane Wassmann, comproprietaria di Rastrello, che ha vinto un Silver Award al 2024 NYIOOC.

Mentre il cambiamento climatico rimane la sfida più significativa per il Produttore umbro, Wassmann ha aggiunto che alcune produttrici sentono di non essere prese sul serio.

"Le nostre maggiori sfide quest’anno sono state sicuramente dovute al clima”, ha affermato. "Per circa il secondo anno consecutivo abbiamo avuto una primavera molto piovosa che si è conclusa con un'estate estremamente calda. Poiché facciamo affidamento sull'irrigazione naturale, le nostre olive non si sono sviluppate come avremmo sperato.

Dall'altra parte del mondo dell'olio d'oliva in California, Beth McCown, la proprietaria di Azienda olivicola della costa centrale, concorda sul fatto che l'atteggiamento nei confronti del genere è indietro nel settore agricolo rispetto ad altri settori dell'economia e della società.

Beth McCown

"Penso che l’agricoltura sia uno degli ultimi settori della nostra economia a superare i pregiudizi nei confronti delle donne nella forza lavoro, soprattutto nei ruoli dirigenziali”, ha affermato. "Ho trascorso molti anni nel settore aerospaziale e ho potuto osservare buoni progressi nel mondo aziendale”.

"Sicuramente non è perfetto, ma molto meglio di prima", ha aggiunto McCown. "Progressi simili nella gestione delle aziende agricole sono molto lenti. È la generazione attuale che proprio adesso sta rompendo le barriere”.

Azienda olivicola della costa centrale hanno guadagnato il quinto Gold Award consecutivo Al 2024 NYIOOC. McCown ha affermato che il suo successo si basa sulla capacità di affrontare le sfide di ogni anno.

"L’agricoltura non è facile”, ha detto. "Esistono molte variabili, come il tempo, le condizioni del terreno, i parassiti e le preferenze del mercato. Ci vuole tenacia e amore per quello che si sta facendo” per avere successo.

"Negli anni in cui ho prodotto olio extravergine di oliva, ho stretto rapporti con i miei colleghi produttori, frantoiano e contoterzista. Queste relazioni sono la pietra angolare della mia produzione”, ha aggiunto McCown.

Sebbene queste forti relazioni abbiano aiutato McCown a raggiungere una qualità costante, a volte si scontra con pregiudizi radicati.

"Abbiamo la fortuna di avere una forza lavoro migrante che ci aiuta durante la raccolta e la potatura”, ha affermato. "La maggior parte di questi equipaggi sono gestiti da uomini provenienti da culture che tipicamente presuppongono che siano uomini al comando. Presenta delle sfide e di solito devo chiedere a mio marito di non essere presente perché la sua presenza mina la mia autorità. Penso che sia un peccato.”

McCown ritiene che sempre più donne diventeranno produttrici di olio d'oliva nonostante questi casi frustranti.

"Credo che sempre più donne stiano diventando produttrici di olio d'oliva e questa tendenza continuerà in futuro ", ha affermato. "È un'occupazione meravigliosa e, con ogni nuova produttrice donna che entra nel campo, le barriere vengono infrante.

McCown, membro di Women in OIive Oil, ha affermato di trovare utile il gruppo nel fornire modelli di ruolo.

"Quando la gente pensa a un agricoltore, generalmente presuppone che sia un uomo”, ha detto. "Ho avuto molti casi in situazioni sociali con mio marito in cui le domande sulla coltivazione delle olive e sulla produzione di olio d’oliva venivano rivolte a mio marito”.

"È molto frustrante dover superare questi presupposti e spiegare che in realtà sono l’agricoltore e il produttore”, ha aggiunto McCown. "Vedere altre donne fare quello che faccio io è un grande rinforzo per me”.

In Grecia,​Nicky Giavroglou, amministratore delegato di Oli pregiati ellenici, e Aimilia Rigakou, responsabile ricerca e sviluppo dell'azienda, concordano sul fatto che le aziende guidate da donne devono ancora fare i conti con l'agricoltura vista come una professione maschile.

Nicky Giavroglou e Aimilia Rigakou

"Tuttavia, in Grecia, fa anche parte della nostra tradizione che le donne raccolgano le olive, producano olive da tavola e in generale prendano parte a molte fasi del processo di produzione delle olive e dell'olio d'oliva ", ha affermato Giavroglou.

"Negli ultimi anni, le donne hanno iniziato a impegnarsi maggiormente in questo settore, sia come scienziate che come produttrici”, ha aggiunto. "Secondo me, possono svolgere un ruolo molto utile nello sviluppo del settore dell'olio d'oliva e possono rivendicare tanti premi quanto gli uomini.

Hellenic Fine Oil ha vinto un Gold Award per il suo marchio Sparta Gourmet, un Koroneiki medio.

"Questa stagione è stata particolarmente impegnativa rispetto agli anni passati”, ha affermato Giavroglou. "Da un lato, abbiamo incontrato maggiori difficoltà rispetto agli altri anni nel reperire oli extra vergini di oliva di qualità con caratteristiche organolettiche particolari da imbottigliare con il nostro marchio Sparta Gold, che viene esportato in molti paesi.

"Ciò è in parte dovuto al cambiamento climatico, che influisce sulla coltivazione dell'olivo", ha aggiunto. "I produttori di olive e i frantoiani non sono ancora sufficientemente formati per affrontare condizioni così estreme, e questo potrebbe anche essere un fattore che influisce sulla qualità finale della materia prima.

"D'altro canto abbiamo dovuto fare i conti anche con la produzione fortemente ridotta di quest'anno e con il fatto che una grande quantità di olio extra vergine di oliva greco viene ancora esportato alla rinfusa”, ha continuato Giavroglou.

Rigakou ha attribuito il successo dell'azienda alla sua collaborazione con Giavroglou. Indipendentemente dal genere, è empatica con la necessità di un team di persone appassionate di ciò che fanno, attente ai dettagli, organizzate e pronte a fare sacrifici personali per un obiettivo comune.

"A tutto ciò attribuisco l'ottima collaborazione che ci ha portato, da un lato, alla produzione di speciali oli extra vergini di oliva e, ovviamente, a vincere il Gold Award della NYIOOC concorrenza”, ha concluso.