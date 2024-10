Cosa ci dicono 485 milioni di anni di storia climatica sulla crisi odierna

Una nuova ricerca pubblicata su Science ha scoperto che la contemporanea comparsa di aumenti della temperatura media della Terra e di alti livelli di anidride carbonica (CO2) nell'atmosfera non è un fenomeno esclusivo dell'era moderna, ma risale a quasi mezzo miliardo di anni fa nella storia del pianeta.

In un punto di riferimento studio, ricercatori di università americane e britanniche e dello Smithsonian National Museum of Natural History hanno esaminato il passato per mappare le variazioni della temperatura terrestre.

Questa ricerca illustra chiaramente che l'anidride carbonica è il controllo dominante sulle temperature globali nel corso del tempo geologico. Quando la CO2 è bassa, la temperatura è fredda; quando la CO2 è alta, la temperatura è calda. - Jessica Tierney, paleoclimatologa, Università dell'Arizona

I ricercatori hanno raccolto oltre 150,000 stime di temperatura da conchiglie fossili e materia organica e le hanno combinate con 850 simulazioni di modelli climatici sviluppati dall'Università di Bristol nel Regno Unito.

Hanno poi utilizzato un metodo noto come assimilazione dei dati, che integra statisticamente i dati geologici con i modelli climatici, per costruire una curva della temperatura media superficiale globale che descriveva in dettaglio le fluttuazioni della temperatura della Terra negli ultimi 485 milioni di anni.

Gli scienziati hanno notato che la disponibilità di rocce e fossili antichi con indicatori di temperatura conservati limitava la loro capacità di tornare indietro nel tempo.

La curva ha rivelato un collegamento coerente tra i cambiamenti di temperatura e l'anidride carbonica atmosferica, un gas serra di lunga durata. Periodi di calore estremo e livelli aumentati di CO2 erano spesso allineati.

""Abbiamo scoperto che l'anidride carbonica e la temperatura non solo sono strettamente correlate, ma sono correlate nello stesso modo per 485 milioni di anni", ha affermato la paleoclimatologa e coautrice dello studio Jessica Tierney dell'Università dell'Arizona.

""Questa ricerca dimostra chiaramente che l'anidride carbonica è il controllo dominante sulle temperature globali nel corso del tempo geologico", ha aggiunto. "Quando la CO2 è bassa, la temperatura è fredda; quando la CO2 è alta, la temperatura è calda."

Lo studio ha inoltre scoperto che la temperatura della superficie terrestre è variata nel tempo più di quanto si pensasse in precedenza, da 11 ºC a 36 ºC rispetto ai 14 ºC e ai 26 ºC mostrati dalle simulazioni precedenti, in particolare durante l'eone Fanerozoico.

Il Fanerozoico è il più recente dei quattro eoni nella storia geologica della Terra, risalente a quasi 540 milioni di anni fa. Durante questo periodo, la vita sulla Terra proliferò, si diversificò e popolò nuove terre.

Inoltre, lo studio ha indicato che l'attuale temperatura media del pianeta di 15 ºC è inferiore alla temperatura media durante gran parte del Fanerozoico. Tuttavia, i ricercatori hanno sottolineato che le temperature medie più basse di oggi non sono motivo di compiacimento.

"[Mi] ha tenuto sveglia la notte", ha detto una delle ricercatrici, Emily Judd. "Sono preoccupato che i negazionisti del clima, gli scettici del clima e i ritardatari del clima sottolineino questo e dicano: 'Guarda! Non abbiamo nulla di cui preoccuparci.'”

Judd ha aggiunto che l'aspetto più importante della crisi climatica è la rapidità con cui cambiano la CO2 e la temperatura.

Gli scienziati hanno da tempo avvertito che le emissioni di gas serra derivanti dalle attività umane stanno riscaldando la Terra a un ritmo senza precedenti, con alcune delle gli anni più caldi mai registrati sul pianeta verificatisi negli ultimi dieci anni.

Secondo uno studio del 2023 che ha esaminato i livelli di anidride carbonica atmosferica e le corrispondenti temperature da 66 milioni di anni fa a oggi, gli attuali livelli di CO2 atmosferica della Terra, circa 420 parti per milione, sono quasi il 50 percento più alti rispetto ai livelli di CO2 prima dell'inizio dell'industrializzazione nel XVIII secolo.th secolo.

Il risultato è un aumento di circa 1.2 ºC della temperatura media globale rispetto ai livelli preindustriali, vicino al Soglia di riscaldamento di 1.5 ºC le nazioni del mondo si sono impegnate a non attraversarlo.

""Indipendentemente da quanti gradi cambi la temperatura, è chiaro che abbiamo già portato il pianeta in una gamma di condizioni mai viste dalla nostra specie", ha affermato Gabriel Bowen, uno dei ricercatori. "Dovrebbe farci fermare e chiederci qual è la strada giusta da seguire."