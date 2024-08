USITC tiene udienza sulle condizioni del mercato dell'olio d'oliva

La Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti ha tenuto un'audizione pubblica a Washington, DC mercoledì, nell'ambito di un'indagine sulle condizioni di concorrenza tra i produttori americani di olio d'oliva e i principali fornitori stranieri.

Di fronte ai commissari, nominati dal Presidente degli Stati Uniti per nove anni, termini sovrapposti, venti testimoni tra cui produttori, chimici e importatori hanno testimoniato su questioni che vanno dai sussidi e le tariffe alla qualità e alla frode dell'olio d'oliva.

I dirigenti del più grande produttore americano di olio d'oliva, California Olive Ranch, hanno iniziato il procedimento descrivendo come il più grande mercato di esportazione mondiale di olio d'oliva sia stato un disastro non regolamentato, con produttori stranieri non etici che regolarmente battono i fornitori nazionali con prodotti scadenti.

"Sostanziali sovvenzioni del governo europeo, standard di qualità inefficaci, combinati con frodi dilaganti e errori di etichettatura hanno impedito all'industria petrolifera americana di realizzare il proprio potenziale ", ha affermato Adam Englehart, Vice Presidente della California Olive Ranch.

John Sessler (a sinistra), presidente dell'American Olive Oil Association, si è preparato a testimoniare mercoledì presso la Commissione commerciale internazionale degli Stati Uniti a Washington

Autore Tom Mueller, di cui 2011 "Extra Virginity: The Sublime and Scandalous World of Olive Oil " ha descritto una cultura della frode nel mondo dell'olio d'oliva che risale all'antichità, attribuendogli gran parte della colpa "Autorità statunitensi "che non hanno applicato le norme esistenti e, ripetendo le accuse formulate nel suo libro, "alcune organizzazioni internazionali di olio d'oliva "per proteggere le pratiche ombrose preservando lo status quo.

In tutte le testimonianze i commissari hanno ascoltato attentamente i testimoni e posto domande. Prima di interrogare il primo gruppo, ha detto il Commissario Shara L. Aranoff, un democratico del Maryland nominato da George W. Bush "Ho un po 'paura che i miei figli scoprano cosa li ho nutriti in tutti questi anni ".

Nonostante il tono iniziale, il tema dell'adulterazione dell'olio d'oliva non ha dominato l'audizione, poiché i commissari e il loro staff hanno posto domande che potrebbero aiutare a inquadrare le questioni nel contesto delle relazioni commerciali globali e delle realtà normative.

Evidentemente assente era qualcuno del Consiglio oleicolo internazionale (CIO) che era un frequente argomento di discussione, con i commissari che si chiedevano ad alta voce se l'organizzazione intergovernativa con sede a Madrid avesse una posizione su un certo punto o una risposta a una domanda posta. Direttore esecutivo Jean-Louis Barjol non è stato possibile raggiungere un commento sul motivo per cui un rappresentante del CIO non era presente all'udienza.

I produttori americani, tra cui California Olive Ranch, hanno formato un nuovo gruppo, l'American Olive Oil Producers Association (AOOPA) per organizzare i loro sforzi. Il direttore esecutivo, Alexander J. Ott, ha affermato che il gruppo rappresenta oltre il 90% della produzione nazionale.

Ott ha trascorso gran parte della sua assegnazione di cinque minuti - e più tempo durante gli interrogatori diretti - sottolineando il inesistenza di qualsiasi ordine di commercializzazione federale per l'olio d'oliva e che descrive il processo lungo e prolungato per ottenerne uno adottato. Era una bozza di un ordine di marketing discusso in una conferenza dei produttori californiani lo scorso gennaio, ed è trapelato a Olive Oil Times. Da allora, la sua prospettiva ha ha causato grande preoccupazione in Europa, dove i politici l'hanno denunciato come un ostacolo al commercio.

All'interno della casa Farm Bill, è un disposizione per includere l'olio d'oliva nella cosiddetta Sezione 8e elenco delle merci regolate da ordini nazionali di marketing. Ott ha chiamato quell'iniziativa "mettendo il carro davanti al cavallo. "

"Non esiste un ordine di marketing ”, ha sottolineato Ott ripetutamente nel corso della giornata, aggiungendo "l'isteria su un potenziale ordine di marketing federale è piuttosto divertente. " Consumare tempo prezioso in udienza per lasciare pochi dubbi sul fatto che l'AOOPA stia semplicemente lavorando su un tale ordine, ma non ne abbia formalmente proposto uno, è stato visto da almeno un osservatore come uno sforzo per guidare gli investigatori a considerare tutte le opzioni nel suo rapporto al House Ways and Means Committee il 12 agosto 2013.

Selina Wang e Rodney Mailer dell'Università di California presso la Davis University della Charles Sturt University in Australia hanno parlato dei nuovi metodi chimici, chiamati PPP e DAG test, affermando che i protocolli attuali e ampiamente utilizzati erano insufficienti per determinare con precisione la qualità dell'olio d'oliva. "Le norme restrittive esistenti discriminano l'olio di oliva di buona qualità, ma non fanno nulla per impedire che prodotti inaccettabili vengano venduti nei nostri supermercati ", ha affermato Mailer.

A testimoniare a nome dei principali importatori è stato il presidente della Associazione nordamericana dell'olio d'oliva (NAOOA) John Sessler e il vicepresidente esecutivo Eryn Balch, che ha chiesto l'applicazione delle norme internazionali esistenti per i gradi dell'olio d'oliva.

Balch incolpato "test sensoriali soggettivi "per i risultati altamente pubblicizzati di a 2010 University of California, studio di Davis che ha trovato scadente la maggior parte degli oli d'oliva importati nei supermercati della California, e ha descritto l'ampia gamma di prodotti e gradi che i membri NAOOA forniscono per soddisfare la crescente domanda americana di olio d'oliva.

Frank Patton, presidente di Pompeian, Inc., un importante importatore con sede nel Maryland, ha dichiarato al panel che la sua azienda è stata proattiva nella certificazione di qualità, diventando l'unico (e unico) partecipante a un Programma di monitoraggio della qualità dell'USDA recentemente esteso per includere l'olio d'oliva. Chiamata al programma "costoso ", ha detto Patton, tuttavia, partecipare al nuovo programma è stato un passo positivo per Pompeian e un possibile modello per altri.

L'udienza è stata la tappa più importante per una neonata industria statunitense dell'olio d'oliva che ha gli occhi puntati più del due percento della domanda interna che attualmente fornisce. Estendendosi oltre i mercati degli agricoltori e i negozi specializzati verso una più ampia distribuzione, i nuovi leader del settore hanno difficoltà a competere con le aziende agricole europee sovvenzionate e alcuni esportatori che occupano gli scaffali dei supermercati con prodotti di qualità inferiore, spesso etichettati.

Gli esportatori europei e i loro partner commerciali negli Stati Uniti considerano il Indagine USITC sull'olio d'oliva come una minaccia per i loro attuali modi di fare affari che potrebbe portare a una maggiore regolamentazione, costose verifiche di qualità e, possibilmente, tariffe più alte in quello che è diventato il loro mercato di esportazione più redditizio.

